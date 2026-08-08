Lễ cắt băng khai trương siêu thị FujiMart Linh Đàm.

Sự kiện khai trương siêu thị FujiMart Linh Đàm đánh dấu bước phát triển mới trên hành trình mở rộng hệ thống siêu thị của FujiMart Việt Nam, đồng thời khẳng định cam kết lâu dài của doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của người dân bằng những tiêu chuẩn quản lý và vận hành khắt khe từ Nhật Bản.

Lễ khai trương diễn ra trong không khí sôi động với sự tham gia của đông đảo khách hàng và cư dân khu vực Linh Đàm. Nhiều chương trình trải nghiệm, hoạt động tương tác và ưu đãi hấp dẫn đã mang đến không gian mua sắm hiện đại, thân thiện ngay trong ngày đầu tiên siêu thị đi vào hoạt động.

Phát biểu tại lễ khai trương, đại diện FujiMart Việt Nam cho biết: “Trong gần một thập kỷ qua, hệ thống siêu thị FujiMart đã vinh dự được phục vụ hàng triệu lượt khách hàng và trở thành người bạn đồng hành tin cậy của nhiều gia đình tại Hà Nội. Hôm nay, chúng tôi rất vui khi đưa FujiMart đến gần hơn với cộng đồng cư dân Linh Đàm, nơi mỗi thành viên trong đội ngũ FujiMart sẽ tiếp tục phát huy tinh thần phục vụ tận tâm, mang đến những sản phẩm tươi ngon, an toàn cùng trải nghiệm mua sắm thuận tiện để FujiMart Linh Đàm sớm trở thành điểm mua sắm quen thuộc và đáng tin cậy của quý khách hàng”.

Mang triết lý “Fresh Everyday - Tươi ngon mỗi ngày” tới cộng đồng cư dân Linh Đàm

Tọa lạc tại ô đất số 04 dãy B và ô số 09 lô TT3, Khu đô thị Tây Nam Hồ Linh Đàm, FujiMart Linh Đàm có diện tích mặt sàn hơn 500m2 với thiết kế hiện đại, tối ưu công năng và hành trình trải nghiệm mua sắm của khách hàng.

Không gian siêu thị được bố trí khoa học, thuận tiện trong việc tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm, đồng thời tạo cảm giác gần gũi, thoải mái cho khách hàng. Hàng nghìn mã hàng được phân bổ theo từng nhóm ngành, từ thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng nhanh đến hóa mỹ phẩm và đồ gia dụng. Toàn bộ sản phẩm đều được kiểm soát nguồn gốc xuất xứ và chất lượng theo quy trình nghiêm ngặt và rõ ràng.

Không gian mua sắm hiện đại tại FujiMart Linh Đàm.

Tiếp nối triết lý “Fresh everyday - Tươi ngon mỗi ngày” xuyên suốt trên tất cả hệ thống FujiMart, siêu thị tại Linh Đàm tập trung phát triển các nhóm ngành hàng thế mạnh nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng hàng ngày theo tiêu chuẩn Nhật Bản của các gia đình.

Điểm nhấn nổi bật là khu vực thực phẩm tươi sống với các sản phẩm rau, củ, quả, thịt, cá… được lựa chọn và cung cấp mới mỗi ngày, bảo đảm độ tươi ngon và an toàn thực phẩm.

Khu vực Delica mang đến nhiều lựa chọn như: Sushi, món Nhật, món Âu - Mỹ và các món ăn truyền thống Việt Nam được chế biến trực tiếp bởi đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp của hệ thống FujiMart, đáp ứng nhu cầu bữa ăn tiện lợi và giàu dinh dưỡng cho cư dân đô thị hiện đại.

Bên cạnh đó, quầy Bakery phục vụ các dòng bánh tươi ngon, được sản xuất trong ngày theo quy trình đồng bộ, mang tới hương vị đặc trưng dành cho khách hàng yêu thích phong cách ẩm thực Nhật Bản.

Khu thực phẩm tươi sống tại FujiMart Linh Đàm.

Đại diện FujiMart cho biết, cơ sở Linh Đàm sẽ tiếp tục kế thừa các phương pháp quản lý chất lượng, kiểm độ tươi ngon và quy trình vận hành theo tiêu chuẩn Nhật Bản nhằm mang tới những sản phẩm tốt nhất, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Từ triết lý phục vụ theo phong cách Nhật, mỗi nhân viên được đào tạo bài bản để thể hiện sự tận tâm, lịch sự và tinh thần chủ động hỗ trợ khách hàng trong từng điểm chạm dịch vụ, góp phần kiến tạo không gian mua sắm thân thiện, chỉn chu và chuyên nghiệp, nhất quán trên toàn hệ thống.

Nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp khai trương

Nhân dịp khai trương, FujiMart Linh Đàm triển khai chuỗi chương trình ưu đãi quy mô lớn dành cho khách hàng mua sắm tại siêu thị.

Chương trình tặng voucher cho khách hàng thành viên mới mua sắm từ 300.000 đồng trở lên nhằm nhằm gia tăng quyền lợi thành viên và khuyến khích khách hàng tận hưởng các ưu đãi trong quá trình mua sắm.

Chương trình vòng quay may mắn áp dụng cho hóa đơn 300.000 đồng trở lên với nhiều quà tặng hấp dẫn bao gồm túi Eco FujiMart thân thiện với môi trường, voucher mua sắm trị giá 20.000 đồng, 50.000 đồng.

Các chương trình ưu đãi được triển khai trong thời gian khai trương nhằm mang đến thêm nhiều quyền lợi cho khách hàng và tạo nên không khí mua sắm sôi động tại khu vực Linh Đàm.

Thông tin chi tiết về hệ thống siêu thị và các chương trình khuyến mại được cập nhật tại:

Website FujiMart Việt Nam: https://fujimart.vn/

Facebook FujiMart Việt Nam: https://www.facebook.com/fujimartvietnam

TikTok FujiMart Việt Nam: https://www.tiktok.com/@fujimartvietnam

Bích Đào