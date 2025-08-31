Ngày 31/8, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) cho biết, vừa phối hợp các đơn vị chức năng giải cứu thành công một cô gái khỏi thủ đoạn lừa đảo tinh vi mang tên “bắt cóc online”.

Ảnh minh họa. Ảnh: A.N.

Trước đó, ngày 21/8, Công an phường Đại Mỗ nhận được đơn trình báo của một gia đình về việc con gái là chị M. (SN 2002, trú tại Đại Mỗ, Hà Nội) bị các đối tượng lừa đảo, đòi tiền chuộc 1 tỷ đồng.

Qua rà soát, cơ quan công an phát hiện chị M. đang di chuyển vào TPHCM. Ngay lập tức, lực lượng chức năng Hà Nội đã phối hợp Công an TPHCM truy tìm và kịp thời phát hiện chị tại khu vực cổng sau sân bay Tân Sơn Nhất.

Điều tra ban đầu cho thấy, chị M. nhận được cuộc gọi từ nhóm đối tượng giả danh công an, thông báo rằng chị có liên quan đến đường dây mua bán ma túy, rửa tiền. Lợi dụng tâm lý hoảng loạn, chúng buộc chị thuê khách sạn, cắt liên lạc với gia đình, đồng thời ra lệnh quay video khỏa thân để khống chế.

Chưa dừng lại, các đối tượng ép chị M. di chuyển vào TPHCM để chuẩn bị đưa sang Campuchia. Đồng thời, chúng gửi những hình ảnh nhạy cảm của chị về cho gia đình, đe dọa: “Nếu không chuyển 1 tỷ đồng, sẽ bán con gái vào ổ mại dâm”.

Rất may, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã kịp thời giải cứu, đưa chị M. trở về nhà an toàn và ngăn chặn âm mưu tống tiền.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo: Cơ quan công an không bao giờ gọi điện yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản, cũng không bắt người dân cài đặt phần mềm “điều tra”.

Khi có việc, công an sẽ gửi giấy mời, giấy triệu tập trực tiếp hoặc thông qua công an địa phương. Người dân cần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân – đặc biệt là học sinh, sinh viên, thanh niên – về chiêu trò lừa đảo tinh vi này.

Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân phải báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.