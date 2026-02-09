G42, FPT và Việt Thái Group ký thỏa thuận hợp tác phát triển năng lực AI có chủ quyền và hạ tầng điện toán đám mây tại Việt Nam.

G42 - tập đoàn công nghệ có trụ sở tại Abu Dhabi (UAE), cùng liên danh FPT và Việt Thái Group đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược thông qua việc ký Thỏa thuận Hợp tác Khung về phát triển năng lực AI có chủ quyền và hạ tầng điện toán đám mây tại Việt Nam.

Thỏa thuận này là bước đi chiến lược nhằm chính thức hóa quan hệ hợp tác toàn diện, tạo lập khung pháp lý, tài chính và quản lý đồng bộ để triển khai dự án trên quy mô quốc gia.

Các đối tác bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với tầm nhìn của Chính phủ Việt Nam trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo tiền đề cho các trung tâm dữ liệu siêu quy mô và điện toán đám mây công cộng phát triển, khẳng định vị thế Việt Nam là quốc gia dẫn đầu khu vực về phát triển hạ tầng AI.

Với cam kết đầu tư theo mức độ tiêu thụ lên tới 1 tỷ USD, hợp tác này đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của Việt Nam và khu vực.

Mối quan hệ hợp tác ba bên này mang lại nguồn lực tổng thể vượt trội, tạo nên nền tảng vững chắc để triển khai dự án quy mô quốc gia.

Cụ thể, FPT Corporation đóng góp năng lực kỹ thuật sâu rộng cùng sự am hiểu thị trường nội địa của một doanh nghiệp dịch vụ CNTT lớn nhất Việt Nam với mạng lưới hoạt động tại hơn 30 quốc gia, trong khi đó, Việt Thái Group là tập đoàn tiêu dùng hàng đầu với danh mục trải rộng từ cà phê, dịch vụ ăn uống, bán lẻ đến logistics với thế mạnh về năng lực chiến lược và góc nhìn đa ngành.

Sự kết hợp này được nâng tầm bởi năng lực hạ tầng AI đẳng cấp quốc tế từ G42 - tập đoàn đa ngành về trí tuệ nhân tạo có trụ sở tại Abu Dhabi.

Theo thỏa thuận, các bên sẽ triển khai hạ tầng điện toán đám mây quy mô lớn tại ba trung tâm dữ liệu trọng điểm ở Việt Nam, cung cấp các dịch vụ AI và đám mây hiệu năng cao nhằm hỗ trợ vận hành các hệ thống cho cả khu vực công và tư nhân.

Sáng kiến này nhất quán với sứ mệnh của G42 trong việc xây dựng một Mạng lưới Trí tuệ toàn cầu và bao trùm. Mạng lưới này kết nối hạ tầng AI tiên tiến, các nền tảng điện toán đám mây và khung quản trị nhằm cung cấp năng lực AI theo nhu cầu, đồng thời tôn trọng chủ quyền của mỗi quốc gia.

Thông qua hạ tầng này, Việt Nam sẽ sở hữu nền tảng kỹ thuật vững chắc để triển khai các sáng kiến AI quốc gia trong cả khu vực công và tư nhân, từ đó số hóa các dịch vụ và ứng dụng những giải pháp AI được thiết kế riêng theo các mục tiêu ưu tiên của đất nước.

“Thỏa thuận Khung này đại diện cho một phương thức tiếp cận mới trong công cuộc chuyển đổi AI quốc gia, một mô hình được xây dựng trên nền tảng chủ quyền, quan hệ đối tác và mục tiêu chiến lược. Chúng tôi trân trọng cảm ơn Chính phủ Việt Nam vì tầm nhìn lãnh đạo sâu sắc, cũng như các đối tác FPT và Việt Thái Group vì cam kết xây dựng hạ tầng giúp Việt Nam khai thác trọn vẹn tiềm năng AI, đồng thời bảo đảm chủ quyền dữ liệu quốc gia và sự độc lập số”, ông Ali Al Amine, Giám đốc Thương mại của G42 International phát biểu.

"Việt Nam nhận thức rất rõ rằng chúng ta không thể tiến bước một mình. Trong các lĩnh vực như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, dữ liệu lớn và an ninh mạng, chúng ta cần các liên minh chiến lược với những đối tác đáng tin cậy. Các nhà lãnh đạo đã thể hiện cam kết mạnh mẽ và xây dựng được niềm tin lẫn nhau và đây là thời điểm để chúng ta hiện thực hóa những cam kết đó thành các hành động và triển khai cụ thể", ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT nói.

Chia sẻ về vấn đề này, ông David Thái, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Việt Thái Group nói: "Sáng kiến này giúp Việt Nam nắm giữ vị thế dẫn đầu trong công cuộc phát triển kinh tế dựa trên AI tại châu Á, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và mở rộng tầng lớp trung lưu trong nước. Mối quan hệ hợp tác giữa chúng tôi với các tập đoàn G42 và FPT sẽ kiến tạo nền móng hạ tầng vững chắc cho sự tăng trưởng dài hạn cũng như các hoạt động đổi mới sáng tạo trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh việc phát triển hạ tầng, quan hệ hợp tác này còn bao gồm các chương trình đào tạo kỹ năng AI và phát triển nguồn nhân lực, nhằm thúc đẩy việc ứng dụng AI trong các cơ quan nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu đào tạo".

Ngay sau lễ ký kết Thỏa thuận Khung, liên danh cùng G42 sẽ bước sang giai đoạn triển khai tiếp theo, bao gồm: hoàn tất phân bổ khối lượng công việc giữa khu vực công và tư nhân, thực hiện các thủ tục phê duyệt pháp lý để triển khai điện toán đám mây công cộng, và bắt đầu xây dựng mặt bằng cho hạ tầng trung tâm dữ liệu.

Sáng kiến này được kỳ vọng sẽ tạo ra tác động kinh tế sâu rộng thông qua việc đầu tư trực tiếp vào hạ tầng, tạo thêm nhiều việc làm, đồng thời khẳng định vị thế của Việt Nam là trung tâm công nghệ chiến lược của khu vực.