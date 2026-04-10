Ferrari từ lâu nổi tiếng là hãng xe có chính sách kiểm soát khách hàng nghiêm ngặt bậc nhất thế giới.

Ngoài khả năng tài chính, người mua một số mẫu xe giới hạn còn phải đáp ứng nhiều tiêu chí như lịch sử sở hữu Ferrari, mức độ trung thành với thương hiệu và cả hình ảnh cá nhân.

Với Ferrari, việc bán xe không đơn thuần là giao dịch thương mại mà còn là cách hãng bảo vệ giá trị độc quyền và bản sắc thương hiệu đã xây dựng suốt hàng chục năm.

Trong nhiều năm qua, Ferrari đã được cho là từ chối bán xe cho hàng loạt ngôi sao giải trí, vận động viên và nhân vật có tầm ảnh hưởng vì vi phạm các nguyên tắc sở hữu xe của hãng.

Justin Bieber

Ca sĩ nhạc pop Justin Bieber được cho là bị Ferrari “cấm cửa” sau khi mang chiếc Ferrari 458 Italia tới xưởng độ West Coast Customs để chỉnh sửa.

Ferrari nổi tiếng không khuyến khích chủ xe tự ý thay đổi ngoại thất hoặc sơn lại xe tại các đơn vị không được hãng ủy quyền nhằm bảo toàn thiết kế nguyên bản và giá trị thương hiệu.

Floyd Mayweather Jr.

Huyền thoại quyền anh Floyd Mayweather Jr. bị cho là mất quyền mua Ferrari mới sau khi bán lại xe chưa đầy một năm kể từ ngày nhận xe.

Ferrari yêu cầu nhiều khách hàng giữ xe tối thiểu một năm trước khi chuyển nhượng nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ và bảo vệ tính độc quyền của sản phẩm.

Rapper 50 Cent

Rapper 50 Cent reportedly bị đưa vào danh sách đen sau khi đăng video dùng champagne rửa Ferrari – hành động bị cho là phản cảm và thiếu tôn trọng thương hiệu.

Paris Hilton

Paris Hilton được cho là bị Ferrari từ chối bán xe sau khi hãng không hài lòng với hình ảnh cô xuất hiện cùng xe ở nhiều sự kiện.

Một số nguồn tin còn cho biết cô từng sơn chiếc Ferrari của mình thành màu hồng, trái với định hướng hình ảnh mà Ferrari mong muốn.

Kim Kardashian

Kim Kardashian bị đồn bị cấm mua Ferrari từ năm 2013 sau khi chỉnh sửa chiếc Ferrari 458 Italia của mình.

Ngoài ra, một số nguồn tin cho rằng Ferrari không hài lòng với cách cô bảo quản và sử dụng các mẫu xe của hãng.

Chris Harris

Nhà báo ô tô nổi tiếng Chris Harris bị cho là bị Ferrari “cạch mặt” sau khi đăng bài viết chỉ trích hãng.

Trong bài báo gây tranh cãi, Harris cho rằng Ferrari cung cấp xe thử cho báo chí với thông số tốt hơn xe giao tới tay khách hàng thực tế.

Nicolas Cage

Tài tử Nicolas Cage reportedly bị Ferrari đưa vào danh sách hạn chế sau khi bán chiếc Ferrari Enzo dưới giá thị trường trong giai đoạn khó khăn tài chính.

Theo nhiều nguồn tin, việc này bị xem là làm tổn hại hình ảnh độc quyền và giá trị sưu tầm của mẫu xe.

Rapper Tyga

Rapper Tyga được cho là bị cấm mua Ferrari mới sau khi không hoàn tất nghĩa vụ tài chính đối với nhiều hợp đồng thuê xe Ferrari trước đó.

DJ Deadmau5 từng gây chú ý khi dán decal hoạt hình màu xanh nổi bật lên chiếc Ferrari 458 Spider và đổi tên xe thành “Purrari”.

Ferrari sau đó reportedly gửi thư yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ chi tiết vi phạm trước khi đưa anh vào danh sách khách hàng không được ưu tiên.

Theo Motorbiscuit

