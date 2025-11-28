Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16h ngày 26/11, tâm bão số 15 (Koto) ở khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 230km về phía Đông Bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 13 và đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Trước diễn biến trên, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã có Công điện gửi các Công ty Thủy điện Sông Tranh, Đại Ninh, Đồng Nai và Người đại diện tại các Công ty cổ phần ĐHĐ, VNPD, EVNI, yêu cầu các đơn vị thường xuyên theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai; cập nhật, thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo của các cấp được đăng tải trên phần mềm SMIS của EVN, bảo đảm chủ động trong mọi tình huống.

Công điện cũng nhấn mạnh việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng công ty tại Công văn số 607/EVNGENCO1-ATMT ngày 27/3/2025 về triển khai Chỉ thị số 1777/CT-EVN, trong đó đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và các bộ phận chuyên môn trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và bảo đảm an toàn vận hành.

Đối với các đơn vị thủy điện, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự EVNGENCO1 yêu cầu tăng cường quan trắc, thu thập thông tin khí tượng thủy văn; chủ động đề xuất, tham mưu với cơ quan có thẩm quyền trong công tác điều hành xả lũ hồ chứa theo quy trình liên hồ/đơn hồ; thực hiện tốt nhiệm vụ cắt, giảm, làm chậm lũ, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Các đơn vị phải triển khai các phương án bảo đảm an toàn tại các vị trí xung yếu, bố trí lực lượng ứng trực, sẵn sàng xử lý các tình huống mất an toàn, đặc biệt là tình huống xả lũ khẩn cấp.

Cùng với đó, các đơn vị được yêu cầu tổ chức trực ban đầy đủ, phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí để cung cấp và đăng tải thông tin kịp thời, chính xác; chủ động thực hiện phương châm “4 tại chỗ”; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, phương tiện, vật tư để kịp thời khắc phục sự cố, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Công tác thông tin liên lạc phải được bảo đảm an toàn, thông suốt, tin cậy, ưu tiên phục vụ chỉ huy, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Đối với các đơn vị bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai, Công điện yêu cầu cập nhật báo cáo, số liệu đầy đủ lên phần mềm SMIS trước 7h, 13h và 19h hằng ngày; lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác, kịp thời của thông tin, số liệu báo cáo. Các đơn vị trong vùng thiên tai nhưng không bị thiệt hại, sự cố thì không phải báo cáo, góp phần tập trung nguồn lực cho các khu vực, công trình đang chịu tác động trực tiếp.

Với việc ban hành công điện kịp thời, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự EVNGENCO1 tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động, nghiêm túc trong công tác phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn công trình thủy điện, an toàn hạ du và hỗ trợ hiệu quả cho chính quyền, nhân dân các địa phương trong vùng bị ảnh hưởng bởi bão, mưa lũ.

P.T