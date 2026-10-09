Hội thảo thể hiện quyết tâm của lãnh đạo EVNGENCO1 trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo trở thành năng lực thực chất, gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả sản xuất, vận hành và quản trị.

Quyết liệt từ chỉ đạo, chuyển biến tư duy trong toàn Tổng công ty

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO1, Trưởng ban Chỉ đạo khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Tổng công ty – nhấn mạnh đổi mới sáng tạo phải trở thành năng lực được thực hành thường xuyên trong vận hành và quản trị.

Ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 phát biểu khai mạc Hội thảo, nhấn mạnh vai trò của đổi mới sáng tạo trong vận hành và quản trị

Từ nhận thức đến giải pháp, từ công nghệ đến hành động

Ba chuyên đề tại Hội thảo tạo thành mạch nội dung xuyên suốt, từ cách tiếp cận đổi mới sáng tạo đến những yêu cầu phát triển của ngành điện và vai trò của mỗi cá nhân.

Với chuyên đề “Giải mã đổi mới sáng tạo - Liên hệ mô hình và bài toán thực tiễn của EVNGENCO1”, bà Nguyễn Hương Quỳnh - Giám đốc Điều hành BambuUP - gợi mở cách tiếp cận đổi mới từ những vấn đề cụ thể trong công việc.

Tiếp đó, PGS.TS Phạm Hoàng Lương - nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội - phân tích bối cảnh và bài toán ngành điện trước xu hướng chuyển dịch năng lượng, phát triển công nghệ và những yêu cầu mới đối với doanh nghiệp sản xuất điện.

Từ bối cảnh chung đến hành động của từng cá nhân, ông Nguyễn Chiến Thắng - Nhà sáng lập Mì AI - với chuyên đề “Cá nhân đổi mới sáng tạo như thế nào trong kỷ nguyên AI”, đặt ra yêu cầu chủ động học hỏi, thay đổi tư duy và ứng dụng công cụ mới để nâng cao năng lực, tạo ra giá trị trong công việc.

Ông Nguyễn Quang Huy - Trưởng ban Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo EVNGENCO1 giới thiệu giải pháp “Nền tảng AI tập trung - Bộ não số cho toàn EVNGENCO1”, hướng tới kết nối dữ liệu, tri thức và hỗ trợ công tác quản trị trong toàn Tổng công ty

Tiếp nối các góc nhìn chuyên môn, phiên trình diễn giới thiệu 5 giải pháp đổi mới sáng tạo do cán bộ, công nhân viên EVNGENCO1 nghiên cứu, phát triển và triển khai. Nền tảng AI tập trung - “Bộ não số” cho toàn EVNGENCO1 hướng tới kết nối dữ liệu và tri thức; Phần mềm tính toán cân bằng động thiết bị quay tại hiện trường tập trung giải quyết bài toán kỹ thuật; Nền tảng dữ liệu kỹ thuật tập trung và trợ lý AI phục vụ quản lý kỹ thuật hướng tới chuẩn hóa dữ liệu, hỗ trợ chuyên môn.

Ông Lê Hải Đăng - Tổng Giám đốc EVNGENCO1 trao đổi tại tọa đàm “Điều gì đang cản trở người EVNGENCO1 đổi mới?”, tập trung nhận diện rào cản và giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Nhận diện rào cản, tạo điều kiện để sáng kiến phát triển

Từ góc nhìn quản lý, chuyên môn đến trải nghiệm của người trực tiếp làm việc tại cơ sở, phiên trao đổi tập trung nhận diện những rào cản trong quá trình đổi mới sáng tạo. Bên cạnh năng lực và tinh thần chủ động của người đề xuất, việc hiện thực hóa sáng kiến còn cần sự quan tâm của lãnh đạo, điều kiện thử nghiệm, cơ chế phối hợp và khả năng đánh giá hiệu quả.

Vì vậy, thúc đẩy đổi mới sáng tạo không chỉ là khuyến khích người lao động đưa ra ý tưởng, mà còn đòi hỏi tổ chức chủ động tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo môi trường để các giải pháp khả thi được nghiên cứu, hoàn thiện và ứng dụng. Đây là mắt xích quan trọng kết nối định hướng của lãnh đạo với hành động cụ thể trong toàn Tổng công ty.

Cụ thể hóa tinh thần phát huy tri thức nội bộ, Hội thảo phát động Cuộc thi “Nghiên cứu, chia sẻ, xây dựng Bộ quy tắc chẩn đoán tình trạng thiết bị, công trình tại Tổng công ty Phát điện 1”, do ông Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty - phát động. Cuộc thi khuyến khích hệ thống hóa kinh nghiệm nhận diện bất thường, chẩn đoán tình trạng thiết bị, công trình thành tri thức chung, góp phần nâng cao chất lượng quản lý kỹ thuật và độ tin cậy vận hành.

Ông Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO1 phát động cuộc thi xây dựng Bộ quy tắc chẩn đoán tình trạng thiết bị, công trình

Đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển của EVNGENCO1

Hội thảo không chỉ khơi mở những cách tiếp cận mới hay giới thiệu các giải pháp công nghệ, mà còn đặt ra yêu cầu chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và hành động của toàn EVNGENCO1.

Đổi mới sáng tạo chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra thay đổi trong thực tiễn. Khi mỗi người chủ động tìm cách làm tốt hơn, mỗi sáng kiến được tạo điều kiện phát triển và những kinh nghiệm hữu ích được chia sẻ, nhân rộng, EVNGENCO1 sẽ từng bước hình thành năng lực đổi mới từ bên trong, tạo động lực nâng cao hiệu quả sản xuất, vận hành và quản trị, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Phương Thảo - Cao Cường