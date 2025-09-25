Ước mơ nhà riêng không còn xa vời

Nhiều người nghĩ rằng để có một căn nhà riêng tại Biên Hòa, họ cần phải tích cópgóp cả chục năm. Tuy nhiên, với dự án Fresia Riverside, con số 179 triệu đồng - tương đương 10% giá trị căn hộ - đã mang đến bạn cơ hội trở thành chủ nhân của một căn hộ 2PN với giá từ 1,79 tỷ đồng, ngân hàng hỗ trợ lãi suất 0%, và đặc biệt là chính sách mới, chỉ cần thanh toán 45% giá trị căn hộ đến khi nhận nhà.

Theo đó, với chính sách thanh toán chia nhỏ giá trị thanh toán chỉ 0,5%/tháng - giúp giảm áp lực tài chính tối đa cho khách hàng. Không chỉ vậy, khách hàng còn được tặng voucher 20 triệu đồng khi lựa chọn gói nội thất từ Anabuki - đối tác uy tín của dự án. Thay vì tiếp tục thuê nhà với mức giá 8 - 10 triệu/tháng mà không biết bao giờ có tài sản, bạn có thể bắt đầu ngay hôm nay với 179 triệu đồng để sở hữu ngôi nhà mơ ước của mình.

Bên cạnh phương thức thanh toán vượt trội, Fresia Riverside tiếp tục khẳng định vị thế là dự án căn hộ tại Đồng Nai đã đủ điều kiện ký HĐMB - một lợi thế vượt trội mà không phải dự án nào cũng có được. Với pháp lý chuẩn chỉnh và tiến độ đảm bảo, khách hàng hoàn toàn yên tâm về tính minh bạch và cam kết của chủ đầu tư.

Để tri ân những khách hàng tiên phong lựa chọn bộ sưu tập quỹ căn đẹp nhất dự án, chủ đầu tư triển khai loạt chính sách đặc biệt: Ưu đãi 2% dành cho khách hàng tin tưởng đồng hành, cộng thêm 2% khi giao dịch sớm, cùng quà tặng tham quan căn hộ mẫu trị giá đến 15 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng thanh toán nhanh sẽ được hưởng chiết khấu đến 5%, khách mua sỉ nhận thêm ưu đãi 1%. Những chính sách hấp dẫn này giúp khách hàng dễ dàng sở hữu căn hộ Fresia Riverside vừa để an cư, vừa nâng cao giá trị đầu tư.

Fresia Riverside - Biểu tượng mới bên sông Đồng Nai, sở hữu vị trí “tam giác vàng” kết nối thuận tiện cùng tiềm năng gia tăng giá trị vượt trội. Ảnh phối cảnh

Điểm nhấn quan trọng nhất khiến Fresia Riverside trở thành dự án "hot" nhất khu Đông TP.HCM chính là việc hưởng lợi từ hệ thống giao thông đang hình thành, bao gồm đường Bùi Hữu Nghĩa, Xa lộ Hà Nội, Vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành và tuyến Metro số 1. Những kết nối này không chỉ tiện lợi cho di chuyển mà còn thúc đẩy giá trị bất động sản khu vực.

Tổ ấm thật sự - Nơi mọi ước mơ bắt đầu

Mỗi căn nhà mang trong mình sứ mệnh thiêng liêng: trở thành nơi lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của mỗi gia đình. Dự án Fresia Riverside không chỉ mang đến một không gian sống mà còn kiến tạo nên một cộng đồng văn minh, nơi mỗi cư dân đều cảm nhận được sự gắn kết và thuộc về.

Hướng đến một chuẩn mực sống mới cho cư dân, chủ đầu tư đã dành nhiều diện tích cho không gian xanh và đầu tư hệ tiện ích đẳng cấp nhằm kiến tạo nên một môi trường sống lý tưởng cho mọi thế hệ.

Khuôn viên nội khu xanh mát và an toàn, nơi trẻ nhỏ thỏa sức vui chơi, gia đình tận hưởng những phút giây gắn kết trọn vẹn mỗi ngày. Ảnh phối cảnh

Yếu tố gia tăng giá trị đáng chú ý khác đến từ sự quản lý vận hành bởi Altara Hospitality Group - thành viên thuộc hệ sinh thái của Eco Business System. Với kinh nghiệm quản lý nhiều dự án cao cấp trên toàn quốc và tiêu chuẩn dịch vụ đẳng cấp 5 sao theo phong cách Singapore, Altara không chỉ đảm bảo chất lượng cuộc sống cho cư dân mà còn duy trì và gia tăng giá trị tài sản theo thời gian.

Dự án Fresia Riverside không chỉ trao cho bạn chìa khóa của một ngôi nhà, mà còn mở ra cánh cửa bước vào hành trình hạnh phúc - nơi mỗi gia đình vững vàng an cư và tương lai thịnh vượng bắt đầu.

Ngọc Minh