Giải pháp AI xử lý tại biên FPT Camera Brain (FCB) và hệ sinh thái FPT Camera vừa lần lượt được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 (Vietnam Digital Awards) và Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam 2026.

Cụ thể, tháng 10, FPT Camera Brain được vinh danh ở hạng mục “Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc” tại Vietnam Digital Awards 2026 - giải thưởng thường niên nhằm ghi nhận những tổ chức, doanh nghiệp và giải pháp có đóng góp nổi bật cho quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam.

Đại diện FPT Camera nhận giải tại Vietnam Digital Awards 2026. Ảnh: FPT

Tháng 11, tại chương trình Top 10 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2026 do VINASA tổ chức, hệ sinh thái FPT Camera được vinh danh ở hạng mục “Nhà cung cấp IoT, AIoT, Edge và thiết bị thông minh”.

Đại diện FPT Camera nhận giải tại Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam 2026. Ảnh: FPT

Cú đúp giải thưởng là sự ghi nhận trên cả hai phương diện: năng lực phát triển công nghệ AI cốt lõi và khả năng xây dựng hệ sinh thái sản phẩm, đưa công nghệ vào giải quyết các nhu cầu giám sát, quản lý thực tế. Trước đó, FCB cũng được vinh danh trong Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2026 thuộc lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo.

AI xử lý ngay trên camera, nâng cao hiệu quả giám sát

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang trở thành động lực quan trọng của chuyển đổi số, FPT Camera phát triển FPT Camera Brain (FCB) - nền tảng AI xử lý tại biên (Edge AI), cho phép phân tích hình ảnh trực tiếp trên camera thay vì phụ thuộc vào GPU Server hay Cloud. Nhờ đó, hệ thống rút ngắn thời gian xử lý, giảm độ trễ truyền tải và tối ưu tài nguyên hạ tầng, đặc biệt đối với các hệ thống giám sát quy mô lớn.

Theo kết quả đánh giá thực tế, công nghệ AI trên hệ thống camera tích hợp FCB giúp tăng tốc độ xử lý lên 6 lần, giảm 3 lần dung lượng mô hình AI và cắt giảm hơn 50% khối lượng tiền xử lý hình ảnh. Thời gian cảnh báo đạt khoảng 0,1-0,5 giây, trong khi tỷ lệ cảnh báo sai giảm hơn 50%.

Ở bài toán nhận diện biển số xe phối hợp cùng GTEL, giải pháp đạt độ chính xác 99,62% vào ban ngày, đáp ứng quy chuẩn QCVN 05:2024/BCA.

FCB ứng dụng AI nhận diện biển số xe, hỗ trợ giám sát và quản lý giao thông. Ảnh: FPT

Từ công nghệ đến ứng dụng trong đời sống

FPT Camera ứng dụng AI vào các nhu cầu giám sát thực tiễn, từ bảo vệ không gian sống của gia đình với các tính năng nhận diện người, vật thể, thú cưng và phát hiện tiếng trẻ em khóc để gửi cảnh báo theo thời gian thực, đến phân tích lưu lượng, nhận diện khách hàng và bản đồ nhiệt (heatmap) phục vụ doanh nghiệp.

Hiện nay, FCB đã được tích hợp trên hơn 350.000 thiết bị FPT Camera, phục vụ hơn 200.000 người dùng và được ứng dụng tại nhiều doanh nghiệp, chuỗi bán lẻ, dịch vụ…

Song song với AI, FPT Camera tiếp tục phát triển hệ sinh thái Cloud Camera với thiết bị, ứng dụng quản lý và hạ tầng lưu trữ tại Data Center chuẩn Tier III của FPT ở Việt Nam. Mới đây, gói Cloud An Tâm ra mắt với AI ưu tiên lưu trữ sự kiện chuyển động, tăng gấp đôi thời gian lưu trữ, không giới hạn camera và bảo hành thiết bị trong suốt thời gian sử dụng.

FPT Camera ra mắt Gói An Tâm lưu giữ khoảnh khắc. Ảnh: FPT

Cam-Era: Đưa công nghệ đến gần hơn với người Việt

Với FPT Camera, phát triển công nghệ không chỉ dừng lại ở nâng cao năng lực xử lý hay bổ sung tính năng thông minh, mà còn hướng đến những trải nghiệm gần gũi, phù hợp với phong cách sống hiện đại. Định hướng này được thể hiện qua chiến dịch Cam-Era - hình ảnh thương hiệu hướng đến thế hệ camera Việt thông minh, trẻ trung và thấu hiểu người dùng.

Một trong những điểm nhấn mới của Cam-Era là bộ cover và charm lần đầu tiên được FPT Camera giới thiệu, mang đến diện mạo mới mẻ cho thiết bị. Thay vì chỉ là một thiết bị công nghệ với thiết kế cố định, camera giờ đây có thể trở thành món đồ trang trí trong không gian sống, được cá nhân hóa theo sở thích và gu thẩm mỹ của mỗi người, đặc biệt là giới trẻ.

Ẩn sau diện mạo mới vẫn là các giá trị công nghệ cốt lõi như giám sát từ xa, nhận diện thông minh và cảnh báo bất thường. Qua Cam-Era, FPT Camera mong muốn xóa nhòa khoảng cách giữa công nghệ và phong cách sống, để một thiết bị vốn được xem là phục vụ nhu cầu an ninh có thể trở thành một phần tự nhiên trong không gian sống của người Việt.

FPT Camera “tung” diện mạo bộ cover và charm. Ảnh: FPT

Cú đúp giải thưởng công nghệ số năm 2026 là dấu mốc ghi nhận những nỗ lực của FPT Camera trong nghiên cứu, làm chủ công nghệ AI và phát triển hệ sinh thái giải pháp ứng dụng thực tế. Trên nền tảng đó, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào AI và Cloud, hướng đến những giải pháp giám sát thông minh, tối ưu vận hành và gần gũi hơn với nhu cầu của người dùng Việt.

Ngọc Minh