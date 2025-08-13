Mitsubishi Triton thế hệ thứ 6 mới ra mắt từ năm 2023 nhưng “làn gió mới” đã bắt đầu xuất hiện. Việc Mitsubishi vừa giới thiệu ngôn ngữ thiết kế mới trên mẫu Destinator và Xforce trước đó đã dấy lên sự tò mò về khả năng áp dụng phong cách này lên mẫu bán tải Triton facelift. Do đó, họa sĩ kỹ thuật số Theophilus Chin đã thử sức với ý tưởng này thông qua một số ảnh phác họa.

Bán tải Triton 2027 bản phác họa (bên trái) và crossover hạng B Xforce (bên phải).

Kết quả cho thấy, chỉ cần một vài tinh chỉnh khéo léo đã giúp chiếc bán tải thay đổi rõ rệt. So với phiên bản hiện tại, mẫu Mitsubishi Triton facelift phác họa khác biệt chủ yếu ở cụm đèn chiếu sáng, cản trước, cửa thùng hàng và cụm đèn hậu. Dù thay đổi nhỏ, những cải tiến này đã mang lại diện mạo hiện đại, cao cấp hơn nhưng vẫn giữ trọn vẻ khỏe khoắn, thực dụng vốn có.

Triton 2027 bản phác họa và Triton hiện tại.

Thay đổi lớn nhất nằm ở phần đầu xe, cụm đèn LED tách đôi vốn gây tranh cãi được thay thế bằng thiết kế liền mạch, hài hòa hơn. Ốp viền xung quanh bằng nhôm, làm theo phong cách “Dynamic Shield” của Mitsubishi. Lưới tản nhiệt được che kín một nửa, đi kèm tấm ốp gầm mới gân guốc hơn. Vòm bánh xe vẫn được giữ nguyên, đúng với truyền thống nâng cấp giữa vòng đời của các dòng bán tải và xe thương mại nhẹ.

Phía đuôi xe, Mitsubishi Triton 2027 nhiều khả năng sẽ khác biệt hơn nhờ giao diện cụm đèn hậu hiện đại hơn, nối liền bằng dải LED kéo dài trên cửa thùng hàng. Cửa thùng cũng tinh chỉnh nhẹ với đường gân lớn hơn, riêng cản sau giữ nguyên không thay đổi.

Mẫu SUV Destinator mới ra mắt thị trường Đông Nam Á.

Mitsubishi dường như sẽ áp dụng ngôn ngữ thiết kế của Destinator hay Xforce lên nhiều mẫu xe khác. Ngoài chiếc SUV hướng tới thị trường Đông Nam Á – Destinator, hãng xe Nhật có thể vẫn có thêm một mẫu SUV mang tính off-road mạnh mẽ, trong đó không ngoại trừ khả năng hồi sinh mẫu Pajero. Những nâng cấp tương tự cũng có thể xuất hiện trên mẫu thay thế Pajero Sport – phiên bản SUV ba hàng ghế của Triton.

Dù các bản phác họa của Mitsubishi Triton facelift chỉ là phỏng đoán, song nó khá giống với kế hoạch của hãng xe Nhật cho bản nâng cấp giữa vòng đời của Triton, dự kiến ra mắt vào năm 2027 hoặc 2028. Ngoài thay đổi ngoại thất, nhiều khả năng hãng cũng nâng cấp công nghệ và bổ sung các tùy chọn động cơ, từ mild-hybrid đến plug-in hybrid, thậm chí có thể là phiên bản thuần điện.

Mẫu Toyota Hilux 2026 sắp ra mắt.

Điều này sẽ giúp Triton duy trì sức cạnh tranh trước các đối thủ sắp ra mắt như Toyota Hilux thế hệ mới, dự kiến trình làng vào năm 2026.

Triton sẽ là nền tảng cho Nissan Navara thế hệ mới phát triển. Phân khúc bán tải cỡ trung vốn rất khốc liệt, với các đối thủ như Ford Ranger, Isuzu D-Max, Mazda BT-50, Kia Tasman và ngày càng nhiều mẫu xe đến từ các hãng Trung Quốc. Do đó, việc Triton facelift sớm thay đổi với giao diện trên được nhiều người dùng kỳ vọng.

