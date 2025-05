Thỏa thuận hợp tác chiến lược về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực an ninh mạng tại Việt Nam giữa Tổ chức Giáo dục trực tuyến FUNiX và Công ty cổ phần An toàn thông tin CyRadar vừa được ký kết, ngày 6/5, tại Hà Nội.

Sự kiện khởi đầu cho sự gắn kết giữa 2 đơn vị để góp phần đưa hoạt động đào tạo an toàn, an ninh mạng gần hơn với thực tiễn, đồng thời cũng mở ra nhiều cơ hội mới cho nhiều bạn trẻ Việt Nam đam mê lĩnh vực an ninh mạng.

Founder FUNiX Nguyễn Thành Nam (bên phải) và CEO CyRadar Nguyễn Minh Đức ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo an toàn, an ninh mạng. Ảnh: Thùy Dung

Chia sẻ với PV VietNamNet về lý do hợp tác cùng FUNiX, CEO CyRadar Nguyễn Minh Đức cho hay, hiện nay nhu cầu đào tạo nhân lực an toàn, an toàn mạng đang gia tăng mạnh tại Việt Nam.

Thực tế, đi kèm với sự bùng nổ của thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến, chuyển đổi số... là các nguy cơ bị tấn công, đánh cắp dữ liệu, lừa đảo trực tuyến đang không ngừng gia tăng cả về số lượng và mức độ tinh vi. Vì thế, để giải quyết những vấn nạn kể trên, điểm mấu chốt vẫn là xoay quanh con người, nguồn nhân lực.

“Chúng tôi ủng hộ xây dựng các chương trình đào tạo mang tính thực chiến cao, cập nhật các vụ tấn công mạng thực tế, nâng cao kỹ năng thực hành, phản ứng nhanh. Bên cạnh đó, một nhóm nhân sự lớn nhưng còn ít được quan tâm để đào tạo là khối nhân sự không rành công nghệ, họ cũng cần được trang bị kiến thức giúp tránh được những cạm bẫy trên mạng đang bủa vây hàng ngày”, ông Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh.

Đại diện FUNiX và CyRadar đều đặt nhiều kỳ vọng vào mối quan hệ hợp tác mới được thiết lập, coi đây là bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến về an toàn, an ninh mạng.

Theo đại diện FUNiX, thỏa thuận hợp tác mới ký kết giữa một tổ chức giáo dục trực tuyến với doanh nghiệp an ninh mạng sẽ tạo ra nhiều giá trị thiết thực, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và góp phần hình thành một cộng đồng chuyên gia an ninh mạng vững mạnh tại Việt Nam.

Thông tin cụ thể hơn về hợp tác với CyRadar, đại diện FUNiX cho biết, một nội dung hợp tác quan trọng là đào tạo cho nhân sự của các doanh nghiệp. Theo đó, hai đơn vị sẽ kết hợp cung cấp tới các doanh nghiệp khóa học về an toàn, an ninh mạng để giúp họ nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên.

Hướng hợp tác thứ hai sẽ được FUNiX và CyRadar tập trung triển khai thời gian tới là phát triển các khóa học trực tuyến về an toàn, an ninh mạng cho người dùng cá nhân. Bên cạnh việc xây dựng lộ trình đào tạo bài bản cho học viên cá nhân, 2 đơn vị cũng sẽ cấp chứng nhận cho người học hoàn thành chương trình đào tạo.

Hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ các học viên sẽ giúp đội ngũ chuyên gia CyRadar nâng cao kỹ năng huấn luyện nội bộ, và tạo điều kiện để doanh nghiệp tuyển chọn được những ứng viên tiềm năng phù hợp. Ảnh minh họa: Lê Anh Dũng

Trong khuôn khổ hợp tác cùng FUNiX, CyRadar sẽ cử các chuyên gia và chuyên viên giàu kinh nghiệm tham gia làm mentor, trực tiếp hỗ trợ chuyên môn và hướng dẫn học viên. Các mentor sẽ được FUNiX đào tạo và hướng dẫn phương pháp dẫn dắt phù hợp với mô hình học trực tuyến.

Hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ học viên sẽ không chỉ giúp đội ngũ CyRadar nâng cao kỹ năng huấn luyện nội bộ, mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm phát hiện, bồi dưỡng và tuyển chọn những ứng viên tiềm năng phù hợp với yêu cầu thực tế.

Cũng với mục tiêu góp phần gia tăng số lượng và chất lượng nhân lực an toàn, an ninh mạng, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này đã tích cực triển khai các hoạt động để tạo điều kiện cho các sinh viên CNTT, an toàn thông tin được trải nghiệm môi trường thực tiễn tại doanh nghiệp, qua đó giúp cho các bạn trẻ có thêm kiến thức, kinh nghiệm để sẵn sàng gia nhập đội ngũ chuyên gia an toàn, an ninh mạng Việt Nam trong tương lai gần.

Đơn cử như, từ năm 2021 đến nay, Viettel đều triển khai chương trình thực tập sinh tài năng - Viettel Digital Talent với mục tiêu giúp các tài năng trẻ khai phá tiềm năng và phát triển chuyên môn trong các lĩnh vực công nghệ cao, đồng thời trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp. Trong mùa thứ 5 của Viettel Digital Talent, 500 tài năng trẻ có cơ hội tham gia trực tiếp các dự án trọng điểm của Viettel thuộc 9 lĩnh vực then chốt, trong đó có an toàn thông tin.

Gần đây nhất, vào cuối tháng 4/2025, Công ty VNCS đã khởi động chương trình thực tập sinh an ninh mạng tài năng - VNCS Cybersecurity Talent Program 2025. Tham gia chương trình này, các sinh viên năm thứ 3, 4 các ngành CNTT, an toàn thông tin sẽ có 6 tháng thực tập thực chiến và chuyên sâu, theo mô hình luân phiên thực hành tại 3 phòng ban trọng yếu của VNCS.

Tại Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025, Thủ tướng Chính phủ đã xác định rõ quan điểm: Đào tạo, phát triển đội ngũ nhân lực an toàn thông tin là nội dung quan trọng để hiện thực hóa tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành cường quốc về an toàn thông tin, góp phần triển khai thành công chương trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, nền kinh tế - xã hội số và nâng cao uy tín, xếp hạng quốc tế của Việt Nam về an toàn thông tin.