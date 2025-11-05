Ngày 4/11/2025, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã ban hành Công điện số 77/CD-EVNGENCO1 về việc khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ và chủ động sẵn sàng ứng phó với bão Kalmaegi.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công điện số 7025/CD-EVN, EVNGENCO1 yêu cầu các đơn vị trực thuộc và người đại diện phần vốn tại các công ty cổ phần DHD, VNPD, NĐD chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, vận hành an toàn hồ chứa và cập nhật thường xuyên qua phần mềm SMIS.

EVNGENCO1 yêu cầu các đơn vị tăng cường theo dõi các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết qua các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để chủ động có biện pháp ứng phó kịp thời. Các đơn vị cần cập nhật và thực hiện đầy đủ các nội dung trong công điện, văn bản chỉ đạo của các cấp được đăng tải trên phần mềm SMIS.

Tổng công ty chỉ đạo tập trung kiểm tra, triển khai các nội dung liên quan đến phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai với tinh thần, trách nhiệm cao nhất; đồng thời phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông để cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, minh bạch.

Các đơn vị trực thuộc chủ động và sẵn sàng theo phương châm “4 tại chỗ”, chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện, vật tư để khắc phục nhanh sự cố, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt cho lực lượng chỉ huy, điều hành và ứng phó thiên tai.

Đối với các đơn vị thủy điện, cần tổ chức quan trắc, thu thập thông tin khí tượng thủy văn; chủ động đề xuất, tham mưu cho các cơ quan Trung ương và địa phương trong công tác điều hành xả lũ hồ chứa theo quy trình liên hồ hoặc đơn hồ. Các đơn vị thực hiện nghiêm nhiệm vụ cắt, giảm, làm chậm lũ, bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du; triển khai các phương án bảo đảm an toàn tại các điểm xung yếu; bố trí lực lượng ứng trực, sẵn sàng xử lý tình huống mất an toàn và bảo đảm hệ thống cửa xả nước, thiết bị cảnh báo hạ du hoạt động ổn định.

Với phương châm “Chủ động - Kỷ cương - An toàn - Hiệu quả”, EVNGENCO1 quyết tâm triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống thiên tai, bảo đảm vận hành an toàn hồ chứa, an toàn công trình và an toàn cho con người, thiết bị, hạ du trong mọi tình huống, góp phần giữ vững an toàn hệ thống điện quốc gia.

PT