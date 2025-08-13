Những lo ngại đang gia tăng sau đợt triệu hồi hơn 137.000 xe KIA Seltos và Soul, khi Văn phòng Điều tra Khiếm khuyết (ODI) thuộc Cơ quan An toàn giao thông đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) đặt nghi vấn về hiệu quả của đợt triệu hồi này. Sau khi nhận được nhiều đơn khiếu nại, cơ quan này đã mở một cuộc điều tra để rà soát lại.

Đợt triệu hồi trên vốn dành cho các mẫu Soul và Seltos đời 2021-2023 trang bị động cơ 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít. KIA phát hiện vòng găng pít-tông trên một số động cơ này có thể đã bị lỗi trong quá trình sản xuất.

Lỗi này có thể gây hư hại thành xi-lanh, tăng mức tiêu thụ nhiên liệu và dẫn đến hỏng động cơ nghiêm trọng, thậm chí làm động cơ bị kẹt cứng. Quy trình triệu hồi của KIA gồm yêu cầu các đại lý kiểm tra động cơ bị ảnh hưởng và thay thế chúng khi cần thiết.

Tuy nhiên, NHTSA đã ghi nhận 47 đơn khiếu nại từ ngày 29/4 đến 27/6/2025, cáo buộc đợt triệu hồi của KIA không hiệu quả. Một số báo cáo cho thấy kết quả kiểm tra để xác định có cần thay động cơ hay không không đồng nhất, kèm theo vấn đề về nguồn cung phụ tùng hoặc giải pháp sửa chữa hoàn chỉnh.

Cuộc điều tra mới này nhằm tìm hiểu cách KIA phản hồi các khiếu nại từ người dùng. Không loại trừ khả năng hãng sẽ phải ban hành thêm các đợt triệu hồi, nhưng điều đó chỉ được xảy ra sau khi quá trình điều tra của cơ quan chức năng kết thúc.

KIA lần đầu phát hiện lỗi này ở động cơ 4 xi-lanh trên hai mẫu Soul và Seltos vào tháng 9/2024, sau khi nhận thấy xu hướng gia tăng các yêu cầu bảo hành thay động cơ cho những xe đời 2021.

Khi ban hành lệnh triệu hồi, hãng đã ghi nhận 409 vụ việc và 400 báo cáo động cơ “chết” liên quan đến khả năng lỗi vòng găng pít-tông, cùng 4 vụ cháy động cơ liên quan.

Theo Carscoops

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!