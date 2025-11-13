Đối diện Aeon Mall, liền kề trung tâm hành chính

Dự án Fresia Riverside toạ lạc ngay mặt tiền đường Bùi Hữu Nghĩa, đối diện Aeon Mall Biên Hòa - trung tâm thương mại lớn bậc nhất Đồng Nai với quy mô 12ha, đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng. "Hiệu ứng Aeon Mall" đã chứng minh khả năng tăng giá BĐS xung quanh 35 - 50% chỉ sau vài năm. Tại Đồng Nai, giá BĐS lân cận đã tăng 10 - 15% ngay sau khi khởi công.

Dự án Fresia Riverside còn liền kề Trung tâm hành chính mới 105ha với tổng đầu tư 8.600 tỷ đồng - trái tim chính trị-hành chính của Đồng Nai sau sáp nhập Bình Phước. Vị trí "cận thị" này không chỉ đem lại tiện nghi sinh hoạt mà còn đảm bảo giá trị gia tăng bền vững.

Fresia Riverside sẽ là biểu tượng mới bên dòng sông Đồng Nai, hội tụ trọn vẹn “Nhất thị - Nhì giang - Tam lộ” giữa trung tâm Biên Hòa

Từ dự án, cư dân tương lai thuận lợi kết nối đến TP.HCM và các khu vực lân cận, đáp ứng xu hướng "sống gần thị" của giới trẻ - khát vọng về lối sống năng động, kết nối và đầy cơ hội phát triển.

Chỉ từ 1,86 tỷ đồng, bạn đã có thể sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ view sông tuyệt đẹp. Dự án đang áp dụng chính sách thanh toán trả chậm 0,5%/tháng, thanh toán 45% giá trị căn hộ đến khi nhận nhà.

Fresia Riverside còn triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt với tổng chiết khấu lên đến 10%, bao gồm ưu đãi 2% dành cho khách hàng đồng hành sớm, cộng thêm 2% khi giao dịch nhanh, quà tặng tham quan căn hộ mẫu trị giá đến 15 triệu đồng, chiết khấu thanh toán nhanh lên đến 5%, và ưu đãi thêm 1% cho khách mua nhiều căn. Đặc biệt, khách hàng được hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc lên đến 18 tháng, cùng hạn mức vay tối đa 75% từ Agribank.

90% căn hộ view sông Đồng Nai

Nếu "cận thị" mang đến sự phồn hoa, thì "cận giang" chính là sinh khí của không gian sống. Theo chủ đầu tư, dự án Fresia Riverside sở hữu tới 90% căn hộ có tầm nhìn bao trọn dòng sông Đồng Nai hiền hòa. Trong tương lai, cư dân nơi đây được tận hưởng đặc quyền ngắm nhìn dòng sông mỗi ngày, cảm nhận không gian trong lành, mát mẻ từ làn gió tự nhiên.

Sống cận sông không chỉ mang lại giá trị thẩm mỹ và tinh thần, mà còn là yếu tố quan trọng cho sức khỏe. Không khí từ dòng sông giúp giảm nhiệt độ, tăng độ ẩm tự nhiên, tạo cảm giác thư thái và giảm stress sau những giờ làm việc căng thẳng. View thiên nhiên xanh mát còn là "liều thuốc" chữa lành cho tâm hồn, giúp cân bằng cảm xúc và nâng cao chất lượng cuộc sống.

River 1 thi công đến tầng 10, River 2 & 3 đang hoàn thiện tầng 6 - Fresia Riverside duy trì tiến độ bứt phá, khẳng định uy tín chủ đầu tư giữa “tâm điểm” phát triển Biên Hòa. Ảnh phối cảnh

Bất động sản ven sông tại các thành phố lớn ngày càng khan hiếm, việc sở hữu căn hộ view sông tại vị trí trung tâm là đặc quyền hiếm có. So với nhiều dự án khác, Fresia Riverside nổi bật như viên ngọc quý với nguồn tài nguyên thiên nhiên vô giá.

Dự án còn được bổ trợ bởi lợi thế "tam cận lộ" - gần các tuyến giao thông trọng điểm. Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên kéo dài về Đồng Nai, Vành đai 3 và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang được triển khai khẩn trương, rút ngắn thời gian di chuyển và kết nối liền mạch với TP.HCM, sân bay Long Thành.

Khách hàng tìm hiểu mô hình dự án Fresia Riverside

Về giá trị đầu tư, dù đang hướng đến đầu tư dài hạn để tạo dòng tiền ổn định và gia tăng giá trị tài sản, hay lựa chọn đầu cơ ngắn hạn để tận dụng đà tăng giá mạnh mẽ từ các dự án hạ tầng trọng điểm, Fresia Riverside đều là lựa chọn lý tưởng. Với tầm nhìn tương lai, người đầu tư dài hạn sẽ được hưởng lợi từ sự phát triển bền vững của khu vực, khả năng cho thuê cao nhờ vị trí gần Aeon Mall và trung tâm hành chính, cùng với triển vọng tăng giá theo tiến độ đô thị hóa. Trong khi đó, những ai tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn cũng có thể tận dụng "hiệu ứng Aeon Mall" và làn sóng quan tâm từ việc khởi công các dự án hạ tầng lớn để kiếm lời từ chênh lệch giá.

Fresia Riverside hứa hẹn không chỉ là nơi an cư mà còn là cơ hội hiếm có sở hữu bất động sản vị trí "kim cương". Trong bối cảnh đất vàng view sông ngày càng khan hiếm, đây là quyết định đầu tư thông minh cho hiện tại và tương lai.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Vạn)