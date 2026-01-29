2. Cách làm bò bít tết mềm mọng như nhà hàng

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Thịt bò mua về đem rửa sạch, lọc bỏ hết phần gân rồi dùng khăn/giấy khô lau cho thấm nước. Thái thịt bò thành miếng to lát dày khoảng 1,5-2cm, sau đó dùng búa chuyên dụng hoặc chày đập với lực vừa phải cho thịt bò mềm ra.

Tiếp đến, bạn ướp thịt bò với chút muối và hạt tiêu, chờ khoảng 20 - 30 phút cho thịt ngấm đều gia vị. Nếu có thời gian, bạn có thể bọc thịt lại, để qua đêm trong ngăn mát tủ lạnh, giúp thịt thấm đượm vị hơn.

Khoai tây cũng đem gọt vỏ, rửa sạch, sau đó cắt thành thanh nhỏ dài bằng ngón tay hoặc bổ múi cau rồi luộc sơ.

Cà chua rửa sạch. Hành tây lột vỏ rồi cắt hạt lựu. Bóc vỏ nửa củ tỏi và cạo sạch vỏ nửa củ gừng, sau đó băm nhỏ. Dưa chuột rửa sạch, gọt vỏ rồi cắt thành từng lát mỏng vừa ăn.

Bước 2: Làm thịt bò bít tết

Bắc chảo lên bếp, chảo nóng thì cho 1 thìa dầu ăn, 1 thìa bơ, rồi đặt thịt bò vào áp chảo. Thời gian áp chảo mỗi mặt khoảng 5 phút.

Ở bước này, bạn có thể cho thêm chút rượu vang để thịt bò mềm và thơm hơn. Đồng thời, thịt bò không nên áp chảo quá lâu vì dễ bị khô và dai.

Tiếp đến, bạn cho hành tây, tỏi vào chảo chiên để ăn cùng bít tết. Khoai tây đem chiên vàng (tốt nhất là chiên hai lần để khoai được giòn hơn), vớt ra để ráo dầu.

Cách làm bò bít tết không quá khó. Đây là món ăn ngon, dễ làm, phù hợp với cả người lớn và trẻ em. Ảnh: Huyền Trang

Bước 3: Làm nước xốt

Để làm nước xốt cho món bò bít tết, bạn hòa 1/2 muỗng cà phê hạt tiêu xay, 1 muỗng canh dầu hào, 2 muỗng canh nước tương, 1/2 muỗng canh bột năng với 1 muỗng canh giấm, 1/2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh rượu vang (hoặc rượu trắng) và 3 muỗng canh nước lọc sau đó khuấy đều.

Bạn tiếp tục bắc nồi lên bếp, phi thơm tỏi và gừng với bơ lạt rồi cho cà chua và hành tây thái hạt lựu vào xào chín. Sau đó cho hỗn hợp nước xốt vừa pha ở trên vào, khuấy đều cho đến khi thấy sôi lăn tăn, có độ sền sệt thì tắt bếp.

Ngoài kiểu nước xốt này, bạn có thể chế biến nước sốt theo cách riêng tùy thích. Ví dụ nước xốt làm từ sữa tươi, kem tươi, dầu oliu, sốt mayonnaise và tỏi xay.

Khi thịt bò chín, bạn xếp ra đĩa, trang trí xà lách, khoai tây và cà chua, dưa chuột, hành tây, tỏi ở xung quanh. Món ăn này mềm thơm, phần thịt bên trong vẫn còn màu hồng đỏ hấp dẫn.

Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận thịt bò mềm ngọt, béo thơm, khoai tây giòn giòn, kết hợp với xốt chua ngọt đậm đà, hòa quyện.