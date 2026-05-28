Theo thống kê từ Cox Automotive - công ty mẹ của Kelley Blue Book, trung bình mỗi người tiêu dùng phải chi hơn 800 USD (21 triệu đồng) cho những lần sửa chữa ô tô phát sinh ngoài dự kiến. Tuy nhiên, nếu sự cố liên quan trực tiếp tới động cơ, hóa đơn sửa chữa hoàn toàn có thể tăng vọt lên 5.000-10.000 USD (khoảng 125–250 triệu đồng).

4 mẫu xe SUV gặp nhiều lỗi mà người dùng cần cân nhắc kỹ khi mua xe cũ.

Không chỉ tốn kém tiền bạc, xe gặp lỗi động cơ nghiêm trọng còn có thể phải nằm xưởng hàng tuần, thậm chí hàng tháng, ảnh hưởng lớn tới công việc và sinh hoạt.

Dưới đây là 4 mẫu SUV từng rất được ưa chuộng nhưng lại có tiền sử lỗi động cơ nghiêm trọng mà người mua xe cũ cần đặc biệt tránh xa hoặc kiểm tra cực kỳ kỹ lưỡng.

Jeep Wrangler 2012

Jeep Wrangler là biểu tượng của xe địa hình với thiết kế hầm hố, khả năng off-road xuất sắc. Năm 2012, Jeep Wrangler lần đầu được trang bị động cơ V6 3.6L Pentastar. Tuy nhiên, đời xe 2012 lại bị xem là "điểm đen" trong lịch sử mẫu SUV này.

Dù mạnh mẽ hơn thế hệ trước, khối động cơ này lại dính lỗi nghiêm trọng ở đầu xi-lanh, gây ra hiện tượng gõ máy, nổ không đều và thường được giới thợ xe gọi là “tiếng tích tắc Pentastar”. Cục An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) đã ghi nhận hơn 800 khiếu nại liên quan đến đời xe này.

Tại Việt Nam, do xe Jeep chủ yếu nhập khẩu tư nhân, phụ tùng khan hiếm, chi phí sửa chữa có thể lên tới hàng trăm triệu đồng. Người mua xe cũ cần kiểm tra kỹ xem đầu xi-lanh đã được thay thế hay khắc phục hay chưa.

Honda CR-V 2015

Sự xuất hiện của Honda CR-V trong danh sách này có thể khiến nhiều người bất ngờ, bởi Honda luôn nổi danh với sự bền bỉ và quan trọng CR-V là một trong những mẫu xe "quốc dân" tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, các chuyên gia lại khuyên người dùng nên cẩn trọng với phiên bản 2015.

Mẫu Honda CR-V 2015 nổi tiếng với hiện tượng rung lắc động cơ dữ dội, đặc biệt là khi xe chạy không tải. Để khắc phục, Honda đã phải tung ra bản cập nhật phần mềm hộp số, trong khi nhiều chủ xe phải tự bỏ tiền túi thay thế các ngàm cao su chân máy.

Đáng sợ hơn, NHTSA đã nhận hơn 660 khiếu nại về việc xe đột ngột chết máy khi đang di chuyển ở nhiều dải tốc độ khác nhau hoặc khi dừng đèn đỏ, mà không hề có bất kỳ đèn cảnh báo nào báo trước trên bảng điều khiển.

Honda đã triển khai các chiến dịch triệu hồi tại nhiều thị trường. Với xe đã qua sử dụng, người mua nên kiểm tra số VIN để đảm bảo xe đã được xử lý đầy đủ lỗi này.

Ford Escape 2018

Dù Ford Escape đã bị ngừng sản xuất từ năm 2025, các phiên bản đời cao như 2018 vẫn được nhiều người tìm mua vì giá "mềm". Tuy nhiên, đây lại là đời xe tai tiếng nhất.

NHTSA ghi nhận hơn 1.600 khiếu nại, chủ yếu xoay quanh lỗi nứt khối động cơ, khiến nước làm mát rò rỉ thẳng vào buồng đốt (xi-lanh), dẫn đến phá hủy động cơ hoàn toàn. Thống kê cho thấy trong 10 khiếu nại gần nhất, có tới 8 trường hợp báo cáo lỗi này. Các triệu chứng đi kèm bao gồm động cơ quá nhiệt, chạy tụt hơi và mất áp suất buồng đốt đột ngột.

Bên cạnh động cơ, hộp số của Ford Escape 2018 cũng gặp hiện tượng trượt số, báo lỗi hệ thống, thậm chí mất hoàn toàn khả năng sang số khi đang chạy. Giới chuyên môn khuyến cáo nên tránh phiên bản này nếu không muốn đối mặt rủi ro sửa chữa rất lớn.

Nissan Rogue/X-Trail 2021-2023

Nissan Rogue (được biết đến với tên gọi Nissan X-Trail tại một số thị trường, bao gồm châu Á) là mẫu SUV nhỏ gọn được đánh giá cao về độ êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Dù vậy, các đời xe 2021-2023 lại đang vướng vào những rắc rối pháp lý và kỹ thuật nặng nề.

Từ đầu năm 2025, Nissan đã phải ban hành lệnh triệu hồi hơn 440.000 xe do lỗi bạc đạn động cơ, dẫn đến nguy cơ bó biên và hỏng động cơ sớm. Đến năm 2026, phạm vi triệu hồi tiếp tục mở rộng vì hiện tượng dầu động cơ quá nhiệt.

Theo ghi nhận của cơ quan chức năng Mỹ, phiên bản 2021-2022 nhận hơn 200 khiếu nại, trong khi bản 2023 nhận tới hơn 600 khiếu nại liên quan đến hệ thống làm mát và lỗi bạc đạn.

Nghiêm trọng hơn, một vụ kiện tập thể đã được đệ trình từ năm 2023 và vẫn đang tiếp diễn trong năm 2026, cáo buộc động cơ xăng phun trực tiếp của Rogue/X-Trail bị lỗi thiết kế, dẫn tới nhiên liệu lẫn vào dầu máy, đẩy nhanh quá trình hư hỏng động cơ.

Việc chọn mua một chiếc SUV đã qua sử dụng luôn đi kèm với rủi ro. Những thông tin triệu hồi và lỗi hệ thống trên đây là lời cảnh tỉnh cho người tiêu dùng.

Dù mua xe ở bất kỳ tầm giá nào, hãy luôn yêu cầu kiểm tra kỹ lưỡng lịch sử bảo dưỡng, tra cứu số VIN xem xe có nằm trong diện triệu hồi chưa được xử lý hay không, và quan trọng nhất: luôn thuê một người thợ máy độc lập, giàu kinh nghiệm để giám định toàn diện trước khi ký giấy chuyển tiền.

