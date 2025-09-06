Cụ thể, biên bản làm việc về nội dung kiểm tra thay thế đồng hồ điện giữa Đại diện Đội quản lý Điện lực khu vực Đông Triều (Quảng Ninh) với bà Đào Bích Lan (phường Mạo Khê) vào trưa 5/9 nêu rõ, bà Lan đã phản ánh đến đơn vị điện lực đề nghị kiểm tra công tơ khi thấy sản lượng điện nhiều hơn mức độ sử dụng. Bà cũng cho biết, số tiền điện trong tháng 6, 7 và 8 vừa qua giống hệt nhau.

Sau khi nhận được phản ánh của bà Lan, Đoàn công tác Đội quản lý Điện lực khu vực Đông Triều đã tiến hành kiểm tra tại điểm lắp đặt công tơ đo đếm điện năng cấp điện cho khách hàng tại khu Yên Hoà, phường Mạo Khê (Quảng Ninh).

Theo biên bản làm việc, lúc kiểm tra chì niêm phong bọc công tơ vẫn còn nguyên vẹn; các thông số trên màn hình công tơ điện tử hiển thị bình thường.

Đoàn kiểm tra cũng sử dụng thiết bị đo dòng điện Ampe để đo dòng điện sau công tơ khi khách hàng đang sử dụng điện bình thường; đo khi ngắt AB kiểm tra điện áp và dòng điện trên màn hình công tơ.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc lưu ý mọi thắc mắc về hóa đơn điện sẽ được tiếp nhận, kiểm tra và xác minh minh bạch. Ảnh: EVNNPC

Kết quả, so sánh số liệu giữa thiết bị đo (Ampe) và số liệu hiển thị trên công tơ tại cùng thời điểm là bằng nhau. Do vậy, hệ thống đo đếm hoạt động bình thường.

Điện lực đã gửi cho khách hàng là bà Lan thông số đo xa từng ngày của 3 tháng (tháng 6, 7 và 8/2025) và chỉ số chốt công tơ trên hóa đơn.

“Nhận thấy sản lượng các tháng là đúng và trong 3 tháng đều là 670 kWh, tương đương 2.169.396 đồng là trường hợp ngẫu nhiên”, biên bản làm việc ghi rõ.

Sau khi kiểm tra và có kết quả đo đếm so sánh, bà Lan đã hiểu và không có ý kiến khác. Tuy nhiên, Đội quản lý Điện lực khu vực Đông Triều sẽ cùng bà Lan theo dõi sản lượng điện từng ngày trong các tháng tiếp theo.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội nhiều người “than thở” hoá đơn tiền điện tháng 8 tăng bất thường dù thời tiết có nhiều ngày mát mẻ, điều hoà sử dụng ít hơn so với tháng 6 và tháng 7 trước đó.

Ngoài ra, có nhiều trường hợp đăng thông tin trên mạng xã hội cho biết hoá đơn tiền điện các tháng giống hệt nhau.

Liên quan đến hoá đơn tiền điện, ngày 5/9, Tổng công ty Điện lực miền Bắc lưu ý mọi thắc mắc về hóa đơn điện sẽ được tiếp nhận, kiểm tra và xác minh minh bạch.

Khách hàng có thể gọi tổng đài 19006769 hoặc đến trực tiếp công ty điện lực địa phương để được kiểm tra công tơ, đối chiếu chỉ số và giải thích chi tiết cách tính tiền điện.