Ferrari từ lâu nổi tiếng là hãng xe có chính sách kiểm soát khách hàng nghiêm ngặt bậc nhất thế giới.

Ngoài khả năng tài chính, người mua một số mẫu xe giới hạn còn phải đáp ứng nhiều tiêu chí như lịch sử sở hữu Ferrari, mức độ trung thành với thương hiệu và cả hình ảnh cá nhân.

Với Ferrari, việc bán xe không đơn thuần là giao dịch thương mại mà còn là cách hãng bảo vệ giá trị độc quyền và bản sắc thương hiệu đã xây dựng suốt hàng chục năm.

Trong nhiều năm qua, Ferrari đã được cho là từ chối bán xe cho hàng loạt ngôi sao giải trí, vận động viên và nhân vật có tầm ảnh hưởng vì vi phạm các nguyên tắc sở hữu xe của hãng.

Justin Bieber

Ca sĩ nhạc pop Justin Bieber được cho là bị Ferrari “cấm cửa” sau khi mang chiếc Ferrari 458 Italia tới xưởng độ West Coast Customs để chỉnh sửa.

Ferrari nổi tiếng không khuyến khích chủ xe tự ý thay đổi ngoại thất hoặc sơn lại xe tại các đơn vị không được hãng ủy quyền nhằm bảo toàn thiết kế nguyên bản và giá trị thương hiệu.

b805694e 07a9 419b 9eed f804feec63e2 jpg.webp
Floyd Mayweather Jr.

Huyền thoại quyền anh Floyd Mayweather Jr. bị cho là mất quyền mua Ferrari mới sau khi bán lại xe chưa đầy một năm kể từ ngày nhận xe.

Ferrari yêu cầu nhiều khách hàng giữ xe tối thiểu một năm trước khi chuyển nhượng nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ và bảo vệ tính độc quyền của sản phẩm.

6a8d8b78 ea76 4ac0 a777 8774e8610d7d 1536x1024 jpg.webp
Rapper 50 Cent

Rapper 50 Cent reportedly bị đưa vào danh sách đen sau khi đăng video dùng champagne rửa Ferrari – hành động bị cho là phản cảm và thiếu tôn trọng thương hiệu.

3c74af0d 9215 43d6 ae68 21b228ee0d20 1024x768 jpg.webp
Paris Hilton

Paris Hilton được cho là bị Ferrari từ chối bán xe sau khi hãng không hài lòng với hình ảnh cô xuất hiện cùng xe ở nhiều sự kiện.

Một số nguồn tin còn cho biết cô từng sơn chiếc Ferrari của mình thành màu hồng, trái với định hướng hình ảnh mà Ferrari mong muốn.

bf1688c9 df53 4d50 996e d3a7ba5d9721 683x1024 jpg.webp
Kim Kardashian

Kim Kardashian bị đồn bị cấm mua Ferrari từ năm 2013 sau khi chỉnh sửa chiếc Ferrari 458 Italia của mình.

Ngoài ra, một số nguồn tin cho rằng Ferrari không hài lòng với cách cô bảo quản và sử dụng các mẫu xe của hãng.

c6837152 c77a 41b0 8956 c9d31bc94c8b jpg.webp
Chris Harris

Nhà báo ô tô nổi tiếng Chris Harris bị cho là bị Ferrari “cạch mặt” sau khi đăng bài viết chỉ trích hãng.

Trong bài báo gây tranh cãi, Harris cho rằng Ferrari cung cấp xe thử cho báo chí với thông số tốt hơn xe giao tới tay khách hàng thực tế.

1d66f51c bee2 4e6d 844d 6a1404268844 jpg.webp
Nicolas Cage

Tài tử Nicolas Cage reportedly bị Ferrari đưa vào danh sách hạn chế sau khi bán chiếc Ferrari Enzo dưới giá thị trường trong giai đoạn khó khăn tài chính.

Theo nhiều nguồn tin, việc này bị xem là làm tổn hại hình ảnh độc quyền và giá trị sưu tầm của mẫu xe.

ee2239e4 0af6 49b9 8ad6 4c1c87839334 jpg.webp
Rapper Tyga

Rapper Tyga được cho là bị cấm mua Ferrari mới sau khi không hoàn tất nghĩa vụ tài chính đối với nhiều hợp đồng thuê xe Ferrari trước đó.

57c6c605 5d1b 4b94 aef5 0fb3967f8c4b 911x1024 jpg.webp
Rapper Tyga

DJ Deadmau5 từng gây chú ý khi dán decal hoạt hình màu xanh nổi bật lên chiếc Ferrari 458 Spider và đổi tên xe thành “Purrari”.

Ferrari sau đó reportedly gửi thư yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ chi tiết vi phạm trước khi đưa anh vào danh sách khách hàng không được ưu tiên.

2a7e0169 f72c 4dad 8ce8 944b326639c9 1024x546 jpg.webp
Theo Motorbiscuit

