Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 3 giờ qua, bão số 15 (Koto) hầu như ít dịch chuyển.

Đến 19h ngày 27/11, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 220km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 5-10km/h.

Bão số 15 bắt đầu chu trình di chuyển rất chậm, có lúc 3-5km và khả năng còn 5 lần đổi hướng. Nguồn: NCHMF

Trong 24 giờ tới, bão đổi hướng di chuyển, theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 3-5km/h. Đến 19h ngày 28/11, tâm bão trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 270km về phía Tây Bắc. Cường độ bão lúc này còn cấp 11, giật cấp 14.

24 giờ tiếp theo, bão lại đổi hướng Bắc Tây Bắc, hầu như ít dịch chuyển khi tốc độ chỉ 3-5km/h và cường độ suy yếu dần. Đến 19h ngày 29/11, tâm bão trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông. Cường độ bão giảm còn cấp 10, giật cấp 13.

Trong 24 giờ sau đó, bão giữ nguyên hướng di chuyển, tốc độ vẫn 3-5km/h và cường độ tiếp tục suy yếu dần. Đến 19h ngày 30/11, tâm bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông với sức gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 13.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng Tây với tốc độ 5-10km/h và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Do ảnh hưởng của bão số 15, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15; sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 7-9m; biển động dữ dội.

Từ gần sáng và ngày 28/11, vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 5-7m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.