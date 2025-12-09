Nếu Giáng sinh ở nhiều nơi được định nghĩa bởi sự rực rỡ và náo nhiệt, thì tại Lapland, trái tim của Phần Lan, mùa lễ hội lại bắt đầu bằng một thứ ánh sáng rất khác. Đó là cực quang - dải sáng trầm tĩnh, dịu dàng chuyển động trên nền trời đêm mùa đông.

Vẻ đẹp ấy tưởng như chỉ tồn tại ở một thế giới xa xôi, nhưng lại ngày càng trở nên thân thuộc hơn với nhiều gia đình Việt Nam, những người tìm thấy trong Phần Lan một sự đồng điệu: yêu sự bình yên, trân trọng những điều giản dị và hướng về những giá trị bền vững.

Khi ánh sáng Lapland chạm đến trái tim người Việt

Nhiều du học sinh Việt Nam khi đặt chân đến Phần Lan đã kể rằng mùa đông đầu tiên là một trải nghiệm khó quên, không chỉ vì cái lạnh âm độ hay màn đêm kéo dài, mà vì khoảnh khắc đứng giữa thiên nhiên và cảm thấy mình nhỏ bé nhưng không hề cô độc.

Một học sinh của Finest Future từng viết về lần nhìn thấy cực quang đầu tiên: “Bọn con đứng sát vào nhau để giữ ấm, và chẳng ai nói gì. Con cảm thấy mình kết nối với thiên nhiên và mọi người theo một cách đặc biệt mà trước đây con chưa từng trải nghiệm”.

Khoảnh khắc tĩnh lặng ấy mang hơi thở rất Phần Lan, nhưng cảm giác ấm áp lại rất Việt Nam bởi sự gắn kết, sẻ chia, bởi cách mọi người xích lại gần nhau trong những khoảnh khắc đẹp mà không cần lời nói. Đó chính là điểm giao nhau tinh tế giữa hai nền văn hóa: một bên là sự điềm tĩnh của Bắc Âu, một bên là sự ấm áp của phương Nam.

Rovaniemi - nơi những câu chuyện mùa đông được kể bằng lòng tốt

Nhắc đến Giáng sinh Phần Lan, không thể không nhắc đến Rovaniemi - thị trấn nhỏ nằm sát đường Bắc Cực, nơi ông già Noel được cho là sống và làm việc quanh năm. Điều khiến du khách Việt bất ngờ không phải là những công trình lộng lẫy hay sự hoành tráng của biểu tượng Giáng sinh, mà chính là sự giản dị đến chân thành trong cách người Phần Lan thể hiện lòng tốt.

Ông già Noel không xuất hiện với vẻ thần thoại, mà bằng một nụ cười hiền hậu trong ngôi nhà gỗ mộc mạc. Trẻ em không chuẩn bị danh sách quà dài, mà viết về những điều khiến chúng vui, buồn hoặc biết ơn. Một phụ huynh Việt Nam từng chia sẻ rằng chuyến thăm Santa Village khiến chị cảm thấy như đang trở về tuổi thơ, không phải vì phép màu, mà vì sự chân thật mà nơi đây mang lại.

Rovaniemi cho người Việt cảm giác gần gũi không phải vì sự giống nhau, mà vì sự tử tế vốn là giá trị chung của mọi trái tim, dù đến từ tuyết trắng Bắc Âu hay nắng ấm Đông Nam Á.

Finest Future mang Lapland đến TP.HCM

Là một doanh nghiệp Phần Lan gắn bó với Việt Nam, Finest Future nhìn thấy rõ sự cộng hưởng văn hóa giữa hai đất nước. Một bên là tinh thần Sisu - nội lực thầm lặng nhưng bền bỉ; một bên là sự kiên cường và ấm áp của con người Việt Nam. Một bên là mùa đông tĩnh lặng, một bên là nhịp sống sôi động; và chính sự đối lập ấy tạo nên một sự hòa hợp rất riêng.

Từ mong muốn kết nối những giá trị đó, Finest Future tổ chức Sisu Christmas - Journey to the Hometown of Santa vào ngày 20/12/2025 tại TP.HCM. Đây là hành trình tái hiện tinh thần Giáng sinh Phần Lan bằng cảm xúc và chiều sâu: ánh sáng cực quang mềm mại, hơi ấm của gỗ, nét mộc mạc trong âm nhạc, câu chuyện về Sisu, và sự kết nối giữa cộng đồng Việt Nam - Phần Lan.

Trong không gian ấy, Lapland không còn là một vùng đất xa xôi; nó trở nên gần gũi khi ta cảm nhận bằng trái tim. Và TP.HCM, thành phố vốn gắn liền với sự sống động, cũng như được khoác lên mình một lớp bình yên rất mới, rất Phần Lan.

Và cũng vì thế, Finest Future tin rằng Sisu Christmas sẽ không chỉ là một đêm hội, mà là một cây cầu văn hóa, nơi hai nền văn hóa gặp nhau bằng sự mềm mại, bình yên, bằng ánh sáng trong trẻo của mùa đông.

Giáng sinh ở Lapland bắt đầu bằng ánh sáng trên bầu trời. Giáng sinh ở Việt Nam năm nay, có thể sẽ bắt đầu bằng ánh sáng trong lòng mỗi người.

