FPT được trao Chứng nhận Đối tác Tiên phong Cao cấp của Microsoft. Đây là bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa hai tập đoàn, đồng thời khẳng định năng lực công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Đối tác Tiên phong Cao cấp là một trong những cấp độ công nhận chuyên môn cao của Microsoft, đánh giá năng lực triển khai AI tự chủ (Agentic AI) toàn diện của đối tác, từ thiết kế, phát triển, triển khai đến quản trị và bảo mật trên hệ sinh thái công nghệ của hãng. Đây là dấu mốc tiếp theo trong hành trình khẳng định năng lực công nghệ của FPT trên hệ sinh thái Microsoft, sau khi tập đoàn được công nhận là Frontier Partner vào tháng 5/2026.

Khác với các ứng dụng AI thông thường chủ yếu hỗ trợ con người xử lý từng tác vụ, AI tự chủ có khả năng tiếp nhận mục tiêu, phân tích tình huống, lập kế hoạch và phối hợp thực hiện nhiều công việc thông qua các tác nhân AI (AI Agent). Công nghệ này mở ra khả năng tái thiết kế quy trình vận hành, nâng cao năng suất và tạo ra những mô hình hoạt động mới cho doanh nghiệp.

Để đạt chứng nhận, FPT phải đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn khắt khe của Microsoft, bao gồm sở hữu bốn chứng nhận chuyên sâu trong các lĩnh vực Microsoft 365 Copilot, AI trên nền tảng điện toán đám mây Microsoft Azure, bảo mật dữ liệu và quản lý định danh, truy cập. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải có đội ngũ chuyên gia sở hữu các chứng chỉ chuyên biệt về chuyển đổi AI và phân tích dữ liệu trên nền tảng Microsoft Fabric, đồng thời vượt qua quy trình kiểm toán độc lập của bên thứ ba nhằm xác thực năng lực triển khai thực tế.

Những tiêu chí này đòi hỏi đối tác không chỉ có khả năng phát triển các ứng dụng AI riêng lẻ mà còn phải làm chủ đồng bộ các nền tảng dữ liệu, bảo mật, quản trị và hạ tầng công nghệ để đưa AI vào vận hành trên quy mô lớn. Đây là những yếu tố nền tảng giúp doanh nghiệp ứng dụng AI một cách an toàn, có kiểm soát và tạo ra hiệu quả kinh doanh thực chất.

Ông Frank Bignone, Phó Chủ tịch cấp cao, phụ trách Chiến lược và Tăng trưởng doanh nghiệp FPT Software, Tập đoàn FPT, cho biết: “AI doanh nghiệp đang bước sang giai đoạn phát triển mới, từ những công cụ hỗ trợ ứng dụng AI sang các mô hình vận hành tự chủ, nơi con người và các tác nhân AI phối hợp với nhau trên quy mô lớn. Chứng nhận này là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển năng lực AI của FPT, đồng thời củng cố khả năng đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc chuyển hóa AI thành những phương thức vận hành mới và giá trị kinh doanh có thể đo lường”.

Theo đại diện Microsoft, việc FPT đạt chứng nhận Đối tác Tiên phong Cao cấp là dấu mốc quan trọng trong hành trình chuyển đổi AI, thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc hướng tới giá trị thực tiễn cho khách hàng thay vì chỉ dừng lại ở thử nghiệm công nghệ. Với đội ngũ hơn 30.000 kỹ sư được tăng cường năng lực AI trên toàn cầu cùng chứng nhận mới, FPT có vị thế thuận lợi để hỗ trợ triển khai các chương trình chuyển đổi AI an toàn, có khả năng mở rộng và tạo ra tác động kinh doanh thực sự cho khách hàng.

Hiện FPT có hơn 3.000 kỹ sư sở hữu chứng chỉ của Microsoft, với chuyên môn trong các lĩnh vực AI, học máy và nền tảng điện toán đám mây Microsoft Azure. Tháng 6/2026, hai tập đoàn tiếp tục mở rộng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực AI tại châu Á, tập trung vào ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Bên cạnh chứng nhận Đối tác Tiên phong Cao cấp toàn cầu, FPT cũng được Microsoft vinh danh tại Giải thưởng Đối tác xuất sắc của năm 2026 tại Malaysia (2026 Microsoft Malaysia Partner of the Year). Giải thưởng ghi nhận những đóng góp nổi bật của FPT trong đổi mới sáng tạo và triển khai các giải pháp dựa trên công nghệ Microsoft, mang lại hiệu quả cho khách hàng tại thị trường này. Đáng chú ý, giải thưởng năm 2026 được lựa chọn từ hơn 4.500 hồ sơ đề cử trên toàn cầu, thuộc nhiều lĩnh vực và khu vực khác nhau. Theo Microsoft, các doanh nghiệp được vinh danh là những đối tác có đóng góp nổi bật trong việc khai thác sức mạnh của điện toán đám mây và AI để phát triển giải pháp đột phá, thúc đẩy thành công của khách hàng và mở rộng khả năng ứng dụng công nghệ.

Hai sự ghi nhận từ Microsoft trên các phương diện chuyên môn hóa công nghệ và hiệu quả triển khai thị trường tiếp tục củng cố vị thế của FPT trong hệ sinh thái đối tác toàn cầu của tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho năng lực ngày càng trưởng thành của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trong việc tham gia phát triển, triển khai những công nghệ chiến lược và giải quyết các bài toán quy mô lớn của doanh nghiệp quốc tế.

Ngọc Minh