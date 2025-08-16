Không ai muốn thấy bộ phận trên xe mình bay ra đường, nhưng theo 5 chủ xe Ford Flex đời 2019 tại Mỹ, đó chính là điều có thể xảy ra. Những khiếu nại này đã thu hút sự chú ý của Cơ quan An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), khiến cơ quan này mở cuộc điều tra thông qua Văn phòng Điều tra Khiếm khuyết (ODI).

Các báo cáo mô tả chi tiết ốp trụ B trên một số mẫu Ford Flex có thể bị lỏng và rơi ra bất ngờ, thậm chí ngay cả khi xe đang chạy trên đường cao tốc. Ngoài việc gây phiền toái cho chủ xe, một mảnh ốp bay trúng xe khác có thể gây ra nguy cơ mất an toàn và làm tăng rủi ro va chạm.

Theo báo cáo của ODI, một khiếu nại cho biết ốp trụ B của một chiếc Flex đã bay trúng một xe khác đang đi phía sau. Cơ quan này cũng ghi nhận các khiếu nại tương tự trên Ford Flex đời 2016-2018, nhưng cuộc điều tra hiện tại chỉ tập trung vào đời 2019 vì tỷ lệ khiếu nại cao hơn nhiều.

NHTSA cho biết, họ sẽ tiến hành đánh giá sơ bộ để xác định phạm vi và mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Đồng thời, cơ quan này cũng sẽ phân tích các xe Flex đời 2016-2018 để so sánh, tìm hiểu những điểm giống và khác để có thể lý giải tại sao tỷ lệ sự cố thay đổi giữa các đời xe.

Ước tính có khoảng 35.950 chiếc Ford Flex đời 2019 tại Mỹ nằm trong diện bị điều tra bởi ODI. Ford trước đó đã ban hành lệnh triệu hồi Explorer đời 2016-2017 vào tháng 6 vì vấn đề tương tự. Theo hãng xe Mỹ, ốp trụ B cửa trước phía tài xế và hành khách có thể bung ra khi xe đang chạy. Gần 400.000 xe trên toàn nước Mỹ đã nằm trong diện triệu hồi này.

Theo Carscoops

