Ghi dấu ấn bằng năng lực, tốc độ và khả năng đáp ứng linh hoạt

Với mật độ phủ sóng khổng lồ và hoạt động 24/7, chuỗi bán lẻ hàng đầu của Nhật Bản phải xử lý hàng triệu giao dịch thu-chi mỗi ngày, đi kèm theo đó là khối lượng đối soát công nợ, dòng tiền và quản lý tài sản cực kỳ phức tạp. Họ cần một hệ thống công nghệ để chuyển mình toàn diện trong cách thức vận hành tài chính, theo kịp yêu cầu tốc độ, độ chính xác và khả năng quản lý theo thời gian thực của một hệ thống bán lẻ hiện đại.

Trong số 5 nhà thầu lọt vào vòng cuối, FPT là cái tên duy nhất không đến từ Nhật Bản. Với vai trò tổng thầu dự án phần mềm 55 triệu USD này, FPT phụ trách toàn bộ quy trình từ thiết kế, triển khai đến vận hành hai hệ thống trọng yếu - kế toán công nợ và quản lý tài sản cố định cho toàn bộ 16.000 cửa hàng toàn quốc.

Không chỉ vượt trội về tốc độ triển khai, FPT còn cho thấy bản lĩnh trong những thời khắc áp lực nhất. Ngay sát thời điểm phát hành, một lỗi hệ thống phi chức năng phát sinh. 300 chuyên gia của FPT tại Nhật Bản và Việt Nam cùng đội ngũ nhân sự của chuỗi bán lẻ này làm việc xuyên suốt 2 tuần bất kể ngày đêm để bảo đảm tiến độ dự án. Thành công này khẳng định năng lực tổng thầu quản lý các dự án trị giá hàng triệu USD của FPT và mở ra cơ hội nhận những hợp đồng quy mô lớn hơn tại thị trường Nhật Bản.

Ở lĩnh vực y tế, FPT ghi dấu với giải pháp AI “dự đoán tuổi răng miệng” đã được cấp bằng sáng chế tại Nhật Bản. “Tuổi răng miệng” là chỉ số phản ánh tổng quan sức khỏe răng miệng của người dân. Hệ thống tự động phân tích X-quang để đánh giá tình trạng răng miệng, hỗ trợ sàng lọc sớm rủi ro và giúp tối ưu hệ thống chăm sóc y tế tại quốc gia có 30% dân số trên 65 tuổi.

Trong ngành hàng không, FPT là đối tác chiến lược toàn diện của ANA Systems, hỗ trợ tối ưu hóa hạ tầng CNTT phục vụ toàn bộ hệ sinh thái ANA, trong đó có hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản All Nippon Airways.

FPT hợp tác chiến lược cùng Sumitomo và SBI Holdings

Ở mảng tài chính, 2 tập đoàn lớn Sumitomo và SBI Holdings đã đầu tư vào hệ sinh thái AI Factory của FPT để cùng phát triển các giải pháp AI. Đồng thời, hợp tác chiến lược với ATEC - doanh nghiệp hơn 36 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm ô tô giúp FPT tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị xe hơi toàn cầu thông qua xây dựng các giải pháp giao thông an toàn, kết nối và thông minh hơn.

Trong mảng công nghệ lõi, FPT cùng SCSK - một trong những nhà tích hợp hệ thống lớn nhất Nhật Bản thành lập liên doanh COBOL Park nhằm cung cấp nguồn nhân lực và các giải pháp chuyển đổi công nghệ thúc đẩy hiện đại hóa tại Nhật Bản. Bên cạnh đó, FPT hợp tác với SAP Japan phát triển nền tảng quản lý tích hợp dịch vụ toàn diện từ tư vấn, phát triển đến bảo trì, đảm bảo đồng bộ hóa toàn bộ quy trình và hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng kinh doanh.

Hợp lực xây dựng đội ngũ nhân tài Việt - Nhật

Dấu ấn FPT tại Nhật Bản không chỉ đến từ năng lực công nghệ mà còn nhờ sự thấu hiểu văn hóa và đầu tư bài bản vào con người. Với 18 văn phòng và trung tâm nghiên cứu khắp Nhật Bản cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, dã ngoại, hỗ trợ an cư lạc nghiệp đã nhân viên FPT khắp Nhật Bản cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, dã ngoại, hỗ trợ an cư lạc nghiệp đã giúp nhân viên FPT nhanh chóng hòa nhập và gắn bó lâu dài.

Các hoạt động văn hóa gắn kết Việt - Nhật thường xuyên được FPT tổ chức

Trong số 5.000 nhân viên đến từ 31 quốc tịch của công ty có hơn 2.000 người Nhật, bao gồm 700 chuyên gia cấp cao từng giữ vai trò quan trọng tại các tập đoàn hàng đầu thế giới. Nguồn lực này giúp FPT nắm bắt chính xác nhu cầu đặc thù của doanh nghiệp sở tại, đặc biệt trong các lĩnh vực ngách đòi hỏi chuyên môn sâu. Trong những giai đoạn khó khăn như thảm họa Tohoku 2011 hay đại dịch Covid-19, toàn bộ cán bộ nhân viên FPT vẫn ở lại sát cánh cùng khách hàng.

Trong số 5.000 nhân viên FPT tại Nhật Bản có tới hơn 2.000 người Nhật.

Với 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, ông Tanihara Toru, cựu CEO của SCSK và hiện là Chủ tịch FPT Nhật Bản, Tập đoàn FPT nhận định, “Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành cầu nối giúp Nhật Bản giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng toàn cầu hiệu quả hơn. Trong bối cảnh già hóa dân số và thị trường thu hẹp, để lấy lại “30 năm bị mất” của nền kinh tế, Nhật Bản cần kết hợp với các công ty nước ngoài, ứng dụng công nghệ tiên tiến và đổi mới mô hình kinh doanh để tạo khác biệt. Bên cạnh đó, trong khi nhiều doanh nghiệp Nhật đề cao sự ổn định, ngày càng nhiều nhân sự lại tìm kiếm môi trường thử thách hơn. Vì vậy FPT hấp dẫn họ nhờ tư duy toàn cầu, công nghệ hiện đại và cơ hội phát triển sự nghiệp rộng mở”.

Từ góc nhìn đối tác, ông Nishikori Hironobu - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Toshiba Tec, tập đoàn này đã hợp tác công nghệ với FPT hơn 13 năm, đánh giá cao kiến thức chuyên môn, tinh thần học hỏi và khả năng nắm bắt nghiệp vụ của đội ngũ kỹ sư trẻ FPT.

Ông nhấn mạnh: “Hai doanh nghiệp đều có chung tầm nhìn hướng ra toàn cầu, nuôi dưỡng ước mơ lớn và kiên trì với chiến lược dài hạn. Sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau chính là nền tảng để hợp tác thành công lâu dài”.

Song song đó, FPT kiên trì đầu tư vào đào tạo ngôn ngữ và văn hóa cho các kỹ sư người Việt. Năm 2019, FPT thành lập Học viện Nhật ngữ tại Tokyo do thầy Kuroda Hideo làm hiệu trưởng cùng đội ngũ giáo viên bản xứ giàu kinh nghiệm. Sau sáu năm, trường đã đào tạo gần 2.000 học viên thành thạo tiếng Nhật và sẵn sàng làm việc trong các lĩnh vực chuyên môn cao.

Nhiều năm qua, FPT là cầu nối đưa kỹ sư Việt Nam sang Nhật Bản làm việc.

Quá trình hòa nhập sâu vào đời sống kinh tế, xã hội Nhật Bản được ghi dấu khi FPT gia nhập Liên đoàn các tổ chức Kinh tế Nhật Bản (Keidanren) năm 2020, góp phần thúc đẩy chương trình Xã hội 5.0 - chiến lược chuyển đổi số hướng tới xã hội siêu thông minh do Chính phủ Nhật khởi xướng từ năm 2016.

Năm 2024, FPT tiếp tục mở rộng vai trò của mình trong cộng đồng công nghệ khi cùng các doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật thành lập Hiệp hội Chuyển đổi số Việt Nam tại Nhật Bản (VADX Japan). Hiệp hội đặt mục tiêu tăng cường hợp tác số giữa hai quốc gia và trở thành cầu nối chiến lược cho sự phát triển chung.

Ông Đỗ Văn Khắc - Phó Tổng giám đốc FPT Software kiêm Giám đốc Công ty FPT Nhật Bản, Tập đoàn FPT cho biết: “FPT tại Nhật Bản đang đưa những kỹ sư Việt Nam chất lượng cao sang Nhật Bản, cùng cộng đồng doanh nghiệp CNTT Việt Nam tại đây phát triển bền vững. FPT cũng ưu tiên lựa chọn những công nghệ cốt lõi và chuyển giao công nghệ về Việt Nam, tạo dòng chảy tri thức hai chiều giữa hai quốc gia”.

Những nỗ lực toàn diện đã góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghệ Nhật Bản. Mới đây, Nhật Bản đã công nhận Việt Nam là đối tác lớn thứ hai về phát triển phần mềm. Tận dụng thế và lực sau 20 năm phát triển, FPT đặt mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD từ thị trường Nhật, bước vào top 15 công ty CNTT lớn nhất nước này vào năm 2027 và trở thành biểu tượng hợp tác công nghệ toàn cầu.

Hai thập kỷ gây dựng năng lực, hòa mình vào văn hóa bản địa giúp FPT trở thành đối tác quan trọng của các DN hàng đầu Nhật Bản. Nguồn nhân lực CNTT trẻ của FPT còn góp phần giải bài toán thiếu hụt lao động khi Nhật Bản bước vào thời kỳ già hóa sâu.

Bích Đào