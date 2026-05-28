Mẫu xe điện Ferrari Luce vừa ra mắt không chỉ gây tranh cãi bởi thiết kế và hệ truyền động mới, mà còn khiến giới truyền thông xôn xao bởi cách hãng xe Italy kiểm soát thông tin trong buổi ra mắt tại Rome.

Theo nhà báo kiêm YouTuber nổi tiếng Shmee150 (Tim Burton), Ferrari đã áp dụng các thỏa thuận bảo mật cực kỳ nghiêm ngặt đối với những người tham dự. Đáng chú ý nhất là điều khoản phạt lên tới 700.000 USD (18,4 tỷ đồng), dành cho bất kỳ cá nhân nào để rò rỉ hình ảnh hoặc thông tin liên quan đến mẫu siêu xe trước thời điểm công bố chính thức.

Trong ngành ô tô, việc ký cam kết bảo mật trước các buổi ra mắt không phải điều hiếm gặp. Tuy nhiên, mức phạt lớn bất thường của Ferrari được cho là đủ sức khiến toàn bộ giới truyền thông “im lặng tuyệt đối”. Đây cũng được xem là lý do gần như không xuất hiện các hình ảnh rò rỉ của Luce trên mạng xã hội trước ngày ra mắt, khác hẳn nhiều mẫu siêu xe đình đám trước đây.

Phóng viên bị niêm phong điện thoại, không được tự quay phim

Shmee150 cho biết khi tới địa điểm tổ chức, điện thoại và laptop của khách mời đều bị dán tem niêm phong an ninh. Ferrari cũng không cho phép các phóng viên sử dụng ê-kíp quay phim hay thiết bị cá nhân.

Thay vào đó, hãng xe Italy bố trí đội ghi hình riêng để kiểm soát toàn bộ hình ảnh và chỉ cung cấp các đoạn video ngắn ngay trước khi lệnh cấm thông tin được gỡ bỏ.

Theo YouTuber người Anh, điều này khiến nhiều nhà báo rơi vào thế khó khi phải đưa ra đánh giá nhanh về một mẫu Ferrari hoàn toàn mới, có thiết kế khác xa những gì họ hình dung trước đó.

“Tôi bước vào sự kiện và tự hỏi Ferrari đã làm gì vậy?”, Shmee150 mô tả cảm giác khi lần đầu nhìn thấy Luce.

Anh cho biết, giới truyền thông chỉ có khoảng 30 phút tiếp cận chiếc xe dưới sự giám sát của nhân viên Ferrari và bộ phận PR. Điều đó khiến không ít nội dung đăng tải sau sự kiện chỉ lặp lại thông điệp chính thức từ hãng, thay vì những đánh giá khách quan và chi tiết.

Ferrari ưu tiên YouTuber hơn phóng viên ô tô truyền thống?

Một chi tiết khác gây chú ý là Ferrari được cho đã dành quyền tiếp cận sớm hơn cho các nhà sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội.

Một số YouTuber nổi tiếng, trong đó có Marques Brownlee (MKBHD), được tham dự một sự kiện riêng và thậm chí được lái thử xe trước. Trong khi đó, nhiều phóng viên ô tô truyền thống chỉ được xem như “làn sóng thứ hai”.

Theo giới quan sát, đây là chiến lược có chủ đích của Ferrari. Luce dường như không hướng tới nhóm khách hàng mê siêu xe truyền thống, mà nhắm tới lớp người dùng mới, những người yêu công nghệ và xe điện cao cấp.

Trước đó, Ferrari từng mở rộng tệp khách hàng thành công với California hay Purosangue. Tuy nhiên, chiến dịch truyên thông cho Luce được đánh giá táo bạo và gây tranh cãi hơn nhiều, khiến không ít người đặt câu hỏi liệu chiến lược này có tiếp tục phát huy hiệu quả hay không.

Trong bối cảnh các hãng xe ngày càng phụ thuộc vào mạng xã hội và YouTuber để quảng bá sản phẩm, màn ra mắt của Ferrari Luce cho thấy các chiến dịch truyền thông của ngành ô tô đang thay đổi mạnh mẽ.

Ferrari Luce được xem là 1 trong những mẫu siêu xe điện được mong đợi nhất, kể từ khi cựu Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ferrari Sergio Marchionne lần đầu gợi ý về một siêu xe điện mang biểu tượng “ngựa chồm” vào năm 2018. Dù Ferrari không phải hãng đầu tiên bước vào phân khúc này, Luce vẫn được đánh giá là sản phẩm có ý nghĩa lớn với thương hiệu Ý.

Luce, trong tiếng Italy có nghĩa là “ánh sáng”, là mẫu Ferrari đầu tiên có 5 chỗ ngồi và cũng là xe điện chạy bằng pin đầu tiên của hãng. Xe được trang bị 4 động cơ điện, mỗi động cơ điều khiển 1 bánh, với tổng công suất hơn 1.000 mã lực.

Xe sử dụng bộ pin 122 kWh, một trong những bộ pin lớn trên xe điện sản xuất thương mại, hỗ trợ sạc nhanh tối đa 350 kW trên nền tảng điện 800 V. Ferrari công bố phạm vi hoạt động mục tiêu hơn 529 km theo chuẩn châu Âu WLTP.

Ferrari cho biết Luce có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong khoảng 2,5 giây và đạt tốc độ tối đa khoảng 310 km/h. Với trọng lượng khoảng 2.260 kg, Luce nặng hơn nhiều mẫu Ferrari truyền thống nhưng được hỗ trợ bởi hệ thống treo chủ động, dẫn động 4 bánh và đánh lái 4 bánh.

(Theo Carscoops)

