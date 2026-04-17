Người đứng đầu bốn tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc gồm Samsung, SK, Hyundai Motor và LG dự kiến có chuyến thăm Ấn Độ và Việt Nam vào tuần tới với tư cách là thành viên phái đoàn doanh nghiệp tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung.

Từ trái qua: Chủ tịch Samsung Lee Jae Yong, Chủ tịch điều hành Hyundai Chung Eui Sun và Chủ tịch LG Koo Kwang Mo tại Diễn đàn Kinh tế Hàn - Trung tổ chức ở Bắc Kinh, ngày 5/1. Ảnh: Newsis

Theo các nguồn tin của Korea Herald, danh sách thành viên các phái đoàn tại Ấn Độ và Việt Nam đã được thông qua. Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc (FKI) sẽ phụ trách chặng Ấn Độ, trong khi Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) giám sát phái đoàn tại Việt Nam. Cả hai phái đoàn dự kiến bao gồm khoảng 200 lãnh đạo.

Các phái đoàn dự kiến tham gia các diễn đàn doanh nghiệp tại Ấn Độ vào thứ Hai (20/4) và tại Việt Nam vào thứ Ba (21/4), đồng thời sẽ gặp gỡ các quan chức chính phủ cấp cao ở cả hai quốc gia.

Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong và Chủ tịch Tập đoàn LG Koo Kwang-mo dự kiến tham gia cả hai chặng của chuyến đi, phản ánh lợi ích kinh doanh sâu rộng của hai tập đoàn này trên cả hai quốc gia.

Việt Nam là một trong những cơ sở sản xuất điện thoại thông minh và thiết bị điện tử chủ chốt của Samsung. LG cũng đã mở rộng dấu ấn tại Việt Nam, bao gồm mảng linh kiện ô tô và nghiên cứu phát triển.

Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won, người đồng thời là Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc, dự kiến sẽ dẫn đầu phái đoàn tại Việt Nam và bỏ qua chặng Ấn Độ.

Trong khi đó, đại diện cho Tập đoàn Hyundai Motor trong chặng Việt Nam là Chủ tịch Sung Kim, một nhà ngoại giao kỳ cựu chuyên giám sát các vấn đề đối ngoại và chính phủ.

Với sự hiện diện đáng kể của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại hai nước, các quan chức trong ngành cho biết chuyến công tác có thể mở đường cho các kế hoạch đầu tư tiếp nối hoặc các mối quan hệ đối tác mới trong các lĩnh vực như bán dẫn, ô tô, điện tử và năng lượng.

(Theo Korea Herald)