Trong điều kiện thời tiết mùa hè nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời nhiều thời điểm lên tới gần 40 độ C, các vật dụng như áo chống nắng, khẩu trang, kính mát hay găng tay gần như trở thành “đồ bất ly thân” của người đi xe máy, đặc biệt là các chị em phụ nữ.

Tuy nhiên, không phải loại trang phục chống nắng nào cũng phù hợp khi tham gia giao thông. Thực tế, nếu chọn sai trang phục, phụ kiện chống nắng vừa làm giảm khả năng bảo vệ bản thân khỏi tia UV gây hại, vừa hạn chế khả năng quan sát và phản xạ khi điều khiển xe, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho chính người sử dụng.

Thời tiết nắng nóng khiến việc đi xe máy ra đường trở nên mệt mỏi, khó chịu hơn. Ảnh: Nam Khánh

Theo các chuyên gia, khi đi xe máy ra đường trời nắng, cần lưu ý lựa chọn trang phục, phụ kiện như sau:

Áo chống nắng gọn gàng, vừa vặn

Áo chống nắng là vật dụng không thể thiếu với người đi xe máy trong mùa hè, nhất là phụ nữ. Tuy nhiên, những loại áo choàng quá rộng hoặc dài chạm mắt cá chân có thể gây vướng víu khi chống chân, lên xuống xe hay xử lý tình huống bất ngờ. Nguy hiểm hơn, tà áo dài còn có nguy cơ cuốn vào bánh xe hoặc va quệt với phương tiện xung quanh.

Các chuyên gia khuyên người dùng nên chọn áo chống nắng có chất liệu mỏng nhẹ, co giãn tốt, ôm vừa cơ thể và chiều dài không quá đầu gối để dễ vận động. Áo chống nắng cũng nên có mũ để che phần gáy và cổ - vốn là những vùng da dễ tổn thương bởi trời nắng gắt.

Ngoài ra, một lưu ý là không nên đội mũ bảo hiểm rồi trùm thêm mũ áo chống nắng bên ngoài vì có thể làm hạn chế tầm nhìn khi quan sát hai bên.

(Áo chống nắng bị cuốn vào bánh xe khiến người phụ nữ bị thương. Video: Otofun)

Kính râm và khẩu trang phù hợp

Kính râm là phụ kiện giúp giảm chói và bảo vệ mắt hiệu quả khỏi tia UV khi đi dưới trời nắng gắt. Kính râm đi nắng nên là loại có bản to và hệ số chống tia UV tốt.

Tuy nhiên, không nên chọn kính quá tối vì dễ gây khó quan sát khi đi qua hầm, khu vực râm mát hoặc trời nhập nhoạng. Với người bị cận hay loạn thị, nên sử dụng kính râm có cắt độ phù hợp để đảm bảo tầm nhìn.

Trong khi đó, khẩu trang cũng là vật dụng cần thiết để chống bụi và nắng nóng. Người dùng nên ưu tiên loại khẩu trang mỏng, thoáng khí, ôm vừa khuôn mặt để tránh cảm giác bí bách, khó thở khi di chuyển lâu ngoài trời.

Kính râm, khẩu trang cũng là những vật dụng không thể thiếu khi đi xe máy dưới trời nắng gắt. Ảnh: Mạnh Hùng

Găng tay cần có độ bám tốt

Nhiều người sử dụng thêm găng tay để bảo vệ da tay khỏi nắng nóng, nhưng nếu chọn loại quá trơn hoặc quá dày sẽ ảnh hưởng đến thao tác giữ ga, bóp phanh khi đi xe máy.

Các chuyên gia khuyến cáo nên dùng găng tay có độ bám tốt, chất liệu thoáng khí và vừa kích cỡ bàn tay để đảm bảo cảm giác lái an toàn hơn.

Kết hợp thêm với kem chống nắng để có hiệu quả cao nhất

Những vật dụng như áo chống nắng, găng tay, kính mát hay khẩu trang chỉ giúp hạn chế phần nào tác động trực tiếp của ánh nắng lên da, nhưng không thể ngăn chặn hoàn toàn tia UV gây hại.

Vì vậy, để bảo vệ làn da hiệu quả hơn khi thường xuyên di chuyển ngoài trời, người dùng nên kết hợp sử dụng kem chống nắng phù hợp cho các vùng da dễ tiếp xúc với nắng như mặt, cổ, cánh tay và bàn tay.

Mang theo nước uống khi đi đường dài

Khi nhiệt độ ngoài trời lên cao, người đi xe máy rất dễ mất nước và mệt mỏi nếu phải di chuyển liên tục. Vì vậy, nên chuẩn bị sẵn một chai nước trong cốp xe hoặc balo để bổ sung nước kịp thời, đặc biệt khi đi đường dài hoặc thường xuyên phải dừng chờ đèn đỏ dưới nắng nóng.

Nước lọc còn giúp "giảm nhiệt" cho yên xe đỡ bỏng rát trong trường hợp đỗ xe lâu dưới trời nắng nóng.

Theo các chuyên gia lái xe an toàn, ngoài việc các lớp chống nắng, điều quan trọng nhất khi đi xe máy ngoài trời nắng vẫn là giữ sự tỉnh táo và tuân thủ quy định giao thông. Nắng nóng kéo dài có thể khiến người lái dễ mất kiên nhẫn, giảm tập trung, từ đó làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

