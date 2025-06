Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới thông qua công cuộc chuyển mình toàn diện từ thể chế, công nghệ đến năng lực cạnh tranh quốc gia. Từ tầm nhìn chiến lược trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045, nền kinh tế Việt Nam cần hội nhập, tham gia sâu hơn nữa vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Điều kiện tiên quyết để thực hiện thành công chiến lược này chính là việc kinh tế vĩ mô chuyển dịch từ mô hình tăng trưởng dựa vào tài nguyên và lao động giá rẻ sang mô hình phát triển dựa vào nền tảng công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp sáng tạo.

Chất xúc tác thúc đẩy kinh tế số toàn diện

Ngay từ thời điểm đầu năm 2020, Quyết định số 149/QĐ-TTg về Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mở đường cho tài chính số phát triển. Quyết định cũng đặt ra mục tiêu đến cuối năm 2025 có ít nhất 80% người trưởng thành có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép cung ứng dịch vụ thanh toán để mọi người dân đều có cơ hội tham gia và hưởng lợi ích từ quá trình số hóa tài chính.

Tính đến nay, chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế xã hội, giúp cải thiện năng suất lao động, tăng trưởng doanh thu, nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Theo báo cáo e-Conomy SEA 2024 của Google, Temasek và Bain & Company, trong năm 2024 nền kinh tế số Việt Nam tiếp tục đạt tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực thương mại điện tử, tài chính số, thanh toán không dùng tiền mặt. Tổng giá trị giao dịch (GMV) của nền kinh tế số Việt Nam dự kiến đạt 36 tỷ USD, tăng trưởng 16% so với năm trước. Việt Nam đang hướng tới mở rộng nền kinh tế số, đạt khoảng 30% giá trị GDP vào năm 2030, gia nhập nhóm 30 nước dẫn đầu về công nghệ thông tin, chỉ số cạnh tranh và an toàn, an ninh mạng.

Trên hành trình đó Fintech ngày càng khẳng định được vai trò là chất xúc tác quan trọng trong dòng chảy phát triển kinh tế. Fintech không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho luồng vốn lưu thông nhanh, giúp người dân tiếp cận vốn thông qua ứng dụng dễ dàng, mà còn đơn giản hóa quy trình mua bán, từ đó hình thành nên mối liên kết chặt chẽ giữa sản xuất - giao dịch - thanh toán. Các mô hình kinh doanh mới như ngân hàng số, bảo hiểm số, đầu tư vi mô, tài chính chia sẻ… cũng lần lượt xuất hiện và nhanh chóng phát triển sâu rộng vào đời sống.

Chiến lược kết nối tài chính không ranh giới

Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình, tài chính toàn diện không chỉ là mục tiêu tài chính, mà là nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững: Tài chính cho mọi người, để không ai bị bỏ lại phía sau. Trong bối cảnh đó, hệ sinh thái tài chính số Viettel Money được đánh giá là một đại diện tiêu biểu cho xu thế tài chính số do doanh nghiệp Việt phát triển.

Với Viettel Money, khoảng cách tài chính số được thu hẹp khi người dân có cơ hội thuận lợi tiếp cận các dịch vụ thanh toán, chuyển tiền, tài chính vi mô… chỉ thông qua chiếc smartphone. Không dừng lại ở đó, thông qua chiến lược hợp tác mạng lưới với các ngân hàng và tổ chức tài chính, Viettel Money đã thành công vươn lên vị trí dẫn đầu thị trường về quy mô giao dịch thanh toán của nhiều ngành thiết yếu như điện, nước, hành chính công và học phí… Sau 6 năm phát triển, Viettel Money đã phục vụ gần 30 triệu khách hàng trên toàn quốc, trải dài từ đô thị, vùng cận đô thị đến nông thôn, vùng sâu vùng xa.

Hệ sinh thái tài chính số Viettel Money được phát triển toàn trình bởi Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel (Viettel Digital), trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel, hiện là Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam (theo Brand Finance)

Sự phát triển mạnh mẽ của Viettel Money nói riêng và lĩnh vực Fintech nói chung đã cho thấy tiềm năng nội tại rất lớn của nền kinh tế số tại Việt Nam. Với vai trò cầu nối, Fintech không chỉ đồng hành cùng khách hàng trong hành trình số hóa tài chính, mà còn đóng góp vào quá trình xây dựng một hệ sinh thái tài chính hiện đại, minh bạch, toàn diện và vì con người.

Việt Nam đang từng bước trở thành tâm điểm phát triển Fintech nhanh nhất ở Đông Nam Á khi các chuyên gia dự báo đến năm 2027, giá trị thị trường dự kiến tăng lên 23,2 tỷ USD với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm (CAGR) đạt 18%.

Có thể thấy, sự kết hợp giữa chính sách vĩ mô và nỗ lực sáng tạo không ngừng của các doanh nghiệp Fintech như Viettel Digital đang là yếu tố then chốt để Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia phát triển. Đây không chỉ là câu chuyện về công nghệ mà còn là cuộc chuyển hóa toàn diện từ tư duy phát triển đến kiến tạo tương lai.

Minh Hoà