Trong bối cảnh công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, đang tác động mạnh mẽ tới cách con người học tập và làm việc, giáo dục phổ thông đứng trước yêu cầu phải thay đổi cách tiếp cận. Việc dạy và học công nghệ không còn dừng ở mức giới thiệu khái niệm hay thao tác kỹ thuật mà cần hướng tới hình thành tư duy công nghệ, khả năng giải quyết vấn đề và năng lực thích ứng cho học sinh. Từ định hướng đó, Hệ thống Phổ thông FPT (FPT Schools) đã triển khai cuộc thi FPT Schools AI & Robotics Challenge (FanRoC) 2025-2026 như một sân chơi giáo dục mang tính thực nghiệm, quy mô toàn quốc.

Bước sang năm học 2025 - 2026, cuộc thi được triển khai tại tất cả các cơ sở FPT Schools trên toàn quốc, thu hút hàng nghìn học sinh TH - THCS đến từ nhiều tỉnh thành. Với chủ đề “Sáng tạo số - Kiến tạo xanh”, FAnRoC hướng học sinh vận dụng kiến thức STEM, AI và Robotics để tiếp cận các vấn đề môi trường và phát triển bền vững.

Sáng ngày 11/01/2026, Vòng thi AI (Bảng R) thuộc khuôn khổ cuộc FPT Schools AI & Robotics Challenge (FAnRoC) theo hình thức Hackathon trực tiếp đã diễn ra sôi nổi tại Trường THPT FPT Tây Hà Nội. Cuộc thi được xem là bước cụ thể hóa định hướng giáo dục STEM của nhà trường, đưa trí tuệ nhân tạo từ lý thuyết bước ra đời sống học đường một cách bài bản và có hệ thống.

Cô Nguyễn Thị Thu Hiền - Hiệu trưởng Trường THPT FPT Tây Hà Nội phát biểu khai mạc Vòng thi AI, FPT Schools AI & Robotics Challenge (FAnRoC)

Trước đó, 50 đội thi xuất sắc đã vượt qua hơn 100 đội ở vòng sơ loại online để giành quyền tham dự Vòng thi AI trực tiếp. Các đội được đánh giá dựa trên ý tưởng sáng tạo, khả năng triển khai ứng dụng trên nền tảng MIT App Inventor và phần thuyết trình dự án bằng video.

Khác với cách học công nghệ mang tính truyền thụ, FPT Schools xác định công nghệ là công cụ để rèn luyện tư duy khai phóng và năng lực tự học cho học sinh. Định hướng này được thể hiện rõ nét tại Vòng thi AI thông qua hình thức Hackathon 120 phút. Trong khoảng thời gian giới hạn, các đội thi sử dụng các công cụ AI theo danh mục quy định để xây dựng ý tưởng, viết prompt, lập trình khối lệnh trên MIT App Inventor và kiểm thử ứng dụng.

Tại Vòng thi AI, các đội bước vào 120 phút Hackathon về chủ đề “Sáng tạo số - Kiến tạo xanh”

Chia sẻ trong cuộc thi, cô Nguyễn Thị Thu Hiền - Hiệu trưởng Trường THPT FPT Tây Hà Nội cho biết, mục tiêu của cuộc thi không dừng lại ở việc tìm ra đội thắng cuộc, mà quan trọng hơn là tạo ra môi trường để học sinh đặt mình vào quy trình làm như kỹ sư công nghệ thực thụ. Thông qua đó, các em học cách phân tích vấn đề, chia nhỏ tác vụ và xử lý tình huống ngay trong thời gian thực - những năng lực cốt lõi của lao động công nghệ trong bối cảnh chuyển đổi số.

Điểm nhấn của mùa giải năm nay nằm ở sự kết nối giữa công nghệ và trách nhiệm xã hội, khi đề bài không chỉ yêu cầu sản phẩm vận hành đúng kỹ thuật mà còn đặt ra câu hỏi về giá trị ứng dụng và tác động tới môi trường sống. Tại khu vực thi đấu, nhiều ý tưởng đã được hiện thực hóa thành các ứng dụng cụ thể như phân loại rác thải, bảo vệ động vật quý hiếm hay giáo dục ý thức bảo vệ môi trường.

Các đội thi trình bày ý tưởng về sản phẩm với Ban Giám khảo ngay khi hoàn thành xong phần thi Hackathon

Công tác tổ chức vòng thi tại Trường THPT FPT Tây Hà Nội cũng ghi dấu ấn nhờ việc ứng dụng triệt để công nghệ số. Hệ thống livestream và bảng cập nhật điểm số theo thời gian thực trên màn hình LED lớn cho phép giáo viên và phụ huynh theo dõi sát sao tiến độ làm bài của từng đội. Việc minh bạch hóa này không chỉ đảm bảo tính công bằng mà còn tăng cường sự kết nối giữa gia đình và nhà trường trong hành trình đồng hành cùng học sinh.

Kết thúc Vòng thi AI Bảng R, 30 đội thi có thành tích tốt nhất đã được Ban tổ chức trao tặng bộ kit robot để tiếp tục bước vào Vòng Chung kết Robotics cấp cơ sở tại Trường THPT FPT Tây Hà Nội. Lộ trình các vòng thi được thiết kế theo hướng tăng dần độ khó, giúp học sinh từng bước hoàn thiện năng lực số, chuẩn bị cho những thử thách ở cấp độ cao hơn.

Với quy mô triển khai trên toàn quốc, FanRoC góp phần nâng cao năng lực công nghệ và khơi dậy đam mê sáng tạo cho thế hệ trẻ. Tại Trường THPT FPT Tây Hà Nội, cuộc thi tiếp tục khẳng định định hướng đào tạo chú trọng trải nghiệm và ứng dụng công nghệ hiện đại để giải quyết các vấn đề thực tiễn - những nền tảng quan trọng để học sinh không chỉ trở thành những nhà sáng tạo công nghệ mà còn là thế hệ công dân số toàn cầu có trách nhiệm, nhân văn và tử tế.

Bích Đào