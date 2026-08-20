Thuế TPHCM vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty CP Thực phẩm Cholimex (Cholimex Food - mã CMF), sau đợt kiểm tra thuế tại doanh nghiệp cho niên độ 2024-2025.

Theo quyết định, Cholimex Food có hành vi khai sai thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN), dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.

Với các vi phạm này, doanh nghiệp bị phạt hơn 543 triệu đồng. Quyết định nêu doanh nghiệp không có tình tiết tăng nặng, không có tình tiết giảm nhẹ.

Cholimex Food có lịch sử hoạt động hơn 40 năm, tập trung vào lĩnh vực gia vị, nước chấm và thực phẩm đông lạnh. Ảnh: Cholimex Food

Ngoài tiền phạt, Cholimex Food còn bị truy thu hơn 2,7 tỷ đồng tiền thuế vào ngân sách nhà nước. Trong đó, hơn 1,4 tỷ đồng thuế GTGT, hơn 912 triệu đồng thuế TNDN và hơn 388 triệu đồng thuế TNCN.

Cùng với đó, doanh nghiệp phải nộp gần 321 triệu đồng tiền chậm nộp thuế, tính đến hết ngày 7/8/2026. Cholimex Food có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp phát sinh kể từ sau ngày này đến thời điểm thực nộp đủ tiền thuế truy thu và tiền phạt vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Như vậy, tổng số tiền phạt vi phạm hành chính, tiền thuế truy thu và tiền chậm nộp mà Cholimex Food phải nộp là gần 3,6 tỷ đồng. Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả trong 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.

Công ty CP Thực phẩm Cholimex có trụ sở chính tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc, TPHCM. Người đại diện theo pháp luật là ông Diệp Nam Hải, Giám đốc công ty.

Cholimex Food được thành lập năm 1981, ban đầu tập trung vào các sản phẩm chế biến thô, thủy hải sản sơ chế đông lạnh và một số mặt hàng nông sản. Đến năm 2006, doanh nghiệp chuyển thành công ty cổ phần.

Hiện Cholimex Food tập trung vào lĩnh vực gia vị, nước chấm và thực phẩm đông lạnh, với các sản phẩm như tương ớt, tương cà, nước mắm, nước tương.