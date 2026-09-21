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Ngay trước giờ khai trương, khách bắt đầu đổ về FamilyMart Royal City để check-in và chờ đón những hoạt động đầu tiên.
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 Điểm nhấn của sự kiện là nghi thức cắt băng với sự tham gia của đại diện FamilyMart Việt Nam, ROX Group và các đối tác.
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Từ cuối tháng 8 đến tháng 9, FamilyMart đã mở 7 cửa hàng tại Hà Nội, hướng tới 20 cửa hàng trong năm 2026, thêm 300 cửa hàng trong 5 năm tới và mạng lưới 1.000 cửa hàng trên toàn Việt Nam.
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Ông Kitajima Yoshinori, Tổng Giám đốc FamilyMart Việt Nam, chia sẻ định hướng mở rộng hệ thống tại Hà Nội, đáp ứng linh hoạt hơn nhu cầu của cư dân đô thị.
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Ông Trần Xuân Quảng, Chủ tịch HĐQT ROX Group, tại lễ khai trương FamilyMart. Là cổ đông chiến lược, ROX Group định hướng đưa FamilyMart trở thành mảnh ghép tiện ích trong các mô hình đô thị All-in-One tại thị trường quốc tế.
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Không khí khai trương sôi động với sự xuất hiện của Jey B, gương mặt bước ra từ Anh Trai “Say Hi” 2025.
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Khách hàng hào hứng trải nghiệm không gian mua sắm, dạo quanh các quầy hàng và lựa chọn đồ ăn, thức uống cùng các sản phẩm tiện lợi.
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Lẩu ly và các món chế biến sẵn là lựa chọn được nhiều khách thử ngay tại cửa hàng, thể hiện đặc trưng của mô hình tiện lợi: mua nhanh, dùng nhanh và thưởng thức tại chỗ.
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Sau khoảnh khắc khai trương, cửa hàng trở lại nhịp quen thuộc: khách ghé mua sắm, nhân viên phục vụ, bạn bè dừng chân trò chuyện. Đó cũng là cách FamilyMart bắt đầu câu chuyện tại Hà Nội, từ những điểm chạm nhỏ trong đời sống Thủ đô.

(Nguồn: Công ty Cổ phần FamilyMart Việt Nam)