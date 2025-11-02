Ngày 2/11, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đường bộ tuyến Quốc lộ 20 đoạn Km262+400 - Km262+530 và Quốc lộ 28 đoạn Km47+252 - Km54+000 trên địa bàn tỉnh này.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 26-30/10, do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn, kéo dài dẫn đến Quốc lộ 20 đoạn từ Km262+400 đến Km262+530 (khu vực cầu treo đèo D'Ran, thuộc phường Xuân Trường - Đà Lạt); Quốc lộ 28 đoạn từ Km47+252 đến Km53+600 (thuộc xã Sơn Điền) đã xảy ra tình trạng sạt lở, lún nứt kết cấu nền, mặt đường.

Tình trạng này gây ách tắc giao thông, không đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông, có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở nếu không kịp thời có biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Trên Quốc lộ 20 đoạn khu vực cầu treo D’ran, phường Xuân Trường - Đà Lạt, bị sạt lở. Ảnh: N.X

Để ứng phó với tình trạng trên, UBND tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay để đảm bảo an toàn cho người dân. Cụ thể, cơ quan chức năng phải cắm bảng cảnh báo, nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân không có phận sự vào khu vực cảnh báo nguy hiểm; tổ chức trực ban tại công trình 24/24, quan trắc, theo dõi và đánh giá diễn biến thiên tai; tổ chức phân luồng, phân làn giao thông đảm bảo lưu thông và an toàn khi tham gia giao thông.

Đồng thời, theo UBND tỉnh Lâm Đồng, phải xác định nguyên nhân và đề xuất phương án sửa chữa, khắc phục tuyến đường mang tính ổn định lâu dài để đảm bảo an toàn giao thông và tài sản, tính mạng của người dân…

Quốc lộ 28 qua xã Sơn Điền xuất hiện điểm sụt lún. Ảnh: N.X

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt, xã Sơn Điền phối hợp với các cơ quan liên quan kiên quyết tổ chức sơ tán, cưỡng chế sơ tán trong trường hợp cần thiết, sơ tán ngay các hộ dân tại các khu vực sạt lở nêu trên nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn đến tính mạng, tài sản của nhân dân.

Sau khi thông báo sơ tán người dân ra khỏi khu vực sạt lở, các phường, xã có trách nhiệm duy trì lực lượng chốt trực 24/24, tuyệt đối không để người dân quay lại khi chưa đảm bảo an toàn…