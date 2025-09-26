Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phát đi cảnh báo người dân cảnh giác hiện tượng Facebook giả có tên "Bộ Tài Chính – Cổng Tiếp Nhận Hồ Sơ".

Chiều 25/9, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) của Bộ Công an đã phát cảnh báo Facebook giả có tên "Bộ Tài Chính – Cổng Tiếp Nhận Hồ Sơ" là lừa đảo người dân.

Theo thông tin cảnh báo này, Facebook giả có tên "Bộ Tài Chính – Cổng Tiếp Nhận Hồ Sơ" sử dụng hình ảnh, thông tin của Bộ Tài chính, tự nhận là cơ quan đại diện để thu hồi tiền cho nạn nhân bị lừa đảo qua mạng. Đây là trang giả mạo, người dân và doanh nghiệp cần hết sức cảnh giác.

Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho hay trang "Bộ Tài Chính – Cổng Tiếp Nhận Hồ Sơ" thậm chí đã được Facebook xác minh tích xanh, đăng tải nội dung kêu gọi người dân cung cấp thông tin cá nhân, hóa đơn chuyển khoản và chuyển một khoản tiền gọi là "lệ phí" để được nhận lại số tiền đã mất.

Bộ Tài chính khẳng định đây là hành vi giả mạo, khuyến cáo không thực hiện theo các hướng dẫn của trang này để tránh rủi ro bị lừa đảo.

Hiện trên Facebook cũng đang xuất hiện nhiều Fanpage của Cục phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo với chiêu thức dụ người dân cung cấp thông tin cá nhân, hóa đơn chuyển khoản và chuyển một khoản "lệ phí" để được nhận lại số tiền đã mất.