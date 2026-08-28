Trong quá trình thực hiện Kế hoạch kiểm tra năm 2026 của Bộ Công Thương, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành Quyết định số 235 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với Công ty CP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (Mã số doanh nghiệp: 0311609355).

FPT Retail bị xử phạt tổng cộng 400 triệu đồng về hai hành vi vi phạm.

Cụ thể, công ty không đăng ký hoặc không đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định.

Hãng bán lẻ này còn gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua việc cung cấp thông tin không đầy đủ, không chính xác về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà công ty bán, cung cấp.

FPT Retail bị Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phạt 400 triệu đồng vì vi phạm quyền lợi người tiêu dùng. Ảnh: Infonet

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, trong quá trình làm việc, FPT Retail đã tích cực phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu và chủ động triển khai các biện pháp để khắc phục hành vi vi phạm.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, việc xử lý các hành vi vi phạm nêu trên góp phần tăng cường tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân kinh doanh; đồng thời phòng ngừa vi phạm và bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Liên quan đến vi phạm quyền lợi người tiêu dùng, thời gian gần đây, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã xử phạt nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực bán lẻ, thương mại điện tử, vận tải và dịch vụ, trong đó có Bamboo Airways, Lazada và Grab.