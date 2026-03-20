Tính năng xác thực điện tử qua VNeID được triển khai trên cơ sở hợp tác giữa FPT Telecom (thuộc Tập đoàn FPT) và Trung tâm RAR thuộc Bộ Công An. Thay vì ghi nhớ nhiều mật khẩu phức tạp, người dùng hiện có thể truy cập ứng dụng FPT Life thông qua cơ chế đăng nhập một lần (SSO) bằng tài khoản VNeID.

Tăng cường bảo mật dữ liệu camera với định danh điện tử quốc gia

Trong bối cảnh tội phạm mạng ngày càng tinh vi, đặc biệt với các thiết bị kết nối Internet như camera gia đình, việc đảm bảo quyền truy cập chính chủ trở thành yếu tố quan trọng. Tích hợp VNeID cho phép hệ thống đối soát danh tính người dùng dựa trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo chỉ chủ sở hữu thực sự mới có quyền truy cập vào dữ liệu trên ứng dụng.

So với mật khẩu truyền thống vốn dễ bị tấn công bằng hình thức dò mật khẩu (brute-force) hoặc lừa đảo chiếm quyền truy cập (phishing), xác thực qua VNeID bổ sung các lớp bảo vệ nghiêm ngặt như mã OTP và sinh trắc học vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt. Điều này loại bỏ lỗ hổng từ việc đặt mật khẩu yếu hoặc dùng chung mật khẩu cho nhiều dịch vụ.

Xác thực qua VNeID giúp giảm thiểu nguy cơ bị đánh cắp tài khoản camera. Ảnh: FPT

Theo ông Hoàng Việt Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT Telecom, Tập đoàn FPT, việc tích hợp định danh điện tử vào các nền tảng dịch vụ số giúp tăng cường mức độ an toàn trong quản lý thông tin khách hàng.

Ông Hoàng Việt Anh phát biểu tại Lễ ký kết Hợp đồng triển khai dịch vụ Xác thực điện tử giữa FPT Telecom và Trung tâm RAR ngày 6/1/2026. Ảnh: FPT

“Việc tích hợp VNeID trên các nền tảng dịch vụ của FPT giúp chuẩn hóa quy trình xác thực người dùng, nâng cao mức độ bảo mật và minh bạch trong quản lý thông tin khách hàng. Đây cũng là một bước đi nhằm thúc đẩy việc ứng dụng định danh điện tử trong các dịch vụ số, góp phần hỗ trợ quá trình chuyển đổi số quốc gia”, ông Hoàng Việt Anh chia sẻ.

Bên cạnh cơ chế xác thực danh tính, dữ liệu camera trên ứng dụng FPT Life được lưu trữ trên hạ tầng điện toán đám mây của FPT đặt tại Việt Nam, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế Tier III. Mọi hình ảnh được mã hóa và lưu trữ cục bộ trong nước, giúp tối ưu tốc độ truy cập và tuân thủ chặt chẽ các quy định về an toàn thông tin.

Trải nghiệm số tiện lợi hơn cho người dùng

Không chỉ nâng cao bảo mật, đăng nhập bằng VNeID còn giúp đơn giản hóa trải nghiệm sử dụng. Người dùng có thể đăng nhập nhanh chóng thông qua một danh tính số duy nhất, hạn chế rủi ro khi phải quản lý nhiều tài khoản khác nhau.

Thông qua ứng dụng FPT Life, khách hàng có thể quản lý toàn bộ hệ sinh thái thiết bị thông minh trong gia đình, bao gồm hệ thống FPT Camera và các thiết bị FPT Smarthome, đồng thời kiểm soát tốt hơn quyền truy cập vào dữ liệu hình ảnh và thông tin cá nhân.

Ứng dụng FPT Life cho phép người dùng quản lý hệ thống camera và thiết bị thông minh trên cùng một nền tảng. Ảnh: FPT

Việc tích hợp đăng nhập VNeID trên FPT Life cũng cho thấy sự đồng hành của FPT với chủ trương thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, góp phần lan tỏa việc sử dụng định danh điện tử trong các hoạt động số hằng ngày. Qua đó, FPT Life tiếp tục khẳng định vai trò là nền tảng dịch vụ số thông minh, đặt bảo mật dữ liệu và trải nghiệm người dùng làm trọng tâm phát triển.

(Nguồn: FPT)