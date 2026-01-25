2. Cách làm thịt vịt kho gừng

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Vịt mua về trụng qua nước sôi để nhổ sạch lông, sau đó rửa sạch với nước. Bạn chú ý nặn hết chất đen ở chân lông cũng như cắt bỏ phần phao câu vì bộ phận này được xem là tác nhân gây hôi.

Sau đó, bạn tiếp tục chà xát hỗn hợp rượu gừng hoặc chanh, muối hạt lên bề mặt da vịt, cẩn thận chà từng vị trí để khử mùi rồi đem rửa lại lần nữa.

Ở một số địa phương miền Bắc, người ta sử dụng lá na, vò sơ qua rồi xát nhẹ khắp thân vịt. Cách làm này vừa có công dụng khử mùi hôi của vịt hiệu quả, vừa giúp thịt vịt mềm ngon hơn khi nấu.

Vịt sau khi sơ chế sạch thì chặt thành các miếng to để khi kho, thịt co lại thành miếng vừa ăn.

Gừng cũng cần rửa sạch, chia làm 2 phần. Một phần đem giã nhỏ, vắt lấy nước cốt và giữ lại chút bã để tẩm ướp cho thịt vịt nhanh thấm vị. Phần còn lại thái sợi để cho vào cuối khi món kho gần hoàn thành cho hấp dẫn.

Hành khô bóc vỏ, băm nhỏ. Ớt bỏ hạt, thái lát.

Cách làm vịt kho gừng không quá khó. Tùy sở thích từng người mà nguyên liệu, gia vị chế biến có thể có chút khác biệt. Ảnh: Cùng cháu vào bếp

Bước 2: Cách làm thịt vịt kho gừng

Cho thịt vịt đã chặt vào tô hoặc hộp lớn, ướp với 2-2,5 thìa canh nước mắm, 2-3 thìa canh nước hàng, 1 thìa cà phê hạt tiêu, 2 thìa cà phê đường, nước cốt gừng, 1/2 lượng hành khô.

Sau đó, bạn trộn đều tất cả nguyên liệu, chờ chừng 1 giờ cho thịt thấm gia vị. Nếu có thời gian, bạn có thể bọc màng bọc thực phẩm để hỗn hợp qua đêm trong ngăn mát tủ lạnh sẽ giúp món ăn đậm đà hơn.

Tiếp đến, bạn phi thơm bã gừng và chút hành khô còn lại rồi cho thịt vịt đã ướp vào xào cho đến khi săn lại thì thêm lượng nước vừa đủ xăm xắp bề mặt, đun sôi.

Nước sôi lăn tăn thì hớt bọt để món ăn thơm ngon hơn. Vịt kho nhỏ lửa, chờ khoảng 30-40 phút cho thịt chín tới thì nêm nếm lại gia vị vừa miệng.

Lúc gần tắt bếp, nước kho sánh lại, bạn cho gừng thái sợi vào đảo đều và rắc thêm hạt tiêu là hoàn thiện.

Thịt vịt kho gừng khi chín có màu nâu đỏ, nước kho hơi sánh, đậm đà. Vịt kho giữ nguyên miếng, óng lên màu hổ phách đẹp mắt.

Khi ăn, thịt vịt béo mềm vị đậm đà, dậy mùi thơm ấm nóng từ gừng, ớt. Món ăn dân dã này phù hợp với cả người lớn và trẻ nhỏ, sử dụng cùng cơm nóng càng ngon.