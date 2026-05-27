Từng bị xem đơn thuần là phương tiện di chuyển, ô tô giờ đây đang dần trở thành “không gian riêng tư di động” của nhiều người. Qua khảo sát, có rất nhiều tài xế coi chiếc xe là "nơi hạnh phúc" của mình thậm chí còn hơn ở nhà, nhờ cảm giác tự do, thư giãn và thoải mái khi cầm lái.

Mới đây, hãng xe FIAT kết hợp cùng nhà tâm lý học Duncan Williams tiến hành nghiên cứu trên hàng nghìn tài xế tại Anh để xây dựng chỉ số mang tên “Smiles Per Hour” (SPH), tạm dịch là "Số nụ cười mỗi giờ".

Nghiên cứu cho thấy, thay vì tập trung vào thông số kỹ thuật như khả năng tăng tốc hay công suất động cơ, chỉ số SPH này hướng đến việc đo cảm xúc của tài xế khi lái xe. Theo nhóm nghiên cứu, trải nghiệm tinh thần ngày càng trở thành yếu tố quan trọng hơn với người dùng hiện đại.

Điều này được thể hiện khá rõ khi có tới 81% tài xế Anh được hỏi không hề biết chiếc xe của mình tăng tốc từ 0-100 km/h trong bao lâu. Nói cách khác, nhiều người quan tâm cảm giác sau tay lái hơn là các con số kỹ thuật.

Có 42% số người được hỏi cảm thấy việc lái xe giúp họ thư giãn, trong khi 53% yêu thích cảm giác độc lập mà ô tô mang lại. Với nhiều người, ngồi sau vô-lăng không chỉ là chuyện đi từ điểm A đến điểm B mà còn mang lái cảm giác cá nhân tuyệt vời mà không nơi nào có được.

Thậm chí, khoảng 30% người tham gia khảo sát thừa nhận từng cố tình đi đường vòng về nhà chỉ để được lái xe thêm một lúc. Có người coi đó là khoảng thời gian hiếm hoi để nghe podcast yêu thích, bật playlist quen thuộc hoặc đơn giản là tận hưởng vài phút yên tĩnh, không bị ai làm phiền giữa lịch trình dày đặc.

Đáng chú ý, 34% cho biết việc lái xe là một trong những khoảnh khắc họ yêu thích nhất trong ngày. Với họ, đây giống như “liều vitamin tinh thần” giúp nạp lại năng lượng sau áp lực công việc và cuộc sống.

Giám đốc điều hành FIAT UK - ông Kris Cholmondeley cho rằng, lái xe từ lâu đã không còn chỉ là hành trình di chuyển thông thường. “Rất nhiều người tìm thấy niềm vui thực sự trong những khoảnh khắc rất đời thường như nghe nhạc, lái xe yên tĩnh hoặc có thời gian để suy ngẫm”, ông nói.

Theo khảo sát, những yếu tố khiến chuyến đi trở nên dễ chịu nhất gồm thời tiết nắng đẹp và đường khô ráo (cùng 41%), không gian yên tĩnh (39%) và một danh sách nhạc hay (31%).

Buổi sáng cũng là “khung giờ vàng” với dân mê lái xe. Có tới 52% cho biết đây là thời điểm họ thích cầm lái nhất trong ngày, đặc biệt là sáng sớm hoặc giữa buổi sáng khi đường sá thông thoáng hơn.

Về cung đường yêu thích, 31% người tham gia khảo sát chọn đường ven biển là nơi mang lại cảm giác lái lý tưởng nhất, trong khi 17% thích các cung đường vùng quê yên bình.

Đáng chú ý, nhiều tài xế còn xem ô tô là “ốc đảo riêng tư”. Khoảng 45% thích lái xe một mình thay vì có thêm người ngồi cùng. Hơn một nửa số người được hỏi thậm chí thừa nhận từng ngồi nán lại trong xe sau khi đã đến nơi, chỉ để tận hưởng thêm vài phút riêng tư.

Khảo sát cũng hé lộ những điều nhỏ bé nhưng đủ khiến tài xế vui cả ngày. Đứng đầu là việc không gặp tắc đường (59%), tiếp đến là lúc bài hát yêu thích bất ngờ vang lên trên xe (52%) và những ngày trời đẹp (51%). Ngoài ra, 39% cho biết chỉ cần có người nhường đường cũng đủ khiến họ mỉm cười sau tay lái.

Nhìn chung, ô tô ngày càng đóng vai trò như một “không gian chữa lành” với nhiều người. Có tới 40% tài xế cảm thấy hạnh phúc hơn khi lái xe và 35% cho rằng việc cầm lái thực sự giúp cải thiện tâm trạng của họ.

Có lẽ vì thế mà với không ít người, chiếc xe giờ không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn là nơi hiếm hoi để được ở một mình giữa cuộc sống quá nhiều tiếng ồn.

(Theo The Sun)

