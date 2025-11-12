Là một trong những khu dân cư cao cấp với đầy đủ tiện ích, khu Thảo Điền (phường Thảo Điền, TP Thủ Đức cũ) còn được gọi là “khu nhà giàu” của TPHCM khi phần lớn cư dân có thu nhập cao.

Khu Thảo Điền có hệ thống giao thông thuận tiện, kết nối tốt với các khu vực lân cận bằng tuyến Metro số 1 và cao tốc. Sở hữu hệ thống các trường quốc tế nổi tiếng, nơi đây thu hút đông đảo người nước ngoài đến làm việc và sinh sống. Từ đó, không ít nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng theo phong cách Âu - Mỹ mọc lên.

Điểm khác biệt lớn nhất của Thảo Điền so với các khu dân cư cao cấp khác là không gian sống yên tĩnh, gần gũi với thiên nhiên. Hai bên khu vực giáp sông Sài Gòn giúp nơi đây có không khí mát mẻ quanh năm.

Một góc "khu nhà giàu" Thảo Điền. Ảnh: Anh Phương

Với điều kiện tự nhiên và đặc điểm dân cư như trên, các loại hình nhà ở tại khu Thảo Điền cũng khá đặc trưng. Bên cạnh nhiều biệt thự, villa ven sông, nơi đây chủ yếu phát triển các chung cư hạng sang.

Tuy nhiên, cứ mỗi khi trời mưa lớn hoặc triều cường, một số tuyến đường chính tại “khu nhà giàu” Thảo Điền như Xuân Thủy, Nguyễn Văn Hưởng hay Thảo Điền lại biến thành sông.

Mặc dù tình trạng ngập thường xuyên, nhưng giá nhà tại Thảo Điền vẫn thuộc nhóm đắt nhất TPHCM.

Về thị trường căn hộ, chị Như Quỳnh, môi giới chuyên mua bán căn hộ tại khu Thảo Điền, nhận xét, do nơi đây có vị trí đắc địa và môi trường sống cao cấp, hầu hết chủ đầu tư đều phát triển chung cư hạng sang với giá bán ở mức cao.

Một trong những dự án tăng giá liên tục theo năm là chung cư Masteri Thảo Điền. Theo nữ môi giới này, dù bàn giao đã chục năm nhưng hiện các căn hộ tại chung cư này vẫn tăng giá và được nhiều người tìm mua.

“Từ mức 55-65 triệu đồng/m2 ban đầu, nhiều căn hộ tại đây giá đã vượt 100 triệu đồng/m2. Như căn hộ 70m2, chủ đang chào bán với mức giá 7,5 tỷ đồng. Từ khi tuyến Metro số 1 đi vào hoạt động, mức độ tăng giá của chung cư này ngày càng rõ nét”, chị Như Quỳnh chia sẻ.

Có giá bán cao hơn là chung cư The Nassim Thảo Điền, với mức trung bình 130 triệu đồng/m2. Giá chào bán cao nhất khu vực thuộc về căn hộ chung cư Thảo Điền Green, dao động từ 160-240 triệu đồng/m2.

Mỗi khi trời mưa lớn hoặc triều cường, nhiều tuyến đường tại khu Thảo Điền lại biến thành sông. Ảnh: Thanh Tùng

Theo chị Như Quỳnh, giá cho thuê căn hộ tại khu Thảo Điền cũng cao không kém khu trung tâm TPHCM. Căn 2 phòng ngủ tại Masteri Thảo Điền cho thuê 17-20 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, căn cùng loại tại chung cư Thảo Điền Green đang cho thuê với giá 40-60 triệu đồng/tháng.

Về nhà phố, theo anh Hữu Bình - một môi giới thâm niên tại khu Thảo Điền, loại hình này thích hợp với những gia đình muốn có chỗ ở lâu dài, không dành cho kiểu đầu tư ngắn hạn. Dù có tiềm năng, người mua đừng kỳ vọng tăng giá nhanh.

“Mức độ tăng giá nhanh chỉ thuộc về các căn có hướng đẹp, nhìn ra sông và diện tích lớn. Còn những căn không có những yếu tố này chỉ giữ giá chứ không tăng mạnh”, anh Bình nói.

Môi giới này cho biết, giá nhà phố tại “khu nhà giàu” Thảo Điền hiện dao động từ 250-310 triệu đồng/m2. Trong khi đó, giá biệt thự lên tới 200-350 triệu đồng/m2. Như căn biệt thự rộng 200m2 nằm trên đường Nguyễn Văn Hưởng đang được chào bán với giá 70 tỷ đồng.