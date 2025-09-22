UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND Thành phố đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo theo hình thức PPP (hợp đồng BT - đổi đất lấy hạ tầng).

Trước đó, hồi tháng 2, theo Nghị quyết số 10 của HĐND Thành phố, dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo có tổng chiều dài khoảng 5,6 km, điểm đầu ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông (khu vực Hoàn Kiếm), điểm cuối kết nối với phố Vũ Đức Thuận (khu vực Long Biên). Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 15.960 tỷ đồng.

Đến nay, UBND TP Hà Nội đề xuất điều chỉnh phương án theo hướng rút ngắn chiều dài cầu xuống 4,18 km, điểm đầu cầu là ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông, điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn. Tổng vốn đầu tư dự án được nâng lên 16.226 tỷ đồng.

Phối cảnh cầu Trần Hưng Đạo. Ảnh: Sở Xây dựng TP Hà Nội

Bên cạnh đó, UBND TP Hà Nội cũng đề xuất phân chia dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo thành hai dự án thành phần.

Cụ thể, dự án thành phần 2.1 sẽ đầu tư xây dựng cải tạo đường Cổ Linh - Hồng Tiến thuộc nút giao đường Cổ Linh với cầu Trần Hưng Đạo, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông làm chủ đầu tư.

Dự án thành phần 2.2 sẽ đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao, thanh toán bằng quỹ đất (hợp đồng BT - đổi đất lấy hạ tầng).

Theo đề xuất, nhà đầu tư bỏ tiền xây dựng cầu Trần Hưng Đạo sẽ được thanh toán bằng 4 khu đất với tổng diện tích khoảng 635 ha. Vị trí, diện tích chi tiết, quy hoạch và giá trị quỹ đất thanh toán sẽ được xác định khi dự án được thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Các khu đất dự kiến gồm: khu đất 25,45 ha tại xã Phù Đổng; khu đất 56 ha và 49 ha tại xã Đông Anh; một phần khu đất rộng 505 ha tại hai xã Phù Đổng, Đông Anh.

Cũng theo đề xuất của UBND Thành phố, 3 dự án giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng cầu Trần Hưng Đạo sẽ giao cho phường Hồng Hà, phường Long Biên làm chủ đầu tư.