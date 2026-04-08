Theo chia sẻ trên chuyên mục tư vấn bất động sản của This Is Money, người này sống trong khu dân cư có bãi đỗ xe chung phía sau nhà. Gần đây, một hàng xóm mua Ferrari cổ và sử dụng hàng ngày.

Do là xe cổ, chủ xe thường phải để động cơ nổ không tải khoảng 5 phút trước khi di chuyển để làm nóng máy. Tuy nhiên, tiếng pô lớn tới mức khiến cửa kính các căn hộ rung lên, ảnh hưởng nghiêm trọng tới giấc ngủ của những hộ xung quanh.

Trả lời vụ việc, các chuyên gia pháp lý tại Anh cho biết dù không có quy định cấm sở hữu Ferrari cổ hay xe có tiếng pô lớn, chủ phương tiện không được phép gây tiếng ồn quá mức làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác.

Theo luật tại Anh và xứ Wales, nếu tiếng ồn xảy ra thường xuyên, kéo dài và vào các khung giờ “nhạy cảm” như sáng sớm hoặc đêm muộn, hành vi này có thể bị xem là “gây phiền nhiễu theo luật định”.

Luật sư Manjinder Atwal, Giám đốc bộ phận tranh chấp nhà ở và bất động sản tại Duncan Lewis Solicitors, cho biết: “Tiếng ồn quá mức như vậy có thể cực kỳ ảnh hưởng, đặc biệt khi làm gián đoạn giấc ngủ. Nếu xảy ra thường xuyên, vào giờ bất hợp lý, đây hoàn toàn có thể bị xem là hành vi gây phiền nhiễu.”

Hàng xóm mua Ferrari cổ, thói quen nổ máy lúc sáng sớm khiến cả khu mất ngủ. Ảnh minh hoạ.

Theo chuyên gia, người bị ảnh hưởng nên trao đổi trực tiếp, lịch sự với hàng xóm để thông báo mức độ ảnh hưởng; đồng thời ghi chép chi tiết thời gian, tần suất và thời lượng tiếng ồn; nếu không cải thiện, gửi khiếu nại tới cơ quan môi trường hoặc chính quyền địa phương.

Trong trường hợp cơ quan chức năng xác định tiếng ồn vượt ngưỡng cho phép, chủ xe có thể bị yêu cầu chấm dứt hành vi gây ồn. Nếu tiếp tục vi phạm, họ có thể bị xử phạt hành chính.

Một luật sư khác là Joanna Ellis, đối tác tại Stephensons Solicitors LLP, nhấn mạnh rằng xe cổ dù không bị áp chuẩn tiếng ồn nghiêm ngặt như xe mới vẫn không được miễn trừ khỏi các quy định về gây phiền nhiễu.

“Việc sở hữu xe cổ không đồng nghĩa chủ xe có quyền tạo ra tiếng ồn quá mức, đặc biệt vào giờ nghỉ ngơi của cư dân xung quanh,” bà nói.

Ngoài ra, nếu khu dân cư hoặc bãi đỗ xe thuộc diện quản lý riêng bởi ban quản lý/đơn vị vận hành, người dân cũng có thể kiểm tra nội quy để xem có quy định hạn chế tiếng ồn hoặc việc sử dụng phương tiện gây ảnh hưởng hay không.

Theo Dailymail

