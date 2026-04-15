Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương sáng nay chủ trì phiên họp thứ nhất của Hội đồng nhiệm kỳ 2026-2031.

Phiên họp xem xét, thảo luận và cho ý kiến đối với những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Hội đồng; kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội vì mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030; thảo luận, xét tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động cho các tập thể, cá nhân.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đã xác lập những nền tảng quan trọng đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, hoàn thành 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, với những yêu cầu rất cao.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng tặng hoa chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: Nhật Bắc

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với công tác thi đua, khen thưởng ngày càng cao. Các phong trào thi đua yêu nước phải tiếp tục đổi mới, thiết thực, thực chất, hiệu quả, bám sát các nhiệm vụ chính trị, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến, tạo động lực bứt phá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thi đua trong giai đoạn mới phải gắn chặt với việc thực hiện, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là thúc đẩy tăng trưởng 2 con số, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống nhân dân.

Khen thưởng phải đúng, trúng, kịp thời, không hình thức, hướng tới người dân và cơ sở, tập trung vào đối tượng trực tiếp tạo ra giá trị; tôn vinh và lan tỏa những gương sáng, mô hình hay, cách làm tốt; tập trung phát hiện, tôn vinh, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến qua các phong trào thi đua.

Tiết kiệm ít nhất 10% chi thường xuyên để dành nguồn lực cho nhiệm vụ ưu tiên

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) rà soát các phong trào thi đua đã được phát động, trình Thủ tướng ban hành kế hoạch tổ chức phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội vì mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030, tổ chức thực hiện nhanh, kịp thời, hiệu quả.

Về trọng tâm công tác thi đua - khen thưởng, Thủ tướng yêu cầu phải tập trung vào các nội dung: Thúc đẩy tăng trưởng 2 con số, chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phân tích cụ thể hơn, Thủ tướng nêu rõ, để góp phần tăng trưởng 2 con số, phải quyết liệt cải cách hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường kinh doanh. Việc này sẽ giúp cắt giảm rất nhiều thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp, đóng góp rất lớn vào tăng trưởng.

Muốn tăng trưởng 2 con số thì chính quyền địa phương 2 cấp phải vận hành rất hiệu quả, xác định năm 2026 là "năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở".

Thủ tướng: Tổ chức phong trào thi đua thiết thực, thực chất, hiệu quả, góp phần tăng trưởng 2 con số. Ảnh: Nhật Bắc

Theo Thủ tướng, cần giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn, vướng mắc về thể chế, pháp luật, xử lý các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực, khơi dậy tiềm năng, thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống trước khi phát huy mạnh mẽ hơn các động lực tăng trưởng mới.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó, tiết kiệm ít nhất 10% chi thường xuyên năm 2026 (tương đương khoảng 170-180 nghìn tỷ đồng để dành thêm nguồn lực cho các nhiệm vụ ưu tiên), đồng thời tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, tiết kiệm xăng dầu với các chỉ tiêu định lượng cụ thể để góp phần tăng trưởng.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, các cấp, bộ, ngành, địa phương bắt buộc phải tiết kiệm, càng trong bối cảnh khó khăn càng phải tiết kiệm khi mua sắm, tổ chức hội nghị, hội thảo, đi lại…

Kết luận số 18 của Trung ương nhấn mạnh yêu cầu thống nhất tư duy, nhận thức, khát vọng và hành động để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Các bộ, ngành, địa phương và cả người dân, cộng đồng doanh nghiệp cũng phải tham gia thực hiện mục tiêu này.