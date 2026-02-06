Trong nhịp sống của người làm văn phòng, đôi khi điều quý giá nhất ngày Tết không nằm ở mâm cao cỗ đầy, mà ở một món ăn vừa đủ ngon, vừa đủ nhẹ, để cả nhà cùng thưởng thức và trò chuyện lâu hơn bên nhau.

Một đĩa gà Mỹ nổ muối é là lựa chọn độc đáo cho mâm cơm Tết - đậm đà, ấm vị và vừa vặn. Thịt đùi tỏi gà Mỹ được ướp gia vị, hấp trên lớp muối hạt giúp giữ trọn độ ẩm và vị ngọt tự nhiên. Vị mặn nhẹ từ muối hòa quyện cùng hương thơm đặc trưng của lá é tạo nên món ăn mềm, thơm và tròn vị, mang đến điểm nhấn khác biệt giữa thực đơn Tết nhiều món quen thuộc.

Cách thực hiện:

Nguyên liệu gà Mỹ:

- 1000g Thịt đùi tỏi gà Mỹ

- 20g Tỏi lột vỏ

- 20g Hành tím

- 15g Ớt sừng

- 50g Lá é

- 2g Tiêu xay

- 10g Hạt nêm

- 5g Bột ngọt

- 3g Muối

- 500g Muối hột

- 3 cây Sả cây

- 2 quả Ớt hiểm

- 2 củ Hành tím

- 10g Gừng

Chế biến Xốt muối é:

● 100g Đường cá

● 100g Nước cốt tắc

● 20g Hạt nêm

● 50g Nước Lọc

● 5g Muối

● 30g Ớt xiêm xanh

● 20g Ớt sừng xanh

● 30g Lá

● 5g Tiêu xanh

Cho đường cát, nước cốt tắc, hạt nêm, nước lọc, muối vào chảo đun sôi, tan đều hết gia vị, để nguội. Cho vào máy xay sinh tố xay cùng với ớt xiêm xanh, ớt sừng xanh, lá é và tiêu xanh. Hoàn tất.

Phương pháp chế biến gà Mỹ:

Gia vị ướp gà: Xay nhuyễn 20g tỏi lột, 20g hành tím, 15g ớt sừng, 30g lá é, 2g tiêu xay, 10g hạt nêm, 5g bột ngọt, 3g muối.

Đùi gà Mỹ rửa sạch, khứa nhẹ vài đường lên da, để ráo ướp với 100g hỗn hợp gia vị ướp gà nêu trên trong vòng 20 phút.

Sả cây cắt khúc 5cm, hành tím cắt đôi, gừng cắt lát.

Hấp gà: Chuẩn bị 1 nồi nước cho lần lượt nguyên liệu theo thứ tự: muối hột, sả cây, gừng, hành tím, ớt hiểm, thịt gà. Bọc kín bằng giấy bạc, đậy nắp. Mở lửa hấp trong 25 phút. Hoàn tất.

Dùng kèm: Xốt muối é, dưa leo, đồ chua.

Hiệp hội Xuất khẩu trứng và gia cầm Hoa Kỳ có văn phòng liên lạc trên khắp thế giới. Từ chính sách thương mại đến các hoạt động quảng bá, Hiệp hội đang nỗ lực xây dựng mạng lưới trên toàn cầu. Ngành công nghiệp trứng và gia cầm Mỹ rất nghiêm ngặt trong việc quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm từ trang trại đến tay người tiêu dùng. Thịt gà Mỹ được các thanh tra của Bộ Nông nghiệp Mỹ kiểm tra duy trì chất lượng cao. Các thanh tra của Bộ Nông nghiệp Mỹ được đào tạo chuyên sâu, bất kỳ dấu hiệu bệnh tật nào trong thịt gà đều được phát hiện rất sớm. Ngành công nghiệp gia cầm Mỹ không sử dụng hóc-môn trong chăn nuôi. Khi cần thiết và dưới sự giám sát của các bác sĩ thú ý được cấp phép, kháng sinh có thể được sử dụng để phòng bệnh cho gia cầm.

(Nguồn: Hiệp hội Xuất khẩu trứng và gia cầm Hoa Kỳ)