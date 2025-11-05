Gia Lai hoàn thành di dời dân trước 12h ngày 6/11

Chiều 4/11, UBND tỉnh Gia Lai ban hành công điện khẩn chỉ đạo các địa phương, sở, ngành tập trung triển khai các giải pháp ứng phó với bão Kalmaegi. Theo đó, tỉnh áp dụng kịch bản ứng phó cấp độ 5 đối với 16 xã, phường ven biển và cấp độ 4 với 42 xã, phường còn lại ở khu vực phía Đông.

UBND các xã, phường được yêu cầu theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo mưa bão; thông tin kịp thời, đầy đủ đến người dân để chủ động phòng tránh, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Các địa phương phải hoàn thành việc di dời dân, kể cả cưỡng chế nếu cần thiết, trước 12h ngày 6/11.

Công điện cũng yêu cầu các địa phương dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men tại các khu vực dễ bị chia cắt; vận động người dân tự dự trữ nhu yếu phẩm trong ít nhất 5 ngày, hoàn thành trước ngày 5/11.

Lực lượng xung kích cấp xã được huy động để chằng chống nhà cửa, gia cố lồng bè thủy sản, kéo tàu thuyền nhỏ, thúng lên bờ, neo đậu tàu lớn an toàn, tuyệt đối không để người dân ở lại trên phương tiện khi bão đổ bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trị cuộc họp với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường ở khu vực phía Đông tỉnh về công tác ứng phó bão Kalmaegi. Ảnh: Hoàng Thảo

Gia Lai cũng yêu cầu các cấp, các ngành kích hoạt đồng thời kịch bản ứng phó bão và lũ ở mức cao nhất, sẵn sàng cho tình huống mưa vượt dự báo, lũ dâng nhanh để không bị động, bất ngờ. Phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ) được quán triệt đến từng địa phương.

Các địa phương phải chủ động sơ tán sớm, triệt để người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng, không để người dân quay lại nơi ở cũ khi chưa an toàn. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường cần hoãn, dừng tất cả các cuộc họp, công việc không cần thiết, khẩn trương huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc để chỉ đạo, đôn đốc công tác ứng phó thiên tai.

Xe thiết giáp sẵn sàng ứng cứu dân trong mưa bão

Tại Quảng Ngãi, chiều 4/11, Đoàn công tác Quân khu 5 do Đại tá Võ Văn Bá - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dẫn đầu đã trực tiếp đến kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị ứng phó tại các khu vực trọng điểm ven biển như thôn Châu Me (phường Sa Huỳnh), thôn An Chuẩn (xã Long Phụng), Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 - Đức Phổ, Đại đội Công binh và Đại đội Trinh sát cơ giới.

Lãnh đạo Quân khu 5 kiểm tra hệ thống vật chất sẵn sàng ứng phó bão số 13 tại Quảng Ngãi. Ảnh: V.Viễn

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự Quảng Ngãi cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, rà soát kỹ khu vực xung yếu, chủ động di dời dân đến nơi an toàn; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất hậu cần, sẵn sàng cơ động ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra.

“Nhiệm vụ số một là bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của nhân dân, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống", Đại tá Võ Văn Bá nhấn mạnh.

Cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 kiểm tra phương tiện cơ giới, sẵn sàng cơ động ứng phó bão số 13. Ảnh: V.Viễn

Xe thiết giáp sẵn sàng ứng cứu dân trong mưa bão. Ảnh: V.Viễn

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy quân sự Quảng Ngãi, toàn tỉnh đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, cùng hàng trăm phương tiện, tàu xuồng, ca nô, xe chuyên dụng ứng trực tại các khu vực trọng yếu, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân sơ tán, chằng chống nhà cửa, bảo vệ hồ đập và công trình xung yếu.

Các đơn vị đã hoàn thiện phương án “4 tại chỗ”, bảo đảm chủ động xử lý mọi tình huống khi bão đổ bộ...

Chủ tịch Đắk Lắk phát công điện khẩn

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn ban hành công điện khẩn, yêu cầu các sở, ngành và địa phương chủ động triển khai biện pháp ứng phó bão Kalmaegi nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản.

Công điện nêu rõ: Các đơn vị phải theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cập nhật thường xuyên tình hình thời tiết, triển khai ngay các biện pháp phòng tránh với tinh thần “chủ động từ sớm, từ xa”, “không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”.

Các địa phương ven biển và vùng thấp trũng được yêu cầu rà soát, kiểm đếm toàn bộ tàu thuyền, phương tiện, hướng dẫn ngư dân tránh xa vùng nguy hiểm, đồng thời kêu gọi tàu thuyền về nơi neo đậu an toàn. Trên đất liền, các ngành chức năng phải gia cố công trình hạ tầng, hồ đập, đê kè, bảo vệ cơ sở sản xuất, nhà dân và chuẩn bị sẵn lực lượng, phương tiện sơ tán dân khi có tình huống khẩn cấp...