Trong bối cảnh xung đột Mỹ-Iran leo thang, vụ rơi của chiếc tiêm kích F-15 Mỹ tại Kuwait vào ngày 2/3 đã khiến giới quân sự dấy lên nhiều câu hỏi về công nghệ hàng không hiện đại. Là biểu tượng của sức mạnh không quân Mỹ, F-15 không chỉ sở hữu tốc độ siêu thanh và khả năng chiến đấu vượt trội mà còn tích hợp hệ thống điện tử tiên tiến, nhưng liệu những thông số kỹ thuật ấn tượng này có phải là nguyên nhân dẫn đến tai nạn "friendly fire" hay bị bắn hạ như Iran tuyên bố?

Hình ảnh được cho là chiếc tiêm kích F-15 Mỹ rơi tại Kuwait ngày 2/3. Ảnh: Chụp màn hình THE SUNDAY GUARDIAN

Tiêm kích F-15 Eagle, do McDonnell Douglas (nay thuộc Boeing) phát triển, là một trong những máy bay chiến đấu thành công nhất lịch sử, với hơn 104 chiến thắng không chiến mà không hề thua trận.

Ra mắt lần đầu vào năm 1972 và chính thức phục vụ từ năm 1976, F-15 được thiết kế chủ yếu cho vai trò ưu thế trên không, nhưng biến thể F-15E Strike Eagle, được cho là chiếc máy bay rơi ở Kuwait, đã mở rộng khả năng tấn công mặt đất.

Với chiều dài 19,4 mét, sải cánh 13 mét và chiều cao 5,6 mét, F-15 có trọng lượng cất cánh tối đa lên đến 36.741kg, cho phép mang theo tải trọng vũ khí khổng lồ lên đến 13.381kg.

Điều này biến F-15E Strike Eagle thành một "quái vật" đa năng, có thể mang theo tên lửa không đối không AIM-120 AMRAAM, tên lửa không đối đất AGM-65 Maverick hoặc bom thông minh JDAM, giúp thực hiện các nhiệm vụ từ tuần tra không phận đến oanh tạc chính xác.

Về động lực học, F-15 được trang bị hai động cơ turbofan Pratt & Whitney F100-PW-220 hoặc 229, mỗi động cơ sản sinh lực đẩy 29.000 lb (khoảng 129 kN) khi sử dụng chế độ đốt sau, cho phép đạt tốc độ tối đa Mach 2.5 (khoảng 3.062 km/h ở độ cao lớn).

Tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng cao kết hợp với thiết kế cánh có tỷ lệ tải trọng thấp mang lại khả năng cơ động vượt trội, giúp F-15 có thể xoay sở linh hoạt trong không chiến tầm gần hoặc tránh né tên lửa đối phương.

Trong vụ rơi gần căn cứ Ali Al Salem, video từ BBC cho thấy máy bay xoay vòng và bốc cháy trước khi lao xuống, có thể liên quan đến lỗi động cơ hoặc hư hỏng từ hỏa lực, nhưng công nghệ kiểm soát bay fly-by-wire kỹ thuật số, được nâng cấp ở phiên bản F-15EX, thường giúp phi công duy trì ổn định ngay cả trong tình huống khẩn cấp.

Điều này nhấn mạnh rằng, dù mạnh mẽ, F-15 vẫn phụ thuộc vào bảo dưỡng định kỳ để tránh các vấn đề kỹ thuật tiềm ẩn.

Một trong những điểm nổi bật nhất về công nghệ của F-15 là hệ thống avionics đa nhiệm vụ, bao gồm radar quét mảng pha điện tử chủ động (AESA) AN/APG-63(v)3, có khả năng "nhìn xuống/bắn xuống" để phát hiện mục tiêu bay thấp giữa nhiễu địa hình.

Radar này sử dụng công nghệ vi mạch tích hợp để quét đồng thời nhiều mục tiêu ở khoảng cách lên đến 160km, kết hợp với hệ thống định vị quán tính và hiển thị head-up display (HUD) cho phép phi công theo dõi và tấn công mà không cần rời mắt khỏi không phận.

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông, các nguồn từ The War Zone phân tích rằng F-15 có thể đã bị nhầm lẫn với mục tiêu thù địch do hệ thống tên lửa phòng không Patriot bắn nhầm, nhưng công nghệ nhận diện bạn-thù (IFF) tiên tiến thường giúp tránh các sự cố như vậy.

Hơn nữa, F-15 sở hữu trần bay 15.240 mét và tầm hoạt động lên đến 2.400 dặm (khoảng 3.860km) với bình nhiên liệu phụ, cho phép thực hiện các phi vụ dài hơi mà không cần tiếp nhiên liệu thường xuyên, một lợi thế lớn trong khu vực Trung Đông bất ổn.

Tiêm kích F-15 của Không quân Mỹ. Ảnh: theaviationgeekclub.com

Tuy nhiên, vụ việc ở Kuwait cũng lộ rõ một số hạn chế tiềm ẩn của F-15, dù thông số kỹ thuật ấn tượng.

Với trọng lượng rỗng khoảng 12.975kg, máy bay đòi hỏi đường băng dài và hệ thống hạ cánh phức tạp, có thể gặp rủi ro ở môi trường sa mạc như Kuwait.

Các báo cáo từ Meduza và RIA Novosti đề cập đến khả năng Iran bắn hạ bằng tên lửa đất đối không, nhưng công nghệ tàng hình hạn chế của F-15 (không phải là máy bay thế hệ 5 như F-35) khiến nó dễ bị radar đối phương phát hiện hơn.

Dù vậy, hệ thống đối phó điện tử AN/ALQ-135 và tên lửa chaff/flare giúp F-15 né tránh phần lớn mối đe dọa, chứng tỏ thiết kế từ những năm 1970 vẫn được nâng cấp liên tục để đối đầu với công nghệ hiện đại.

F-15 Eagle đại diện cho đỉnh cao của công nghệ hàng không Mỹ với thông số kỹ thuật vượt trội về tốc độ, tải trọng và hệ thống điện tử, nhưng vụ rơi ở Kuwait nhắc nhở rằng ngay cả "đại bàng bầu trời" cũng có thể gặp tai nạn do yếu tố con người hoặc môi trường.

Với hơn 50 năm phục vụ, F-15 tiếp tục được nâng cấp thành phiên bản F-15EX, hứa hẹn tích hợp vũ khí siêu thanh và phần mềm mở, đảm bảo vị thế thống trị bầu trời trong tương lai.