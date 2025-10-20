Trong thông báo đưa ra ngày 20/10, Hội đồng châu Âu cho biết, EU sẽ cấm việc ký kết các hợp đồng mới về nhập khẩu khí đốt của Nga kể từ ngày 1/1/2026. Tất cả các hợp đồng ngắn hạn được ký kết trước thời điểm 17/6/2025 sẽ được phép kéo dài thời hạn đến ngày 17/6/2026. Về phần các hợp đồng dài hạn, thời hạn sẽ được phép kéo dài đến ngày 1/1/2028.

Đường ống Druzhba vận chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu, ở thị trấn Mozyr, Belarus. Ảnh: Sputnik

“Những quy định mới tạo điều kiện cho các quốc gia thành viên không giáp biển, bị ảnh hưởng vì những thay đổi gần đây về tuyến cung ứng, sẽ được phép sửa đổi các hợp đồng hiện có với Nga”, trích thông báo của Hội đồng châu Âu.

Theo hãng tin RT, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto, người từng tham gia diễn đàn Tuần lễ Năng lượng Nga ở thủ đô Moscow tuần trước, đã nhiều lần khẳng định chính quyền Budapest không có ý định từ bỏ khí đốt và dầu mỏ của Nga, vì nước này “sẽ không thể đảm bảo nguồn cung ứng nhiên liệu cần thiết” nếu không có nguồn cung từ Nga.

Trong khi đó, Thủ tướng Slovakia Robert Fico hồi đầu tháng này cảnh báo, EU “đang tự bắn vào đầu gối” khi cố loại bỏ dần nguồn năng lượng từ Nga. Theo quan điểm của nhà lãnh đạo Slovakia, ông sẽ tiếp tục tranh luận với Brussels để “thuyết phục họ rằng đó là một bước đi vô nghĩa về ý thức hệ”.