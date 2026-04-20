Quan hệ Việt - Hàn lên tầm cao mới, cửa ngõ chiến lược cho doanh nghiệp Việt

Ngày 21 - 24/4/2026, khoảng 200 doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ đến Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư, với sự tham gia của nhiều tập đoàn lớn như Samsung, SK Group, LG và Hyundai.... Diễn biến này cho thấy sức hút ngày càng lớn của thị trường Việt Nam trong chiến lược mở rộng của doanh nghiệp Hàn Quốc, đồng thời phản ánh xu hướng hợp tác song phương đang chuyển sang giai đoạn thực chất và đa lĩnh vực.

Nhìn vào bức tranh kinh tế song phương, Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam trong tổng số 154 quốc gia đầu tư, với tổng vốn đăng ký đạt 98,9 tỉ USD cho 10.447 dự án, chiếm hơn 23% tổng số dự án và 18% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào Việt Nam. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 89,5 tỉ USD, tăng 9,6% so với năm 2024. Riêng quý I/2026, con số này đạt 26,9 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, quan hệ song phương Việt Nam - Hàn Quốc không ngừng được nâng cấp, trở thành “Đối tác chiến lược toàn diện” vào năm 2022. Và năm 2026 được chọn là thời điểm để biến các cam kết trở thành hành động cụ thể.

Không chỉ tập trung vào sản xuất và thương mại, dòng vốn Hàn Quốc đang mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ cao, hạ tầng, bất động sản và đô thị thông minh. Trong đó, du lịch, bất động sản nghỉ dưỡng, sân golf và hàng không đang nổi lên như nhóm ngành có tiềm năng hợp tác lớn. Năm 2025, Hàn Quốc là thị trường khách du lịch lớn thứ hai của Việt Nam với 4,3 triệu lượt khách, chiếm 21% tổng lượng khách quốc tế.

Đánh giá về xu hướng này, ông Ko Tae Yeon - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM) cho biết: "Chúng tôi đánh giá cao quy mô và mức độ hiện đại của các quần thể nghỉ dưỡng FLC, đặc biệt là hệ thống sân golf tại Hạ Long, Sầm Sơn và Quy Nhơn, và nhu cầu du lịch Việt Nam của người Hàn Quốc đang tăng rất mạnh, nhiều chuyến bay luôn ở tình trạng hết ghế".

Quần thể FLC Quy Nhơn trải dài trên diện tích 1.300 ha ven biển Nhơn Lý

Roadshow FLC và bước đi chiến lược tại thị trường Hàn Quốc

Theo kế hoạch, roadshow sẽ được FLC tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc vào tháng 6/2026, thời điểm được đánh giá là “cửa sổ cơ hội” khi các hoạt động ngoại giao cấp quốc gia vừa hoàn tất và các cam kết hợp tác bắt đầu bước vào giai đoạn triển khai thực tế.

Sự kiện dự kiến thu hút hàng trăm nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và các tổ chức xúc tiến thương mại - du lịch của hai quốc gia. Tại đây, FLC sẽ giới thiệu hệ sinh thái toàn diện gồm bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, sân golf, hàng không - những lĩnh vực được xem là mũi nhọn trong chiến lược phát triển của Tập đoàn, đồng thời mở ra không gian đối thoại về các cơ hội hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước.

Bamboo Airways - Hãng hàng không thuộc hệ sinh thái FLC với dịch vụ 5 sao vượt trội

"Roadshow tại Hàn Quốc lần này nối tiếp chuỗi sự kiện quốc tế mà FLC từng tổ chức thành công tại Mỹ, Đức, Nhật Bản, Singapore… một hành trình xúc tiến đầu tư trải dài hơn hai thập kỷ. Không chỉ là sự kiện quảng bá, đây cơ hội để chúng tôi tiếp cận trực tiếp các đối tác tiềm năng, cùng trao đổi cụ thể về khả năng hợp tác dài hạn”, đại diện Tập đoàn FLC nói.

Trước đó, ngay đầu năm 2026, FLC đã có các hoạt động tiếp cận thị trường Hàn Quốc thông qua việc làm việc với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và quỹ đầu tư Eastbridge Partners, một trong những quỹ đầu tư tư nhân lớn nhất tại Châu Á. Các cuộc gặp gỡ này tập trung trao đổi về cơ hội hợp tác trong lĩnh vực Bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, hàng không, phát triển dự án vui chơi giải trí quy mô lớn và tạo nền tảng cho các bước đi tiếp theo trong thời gian tới.

“Chúng tôi sẵn sàng xem xét các cơ hội đầu tư chiến lược và đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình phát triển dài hạn. Đồng thời, quỹ có thể kết nối FLC Group và Bamboo Airways với các đối tác quốc tế, bao gồm tổ chức tài chính và đơn vị cho thuê, mua tàu bay, nhằm hỗ trợ kế hoạch mở rộng đội bay”, ông Kevin Lim, đại diện quỹ đầu tư Eastbridge Partners cho biết.

Buổi làm việc giữa FLC, Bamboo Airways và Quỹ đầu tư Eastbridge Partners

Việc chọn Hàn Quốc để tổ chức roadshow vào tháng 6/2026 không chỉ đến từ yếu tố ngoại giao và còn dựa trên sự tương thích về nhu cầu thị trường. Đây là quốc gia có cộng đồng người chơi golf lớn nhất thế giới, đồng thời có nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp gắn với trải nghiệm golf đang là xu hướng tiêu dùng chủ đạo của tầng lớp trung lưu và thượng lưu nước này.

Hệ thống sân golf của FLC, trải dài từ Sầm Sơn, Hạ Long, Quy Nhơn đến Quảng Trị… đều liên tục được vinh danh trong danh sách Top 100 sân golf châu Á - Thái Bình Dương, và là điểm đến quen thuộc của du khách Hàn Quốc tại Việt Nam.

Hệ thống sân golf của FLC là điểm đến quen thuộc của du khách Hàn Quốc

Hiện FLC đang triển khai hơn 50 dự án bất động sản tại 11 tỉnh, thành trên cả nước, với tổng quỹ đất khoảng 10.000 ha. Các quần thể du lịch - nghỉ dưỡng do FLC phát triển trải dài trên khắp Việt Nam, nổi bật như FLC Hạ Long, FLC Quy Nhơn, FLC Sầm Sơn, FLC Quảng Trị, FLC Pleiku… đều được quy hoạch bài bản, tích hợp đầy đủ dịch vụ lưu trú, giải trí, hội nghị, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong nước và quốc tế.

Với nền tảng hệ sinh thái đã hoàn thành, kinh nghiệm xúc tiến đầu tư quốc tế và bối cảnh ngoại giao hiếm có khi quan hệ Việt - Hàn đang ở mức tin cậy cao nhất từ trước đến nay, roadshow tháng 6/2026 của FLC tại Hàn Quốc được xem là bước đi nhằm mở rộng cánh cửa kinh tế tại một trong những thị trường đối tác chiến lược quan trọng của Việt Nam.

Ngọc Diệp