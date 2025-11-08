XEM VIDEO:

Chiều 8/11/2025, tại tỉnh Sơn La, Đoàn công tác của Chính phủ do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Sơn La.

Buổi làm việc tập trung vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi 10 tháng năm 2025; tiến độ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp biên giới trên địa bàn tỉnh.

Tham dự buổi làm việc có đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Về phía tỉnh Sơn La có ông Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, Sơn La cần ban hành các nghị quyết chuyên đề để tập trung xóa nghèo. Ảnh: Lê Anh Dũng

Tỉnh Sơn La quyết tâm cao để đạt được mục tiêu tăng trưởng

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết: Trong 10 tháng năm 2025, các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, trong 9 tháng năm 2025, tổng sản phẩm theo giá so sánh trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tính đạt 27.094 tỷ đồng, tăng 6,26% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2025 ước đạt 25.188 tỷ đồng, bằng 138,07% dự toán, trong đó thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.522 tỷ đồng, bằng 109% dự toán Trung ương giao và 100,5% dự toán HĐND tỉnh giao.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm phát biểu. Ảnh: Lê Anh Dũng

Tỉnh đã khởi công xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La; triển khai quyết liệt công tác sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, triển khai đầy đủ, kịp thời, góp phần ổn định đời sống nhân dân.

Công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai được triển khai quyết liệt, hiệu quả; tình hình kinh tế - xã hội cơ bản ổn định, quốc phòng - an ninh được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ 16, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Công tác xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, hiệu quả, gắn với thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Đến ngày 30/6/2025, toàn tỉnh có 74 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi theo đúng chỉ đạo và hướng dẫn, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Tỉnh đã triển khai thực hiện quyết liệt chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tính đến tháng 5/2025, tỉnh đã hoàn thành xây dựng 3.058 căn nhà, vượt 221 căn so với kế hoạch ban đầu, sớm 169 ngày so với thời hạn Chính phủ quy định (ngày 31/10/2025).

Về tình hình triển khai xây dựng trường nội trú liên cấp khu vực biên giới, đến nay, 12/13 xã đã khởi công xây dựng công trình; riêng xã Lóng Sập sẽ khởi công đồng loạt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ vào ngày 9/11/2025.

Nêu lên một số khó khăn vướng mắc, tỉnh Sơn La đề nghị Chính phủ, Thủ tướng, các bộ, ngành quan tâm bố trí ngân sách và cơ chế chính sách để triển khai đầu tư nâng cấp quy mô dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La (từ 2 làn xe lên 4 làn xe); sớm bố trí, bổ sung phần vốn còn thiếu để xây dựng Trường nội trú liên cấp khu vực biên giới; tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp...

Đoàn công tác của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung làm trưởng đoàn làm việc với tỉnh Sơn La. Ảnh: Lê Anh Dũng

Thực hiện tốt các chính sách dân tộc, xử lý hài hòa vấn đề tôn giáo

Kết luận cuộc làm việc, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của tỉnh Sơn La trong phát triển kinh tế - xã hội với nhiều điểm sáng. Là tỉnh trung tâm vùng Tây Bắc, từng là lõi nghèo của cả nước, nhưng trong những năm qua, tỉnh Sơn La đã có nhiều bứt phá chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nhiều nỗ lực tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách nhà nước; có quyết tâm cao trong xóa đói giảm nghèo, nỗ lực hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; hỗ trợ thanh niên xuất khẩu lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng nhấn mạnh, Sơn La vẫn là tỉnh nghèo, cần tạo động lực thực sự để vươn lên. Tỉnh cần ban hành các nghị quyết chuyên đề để tập trung xóa nghèo bởi phát triển kinh tế, mục đích quan trọng vẫn là nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Bộ trưởng cũng đề nghị tỉnh quan tâm đến dân trí, xử lý điểm nóng về ma túy, tập trung phát triển kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công; tập trung cao thực hiện Các chương trình mục tiêu quốc gia; vận hành tốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó đặc biệt quan tâm đến chất lượng cán bộ.

Khẳng định việc xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp vùng biên là chủ trương rất đúng, quyết tâm chính trị rất cao, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị tỉnh Sơn La cần có quyết tâm cao để hoàn thành xây dựng trường học, tạo điều kiện cho học sinh có môi trường học tập tốt nhất.

“Tôi cũng đề nghị tỉnh Sơn La đặc biệt quan tâm đến vấn đề an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo, thực hiện tốt các chính sách dân tộc, xử lý hài hòa vấn đề tôn giáo, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân trong khuôn khổ pháp luật”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của tỉnh, Bộ trưởng cho biết, đoàn công tác sẽ tiếp thu những ý kiến kiến nghị của các tỉnh để tổng hợp, tham mưu, kịp thời tháo gỡ khó khăn theo thẩm quyền.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ông Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhấn mạnh, tỉnh sẽ tiếp tục củng cố hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp; quan tâm, sắp xếp cán bộ ngành công tác dân tộc và tôn giáo, để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án; quan tâm đến những chính sách an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo, các Chương trình mục tiêu quốc gia...

“Tỉnh Sơn La mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cá nhân Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và các bộ, ngành để tỉnh phát huy thế mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”, ông Hoàng Văn Nghiệm phát biểu.