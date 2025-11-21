Các lãnh đạo Việt Nam hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik; tin tưởng rằng chuyến thăm góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ giữa Quốc hội hai nước.

Tại hội kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng với những lợi ích chiến lược cơ bản tương đồng và thành quả hợp tác nhiều năm qua, Việt Nam và Hàn Quốc đang có những điều kiện rất thuận lợi để định hình tầm nhìn chiến lược mới cho hợp tác, kiến tạo cơ hội cùng phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik.

Tổng Bí thư mong muốn hai nước tiếp tục là những người bạn thân thiết, đối tác đồng hành tin cậy trên chặng đường hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng phát triển của hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, sớm hoàn thành mục tiêu đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao. Hàn Quốc sẽ đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình triển khai thành công mục tiêu quan trọng này.

Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn cơ quan lập pháp hai nước phát huy vai trò thúc đẩy gắn kết hợp tác kinh tế hai nước, triển khai nhiều hoạt động giao lưu, góp phần tăng cường tin cậy chính trị và quan hệ giữa các nghị sĩ.

Tổng Bí thư đề nghị Hàn Quốc tiếp tục nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc, qua đó góp phần hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững.

Tổng Bí thư cũng đề nghị hai bên hiện thực hóa việc đưa hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành trụ cột mới trong quan hệ; tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực và nghiên cứu phát triển các ngành công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược. Hai nước cần thúc đẩy hợp tác, xây dựng cơ sở hạ tầng cốt lõi như trí tuệ nhân tạo (AI), mạng thế hệ tiếp theo và trung tâm dữ liệu, xây dựng khuôn khổ pháp lý và thể chế để cùng tiến vào kỷ nguyên số về AI.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng về kết quả cuộc hội đàm rất thành công giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik

Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik chân thành cảm ơn sự đón tiếp thân tình mà Việt Nam đã dành cho đoàn

Tổng Bí thư đề nghị Hàn Quốc quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam hòa nhập, sinh sống, học tập và làm việc ổn định, lâu dài; hỗ trợ cho kiều dân Việt Nam trở thành nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc; đồng thời tiếp tục đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam và tiến tới miễn thị thực.

Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik đề nghị hai bên thúc đẩy phát triển thực chất hợp tác quốc phòng; hợp tác chặt chẽ phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến.

Ông Woo Won Shik đề nghị Việt Nam tích cực hỗ trợ, tháo gỡ một số khó khăn cho doanh nghiệp Hàn Quốc, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia đầu tư vào dự án trọng điểm của Việt Nam. Hàn Quốc luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam trong triển khai chính sách đối ngoại tại khu vực.

Tại hội kiến với Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước đã tham dự hội nghị cấp cao APEC. Hàn Quốc sẽ tích cực chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam tổ chức thành công hội nghị cấp cao APEC 2027.

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik

Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik nhấn mạnh rằng quan hệ Hàn Quốc và Việt Nam là mối quan hệ đặc biệt, không thể tách rời. Hàn Quốc mong muốn thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam...

Hai lãnh đạo nhất trí củng cố tin cậy chính trị nhằm tạo cơ sở vững chắc thúc đẩy lĩnh vực hợp tác khác; tiếp tục cụ thể hóa cam kết, thỏa thuận đã đạt được.

Chủ tịch nước Lương Cường mong muốn cơ quan lập pháp hai nước phối hợp chặt chẽ tạo hành lang pháp lý, triển khai nội hàm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện; ủng hộ các thỏa thuận và cam kết của Chính phủ hai nước.

Chủ tịch nước mong muốn phía Hàn Quốc luôn quan tâm, hỗ trợ cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc hòa nhập, sinh sống, học tập và làm việc ổn định, lâu dài

Chủ tịch nước cho rằng tiềm năng, thế mạnh hợp tác của hai nước là rất lớn; hai bên cần thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia; tăng cường hợp tác giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân tạo sự gắn kết và hiểu biết.

Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik mong muốn Việt Nam tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp Hàn Quốc. Ông cho biết sẽ phối hợp với cơ quan lập pháp Việt Nam hỗ trợ Chính phủ hai nước đẩy mạnh hợp tác song phương.

Hai lãnh đạo nhất trí tiếp tục hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.