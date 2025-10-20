Công đoàn Công ty Truyền tải điện 3 thăm hỏi NLĐ Đội Truyền tải điện Nghệ An - Công ty Truyền tải điện 1

Ngày 9/10/2025, Tổng Giám đốc EVNNPT và Ban Thường vụ Công đoàn EVNNPT đã ban hành Chỉ thị liên tịch số 608/CTLT-CĐEVNNPT-EVNNPT về việc thực hiện an sinh nội bộ đối với người lao động, ủng hộ đồng bào khắc phục bão lũ, thiên tai và giúp đỡ nhân dân Cuba.

Theo đó, mỗi cán bộ, công nhân viên, người lao động toàn Tổng công ty đóng góp tối thiểu một ngày lương, chuyển về Công đoàn Tổng công ty để tổng hợp, báo cáo và phân bổ thực hiện.

EVNNPT đã tổ chức lễ phát động chương trình quyên góp, ủng hộ đồng bào các địa phương bị thiệt hại do bão lũ, thiên tai và giúp đỡ nhân dân Cuba

Chỉ thị không chỉ mang ý nghĩa huy động nguồn lực vật chất, mà còn là lời hiệu triệu tinh thần trách nhiệm cộng đồng, gắn kết giữa các cấp công đoàn và chuyên môn. Ngay sau phát động, toàn bộ các đơn vị trong EVNNPT đã đồng loạt triển khai, tổ chức tuyên truyền sâu rộng, động viên đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng.

Đến 16h ngày 15/10/2025, Công đoàn EVNNPT đã tiếp nhận tổng số tiền ủng hộ trên 3,4 tỷ đồng. Đây là kết quả của sự đồng lòng, sẻ chia từ mỗi cán bộ, công nhân viên toàn Tổng công ty, với mức tối thiểu một ngày lương nhưng hàm chứa trong đó là nghĩa tình, trách nhiệm và niềm tin gửi gắm.

Thực tiễn tại các đơn vị cho thấy, nguồn lực hỗ trợ đã kịp thời giúp nhiều đoàn viên, gia đình lao động của EVNNPT khắc phục hư hại nhà cửa, ổn định đời sống sau mưa lũ. Không chỉ vật chất, mà những chuyến thăm hỏi, động viên tận tình đã trở thành chỗ dựa tinh thần vô cùng quý báu đối với người lao động trong hoạn nạn.

Chương trình an sinh nội bộ, quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ và nhân dân Cuba không chỉ là một phong trào từ thiện, mà đã trở thành minh chứng sống động cho tính nhân văn, Văn hóa EVN/EVNNPT.

