Ngày 15/4, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 87 về việc gia hạn thời gian thực hiện thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ - Mobile Money.

Nghị quyết nêu rõ, doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận triển khai thí điểm Mobile Money tiếp tục thực hiện thí điểm từ ngày 1/1/2025 đến hết ngày 31/12/2025.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục chủ trì, phối hợp với Bộ KH&CN, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng, tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về dịch vụ Mobile Money theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an và Bộ KH&CN, quá trình triển khai thí điểm dịch vụ Mobile Money thời gian qua cơ bản đáp ứng yêu cầu về dịch vụ, an toàn, mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp. Ảnh minh họa: M.H

Việc triển khai thí điểm dịch vụ Mobile Money được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 316 ngày 9/3/2021, với thời gian kéo dài 2 năm kể từ thời điểm doanh nghiệp đầu tiên được chấp thuận cung cấp dịch vụ.

Mục tiêu hướng tới là góp phần phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, tăng cường việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tài chính, đặc biệt tại khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo của Việt Nam.

Đồng thời, tận dụng hạ tầng, dữ liệu, mạng lưới viễn thông, giảm các chi phí xã hội để phát triển, mở rộng kênh thanh toán không dùng tiền mặt trên thiết bị di động, mang lại tiện ích cho người sử dụng.

Trên thực tế, từ cuối tháng 11/2021, các doanh nghiệp viễn thông gồm Viettel, VNPT, MobiFone đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận triển khai thí điểm dịch vụ Mobile Money.

Sau 2 năm triển khai thí điểm, ngày 18/11/2023, đánh giá cao lợi ích đem lại của dịch vụ Mobile Money, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 192 giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định về Mobile Money để chính thức đưa dịch vụ này vào hoạt động, đồng thời kéo dài thời gian thí điểm tới hết năm 2024 trong thời gian chờ đợi quy định pháp luật.

Theo số liệu của Bộ TT&TT (nay là Bộ KH&CN), tổng số khách hàng sử dụng dịch vụ Mobile Money lũy kế đến hết quý III/2024 đã đạt hơn 9,6 triệu khách hàng, trong đó số lượng khách hàng ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa đạt hơn 6,9 triệu khách hàng, chiếm 72%.

Cũng tính đến hết quý 3/2024, đã có 11.885 điểm kinh doanh đã được thiết lập, tổng số đơn vị chấp nhận thanh toán qua dịch vụ Mobile Money đạt 275.960 đơn vị, cung cấp các dịch vụ thanh toán thiết yếu như điện, nước, giáo dục, viễn thông, hành chính công. Tổng số lượng các giao dịch (nạp, rút, chuyển tiền, thanh toán) bằng Mobile Money là hơn 148 triệu giao dịch với tổng giá trị giao dịch hơn 5.397 tỷ đồng.

Tại cuộc họp ngày 5/3 về dự thảo Nghị quyết gia hạn thời gian thực hiện thí điểm dịch vụ Mobile Money, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã kết luận, theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an và Bộ KH&CN, quá trình triển khai thí điểm dịch vụ Mobile Money thời gian qua cơ bản đáp ứng yêu cầu về dịch vụ, an toàn, mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp. Do đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, cơ quan đề xuất tiếp tục triển khai dịch vụ Mobile Money, đồng thời khẩn trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để có cơ sở pháp lý triển khai thực hiện.

Cũng trong kết luận cuộc họp ngày 5/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương rà soát kỹ lưỡng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ, đảm bảo chặt chẽ, khả thi, hiệu quả, không để gián đoạn dịch vụ.

Thực hiện chỉ đạo này, ngày 25/3, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có tờ trình về việc gia hạn thời gian thực hiện thí điểm dịch vụ Mobile Money. Việc tiếp tục gia hạn thời gian thí điểm dịch vụ Mobile Money là nhằm hạn chế tối đa những ảnh hưởng có thể phát sinh khi các doanh nghiệp phải tạm dừng cung ứng dịch vụ do chưa có quy định pháp lý, chính sách quản lý phù hợp sau ngày 31/12/2024.