Ngày 13/11, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Cơ quan An ninh điều tra của tỉnh vừa thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Sơn (56 tuổi, tạm trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La).

Ông Sơn bị điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Đối tượng Nguyễn Thanh Sơn nghe cơ quan chức năng đọc quyết định khởi tố. Ảnh: Công an Sơn La

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 7/2025 đến tháng 9/2025, Nguyễn Thanh Sơn đã dùng tài khoản Facebook “Son Nguyen” và “Thanh Sơn Nguyễn” để đăng tải 168 bài viết và 13 video.

Các bài đăng này có nội dung tuyên truyền, kích động, xuyên tạc, bôi nhọ, xúc phạm Đảng, Chính phủ, lực lượng Công an nhân dân; đồng thời trực tiếp bôi nhọ danh dự, uy tín của lãnh đạo Đảng, Chính phủ.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.