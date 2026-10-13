FPT đã giới thiệu các giải pháp AI ứng dụng trong khu vực công, góp phần đưa công nghệ vào giải quyết những bài toán cụ thể trong hoạt động của chính quyền, cung cấp dịch vụ công.

Trong hai ngày 8 - 9/10/2026, tại tỉnh Cà Mau & Đồng Tháp, Cục Công nghiệp Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ số với chủ đề: Cơ chế, chính sách ưu đãi và cơ hội đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số - Động lực chuyển đổi số, tăng trưởng mới cho Cà Mau” và “Trí tuệ nhân tạo và khu công nghệ số tập trung - Động lực đột phá chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp".

Hội thảo giới thiệu các cơ chế, chính sách ưu đãi theo Luật Công nghiệp công nghệ số, khung pháp lý về trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời tạo diễn đàn để doanh nghiệp giới thiệu các giải pháp công nghệ phục vụ quản lý, điều hành và người dân. Tại sự kiện, FPT đã giới thiệu các giải pháp AI ứng dụng trong khu vực công, góp phần đưa công nghệ vào giải quyết những bài toán cụ thể trong hoạt động của chính quyền và cung cấp dịch vụ công.

Ông Nguyễn Tấn Tài, chuyên gia tư vấn AI, FPT Smart Cloud, Tập đoàn FPT trình bày tham luận trong hội thảo tại tỉnh Đồng Tháp

Nhu cầu cấp thiết về công nghệ khi tổ chức bộ máy tinh gọn

Quá trình sắp xếp lại mô hình chính quyền đặt ra yêu cầu mới về năng lực điều hành. Khi quy mô quản lý và khối lượng nhiệm vụ tăng lên, người dân và doanh nghiệp kỳ vọng nhiều hơn vào dịch vụ công. Đây là những nghiệp vụ AI có thể hỗ trợ, từ xử lý công việc nội bộ đến nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Nếu chuyển đổi số tạo ra nền tảng và dữ liệu để các cơ quan vận hành trên môi trường số, AI có thể tiếp tục khai thác nguồn dữ liệu đó để hỗ trợ xử lý thông tin, thực hiện tác vụ và tương tác với người dân.

Khách mời tham dự Hội thảo tại Cà Mau

Định hướng này phù hợp với Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được phê duyệt tại Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 28/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Chiến lược xác định AI là động lực quan trọng để tái thiết kế phương thức quản trị và cung cấp dịch vụ, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia. Trong đó, các mục tiêu đến năm 2030 bao gồm 100% dịch vụ công trực tuyến được AI hỗ trợ, 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng nền tảng AI công vụ hàng tuần và 60% quyết định điều hành được hỗ trợ bởi dữ liệu và AI.

Từ trợ lý phục vụ người dân đến “nhân sự AI” hỗ trợ cả bộ máy công vụ

Tại Cà Mau, Tổng đài AI 24/7 đã được FPT.AI cùng lãnh đạo tổ chức đưa vào phục vụ trực tiếp người tại Trung tâm Dịch vụ việc làm, tiếp nhận hàng nghìn cuộc gọi mỗi ngày, tư vấn về bảo hiểm thất nghiệp, việc làm và đào tạo nghề, phục vụ hơn 10.000 người lao động. AI từ đó trở thành một kênh cung cấp dịch vụ công, thay vì chỉ là công cụ thử nghiệm.

Không dừng ở việc phục vụ trực tiếp người dân, AI tại Cà Mau còn được mở rộng sang các nghiệp vụ nội bộ của chính quyền. Tại xã Thới Bình, Cà Mau, AI được thử nghiệm để hỗ trợ cán bộ trong những công việc thường xuyên như tra cứu văn bản pháp luật, tìm kiếm hướng dẫn nghiệp vụ, tổng hợp thông tin và chuẩn bị báo cáo.

Từ những ứng dụng bước đầu tại địa phương, lộ trình AI trong khu vực công đang mở rộng từ phục vụ người dân, hỗ trợ cán bộ đến chuyên môn hóa nghiệp vụ và hình thành nền tảng dùng chung. Khác với AI chỉ trả lời câu hỏi, AI Agent được thiết kế theo vai trò cụ thể, có thể hiểu yêu cầu, tra cứu dữ liệu được phân quyền và thực hiện các tác vụ như tổng hợp, phân tích, soạn thảo, hướng dẫn trong phạm vi kiểm soát.

Xây dựng nền tảng vận hành AI bền vững cho khu vực công

Với khu vực công, đưa AI vào thực tế không đơn giản là lựa chọn một mô hình ngôn ngữ lớn. Giá trị của hệ thống phụ thuộc vào khả năng kết nối dữ liệu, hiểu nghiệp vụ, kiểm soát quyền truy cập và bảo đảm kết quả có thể kiểm chứng.

Để AI tạo ra giá trị thực chất trong khu vực công, cần nền tảng công nghệ phù hợp, đội ngũ cán bộ làm chủ công nghệ và các chỉ số đo lường hiệu quả rõ ràng. Trên cơ sở đó, FPT.AI phát triển hệ sinh thái giải pháp gồm trợ lý ảo Dịch vụ công, Cổng thông tin điện tử, hỏi đáp pháp luật, tổng hợp báo cáo, Tổng đài AI 24/7 và nền tảng AI dùng chung.

Qua sự kiện, FPT cam kết tiếp tục đồng hành cùng Cục Công nghiệp Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo trong việc đưa các giải pháp AI đến các địa phương, góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào hoạt động quản lý, điều hành và phục vụ người dân.

Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp công nghệ tạo điều kiện để các giải pháp AI được phát triển gắn với nhu cầu thực tế, từng bước mở rộng phạm vi ứng dụng và nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền.

Với 13 năm nghiên cứu và phát triển AI, đội ngũ chuyên gia AI giàu kinh nghiệm, FPT.AI hiện cung cấp các giải pháp phục vụ hơn 200 tổ chức và 20 triệu người dùng cuối. Trên cơ sở năng lực công nghệ và kinh nghiệm triển khai, FPT hướng tới tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và địa phương, trong đó có Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, thúc đẩy ứng dụng AI vào các bài toán thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng quản trị và dịch vụ công.

Bích Đào