Ngày 14/11/2026, FujiMart Việt Nam khai trương cơ sở thứ hai tại Vinhomes Ocean Park 1, Gia Lâm, Hà Nội, tiếp tục mang đến một địa chỉ mua sắm tiện lợi, với sản phẩm đa dạng, tươi ngon cùng phong cách phục vụ theo tiêu chuẩn Nhật Bản.

Lễ khai trương siêu thị FujiMart Biển Hồ

Đáp ứng nhu cầu mua sắm trong nhịp sống đô thị hiện đại

Tại các khu đô thị hiện đại, nhu cầu mua sắm ngày càng gắn liền với sự thuận tiện, chất lượng sản phẩm và khả năng đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống thường nhật. Tiếp nối thành công của cơ sở đầu tiên, FujiMart đặt dấu ấn tiếp theo tại đây với sự ra mắt của siêu thị FujiMart Biển Hồ.

Sự kiện này minh chứng cho bước tiến chiến lược nhằm mở rộng mạng lưới, đưa không gian mua sắm hiện đại, tiêu chuẩn chất lượng và dịch vụ tận tâm chuẩn Nhật đến gần hơn với cộng đồng cư dân nơi đây. Với danh mục sản phẩm phong phú, thực phẩm tươi ngon mỗi ngày cùng những trải nghiệm mua sắm tiện ích, FujiMart Biển Hồ hứa hẹn trở thành điểm đến mua sắm thiết yếu, tin cậy cho mọi gia đình.

Phát biểu tại lễ khai trương, đại diện FujiMart cho biết: “Việc tiếp tục mở rộng hoạt động tại Vinhomes Ocean Park 1 thể hiện mong muốn của FujiMart trong việc đồng hành lâu dài cùng cộng đồng cư dân, đưa mô hình bán lẻ hiện đại đến gần hơn với đời sống thường nhật. Chúng tôi kỳ vọng sự hiện diện của cơ sở mới sẽ góp phần làm phong phú hệ thống tiện ích thương mại tại khu đô thị, đáp ứng nhu cầu mua sắm ngày càng đa dạng và mang lại sự thuận tiện cho người dân”.

Không gian siêu thị được bố trí khoa học, hiện đại

Tọa lạc tại gian thương mại dịch vụ số HD09-SP.BH-60, thuộc dự án Vinhomes Ocean Park 1 (Gia Lâm, Hà Nội), siêu thị FujiMart có diện tích kinh doanh hơn 500m2. Không gian được bố trí khoa học nhằm tạo sự thuận tiện trong việc tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm; đồng thời đem đến trải nghiệm mua sắm hiện đại.

Với hàng nghìn mã sản phẩm thuộc nhiều nhóm ngành, FujiMart Biển Hồ hướng đến đáp ứng đa dạng nhu cầu tiêu dùng trong cùng một điểm mua sắm; từ thực phẩm tươi sống, rau củ quả, đến đồ ăn chế biến sẵn cùng đồ gia dụng. Các sản phẩm tại siêu thị đều được kiểm soát chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng, mang đến sự an tâm cho khách hàng cũng như đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng.

Lan tỏa phương châm “Fresh Everyday - Tươi ngon mỗi ngày”

Xuyên suốt hệ thống FujiMart, phương châm “Fresh everyday - Tươi ngon mỗi ngày” được thể hiện qua việc chú trọng chất lượng và độ tươi ngon của sản phẩm. Tại chi nhánh FujiMart Biển Hồ, ngành hàng thực phẩm tươi sống tiếp tục là điểm nhấn nổi bật với các sản phẩm rau củ quả, thịt cá được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng.

Khu vực Delica mang tới nhiều lựa chọn cho thực phẩm chế biến sẵn, như sushi nổi tiếng của ẩm thực Nhật Bản, các món Âu - Mỹ và các món ăn truyền thống Việt Nam. Những món ăn này được chế biến trực tiếp bởi đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp của hệ thống FujiMart, đảm bảo chất lượng và đáp ứng nhu cầu tiện lợi của cư dân đô thị hiện đại.

Quầy Bakery phục vụ các dòng bánh tươi được sản xuất trong ngày theo quy trình đồng bộ

Trong khi đó, quầy Bakery phục vụ các dòng bánh ngọt và bánh mặn tươi ngon, được sản xuất trong ngày theo quy trình đồng bộ. Dòng sản phẩm Bakery của FujiMart luôn hấp dẫn khách hàng, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm ẩm thực tại siêu thị.

Đại diện FujiMart chia sẻ, cơ sở mới sẽ tiếp tục kế thừa những kinh nghiệm, phương pháp quản lý chất lượng theo phong cách Nhật Bản của toàn hệ thống, đặc biệt là kiểm soát độ tươi ngon của thực phẩm. Cùng với chất lượng hàng hóa, sản phẩm, FujiMart Biển Hồ chú trọng đào tạo đội ngũ nhân viên theo định hướng phục vụ tận tâm, lịch sự và chuyên nghiệp; hướng tới xây dựng trải nghiệm mua sắm thuận tiện, thân thiện.

Nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp khai trương

Nhân dịp khai trương, FujiMart Biển Hồ triển khai chương trình ưu đãi quy mô lớn dành cho khách hàng mua sắm tại siêu thị.

Đông đảo khách hàng mua sắm tại FujiMart Ocean Biển Hồ trong những ngày đầu hoạt động

Chương trình tặng voucher cho khách hàng thành viên mới mua sắm từ 300.000 đồng trở lên nhằm gia tăng quyền lợi thành viên và khuyến khích khách hàng tận hưởng các ưu đãi trong quá trình mua sắm.

Chương trình vòng quay may mắn áp dụng cho hóa đơn 300.000 đồng trở lên với nhiều quà tặng hấp dẫn như cốc giữ nhiệt FujiMart thân thiện với môi trường, voucher mua sắm trị giá 20.000 đồng, 50.000 đồng.

Các chương trình ưu đãi được kỳ vọng mang thêm nhiều quyền lợi cho khách hàng trong dịp khai trương, cùng trải nghiệm mua sắm thuận tiện, tối ưu chi phí cho cộng đồng cư dân đại đô thị phía đông của Thủ đô.

Thông tin chi tiết về hệ thống siêu thị và các chương trình khuyến mại được cập nhật tại:

Website FujiMart Việt Nam: https://fujimart.vn/

Facebook FujiMart Việt Nam: https://www.facebook.com/fujimartvietnam

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Bích Đào